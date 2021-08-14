وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر في أسرع وقت.. نتائج مذهلة لاحظي الفرق

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر في أسرع وقت عبر موقعنا، تعتبر مشكلة قشرة الشعر من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثيرين ويدفعهم للبحث عن طرق فعالة للقضاء عليها والتخلص من الحكة الشديدة الناتجة عنها، ويُمكنك استخدام العديد من الخلطات التي تعالجها بشكل جيد.

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر في أسرع وقت

هناك مجموعة من الوصفات التي يمكنك استخدامها لكي تحصلين على شعر خالي من القشرة التي تتسبب في إزعاج الأشخاص نتيجة الحكة الناتجة عنها، ومن أبرز الوصفات ما يلي:

وصفة الحلبة لعلاج قشرة الشعر

تساهم الحلبة في القضاء على قشرة الشعر إلى حد كبير وأيضاً تعمل على حل مجموعة كبيرة من مشاكل الشعر مثل التساقط نظراً لاحتوائها على نسبة كبيرة من النيكوتينيك، والأحماض الأمينية، لذا يمكنك استخدامها عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

يتم وضع كمية مناسبة من الحلبة في وعاء به ماء.

تترك الحلبة كي تنقع ثم تُصفى في اليوم التالي ونطحنها جيداً.

نوزع الحلبة على فروة الرأس وتترك لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر ثم نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة زيت الزيتون

زيت الزيتون يعد من ضمن أنواع الزيوت الفعالة للقضاء على قشرة الشعر كما يحمي من تقصفه ويقوي جذوره، ويستخدم عن طريق ما يلي:

نسخن كمية مناسبة من الزيت.

ندلك الشعر به ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل فروة الرأس بالماء الفاتر جيداً.

وصفة الخل لعلاج قشرة الشعر

يعمل الخل على التخلص من قشرة الشعر نظراً لاحتوائه على الخصائص المضادة للبكتيريا عن طريق الآتي:

نخلط كمية مناسبة من خل التفاح مع الماء.

نضع المزيج في زجاجة ونرش بها على فروة الرأس ويترك لمدة ثلث ساعة على الشعر.

نغسل الشعر بالماء والشامبو ونكرر الخلطة مرة أسبوعياً.

وصفة الزعتر

الزعتر أحد الأعشاب التي تغذي بصيلات الشعر ويقضي على القشرة أيضاً، ويمكنك استعماله عن طريق الآتي: