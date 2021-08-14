طريقة عمل كرات البطاطس بطريقة سهلة واقتصادية

تعد البطاطس نوعا من انواع الخضروات التي تنمو تحت الارض وتتواجد في جميع فصول السنة حيث تحتوي البطاطس على مضادات الاكسدة المفيدة لعلاج الالتهابات حيث تعد اكلة البطاطس من الاكلات المحببة والمفضلة لدى الكثير لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال. كرات البطاطس بالجبن المكونات بيضتان.

ثلاث حبات من البطاطس.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

فصان من الثوم المهروس.

كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

كوب من الجبن المبروشة.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير نسلق البطاطس حتى تنضج تماما ثم نهرسها.

نضيف الملح والفلفل والبقدونس والثوم ونخلط جيدا.

نشكل البطاطس الى كريات متوسطة الحجم ثم نضع داخلها كمية مناسبة من الجبن ونغلقها.

نضع كرات البطاطس في البيض ثم نضعها في البقسماط.

نضع الزيت على النار حتى يسخن تماما ثم نضيف كريات البطاطس بالجبن ونتركها على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون.

نصفيها من الزيت ثم نقدمها. كرات البطاطس بالدجاج والكريمة المكونات خمس حبات من البطاطس المسلوقة.

قطعتان من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد.

حبتان فليفلة حلوة مفرومة ناعما.

بصلتان مفرومتان بشكل ناعم.

نصف كوب من الفطر المفروم ناعما.

ملعقة كبيرة من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.

كوب من كريمة الطبخ.

نصف كوب من جبن الموزاريلا.

ملعقة صغيرة من الروزماري.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير نهرس البطاطس ثم نضيف اليها الملح والقشطة، والفلفل الاسود ونقلب جيدا.

نقطع الدجاج الى مكعبات صغيرة الحجم.

نضع الزيت على النار ثم نضيف البصل ونتركه حتى يذبل ثم نضيف الدجاج والكاري ونقلبه حتى ينضج.

نضيف الفطر والفليفلة، والملح، والفلفل، والرزماري وصلصة الصويا ونقلب جيدا.

نضيف نصف كوب من كريمة الطبخ بعد ان تنضج الخضروات ثم نضع المكونات في صينية الخبز.

نشكل البطاطس الى كريات ونضعها في الصينية ثم نضيف الكمية المتبقية من الكريمة والجبنة المبروشة.

ندخل الصينية الى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لون البطاطس ذهبيا.

نقدمها مباشرة بعد ان نخرجها من الفرن. كرات البطاطس بالحليب المكونات حبتان من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

بيضة.

خمس ملاعق كبيرة من الحليب.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة فلفل اسود.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير نضع البطاطس في قدر ونضيف اليها الحليب والملح، والفلفل، والبيكنج باودر ونقلب جيدا.

نشكل البطاطس الى كرات ثم نغمسها في البيض وبعد ذلك نضعها في الدقيق.

نقلى كرات البطاطس في الزيت الساخن ثم نقدمها. بطاطس محشوة باللحم والفلفل المكونات اثنتا عشرة حبة صغيرة من البطاطس.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ثلاثمئة غرام من اللحم المفروم.

حبة صغيرة من البصل المفروم.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

احضار ربع ملعقة من القرفة.

وضع ربع ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

حبة صغيرة من الفلفل الاخضر الرومي مفروم ناعما.

اعداد حبة صغيرة من الفلفل الاحمر مفروم ناعما.

حبة متوسطة من الطماطم مفروما ناعما.

كوبان من مرق الدجاج. طريقة التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة 180 م.

نجهز طبق فرن متوسط الحجم.

نقشر البطاطس نقطع جزءا رقيقا من طرف حبات البطاطس كي يسهل إبقاؤها واقفة في الطبق من الطرف الثاني نقطع مقدارا صغيرا حتى نبدأ بتفرغها ثم نضعها في طبق تفريغها.

نضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت ثم نضيف اللحم ونقلب حتى يجف تماما.

نضيف لب البطاطس الذي فرغناه مع البصل والثوم والملح والفلفل والقرفة والبهار والفلفل والطماطم، ونقلب الخضروات مع اللحم حتى تلين.

نحشو الخليط في حبات البطاطس ونسكب المرق على حبات البطاطس ثم نغلف البايركس بقطعة من ورق الالمنيوم.

نضع الطبق في الفرن لمدة اربعين دقيقة حتى تنضج البطاطس. كرات البطاطس بالجبن المكوناتطريقة التحضيركرات البطاطس بالدجاج والكريمة المكوناتطريقة التحضيركرات البطاطس بالحليب المكوناتطريقة التحضيربطاطس محشوة باللحم والفلفل المكوناتطريقة التحضير

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