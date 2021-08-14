إنبات طبيعي لفراغات الشعر واللحية وزيادة كثافته من المنزل بدون أي تكاليف وبدون الحاجة إلى زراعة الشعر، وصفة مجربة فعالة جداً ومفعولها كالسحر في إنبات الشعر وتقويته وتطويله، مكونات هذه الوصفة رائعة جداً ونتائجها مضمونة مئة بالمئة ومن أول إستخدام ستلاحظين وجود شعيرات جديدة في أماكن الصلع والفراغات، وهذه الوصفة تصلح للرجال والنساء كما تناسب الأشخاص الذين يرغبون في زيادة كثافة وغزارة الشعر واللحية، الأجمل أن مكونات هذه الوصفة هما مكونين فقط ولن تكلفكم الكثير على الإطلاق.

إنبات فراغات الشعر واللحية طبيعياً وزيادة كثافته

المكون الأول هو الزنجبيل الأخضر، ولكن يجب ألا يكون قد مضى عليه مدة طويلة عند العشاب فيكون باللون البنى الفاتح ولا تكون فيه الكثير من البقع، الزنجبيل يعمل على التقليل من تساقط الشعر ويخلص فروة الرأس من القشرة، كذلك يحفز نمو الشعر وذلك لأنه يزيد من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس وأيضاً له دور فعال في تغذية الشعر ويخلصه من الجفاف، وأيضاً له أهمية للشعر الخفيف لتكثيفه حيث أنه يحتوي على الأحماض الدهنية التي تفيد في ذلك.المكون الثاني هو زيت القرنفل فهو يعمل على نمو الشعر وتطويله وحمايته، وأيضاً يمنع تساقط الشعر ويقوي بصيلاته ويزيد من لمعانه وحيويته، كما يخلص الشعر من المتكسر والتلف وكذلك يخلص فروة الرأس من القشرة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير قطعة من الزنجبيل الطازج متوسطة الحجم ثم يتم غسلها جيداً ويتم تقشيرها بعد ذلك لإزالة القشرة الخارجية، بعد ذلك يتم بشر قطعة الزنجبيل بإستخدام مبشرة لتكوين مبشور الزنجبيل، ثم يتم تصفيته للحصول على ماء الزنجبيل فقط أو عصارة الزنجبيل ويوضع في وعاء، ثم يُضاف إليه بضع قطرات من زيت القرنفل بمقدار 3-5 قطرات ثم يخلط جيداً مع ماء الزنجبيل، يتم صنع هذه الوصفة قبل استخدامها مباشرة حيث لا يجب حفظها في الثلاجة لأنه سوف تفقد مفعولها.

يتم تحضير منشفة مبللة بماء ساخن جداً لفتح مسام الرأس، ثم توضع على المكان الذي توجد به فراغات سواء في مقدمة الرأس أو أي مكان آخر، أو يمكنك إستخدام الديرما رولر لفتح مسام الفروة أو يمكنك تعقيم إبرة جيداً واستخدامها لفتح المسام بعمل ثقوب صغيرة غير مؤلمة. بعد ذلك يتم غمس قطنة في هذا الخليط ثم توضع على المكان الذي به فراغات ثم يتم لف الشعر ويغطى بقبعة بلاستيكية أو منشفة مبللة بماء ساخن، ثم يترك لمدة ساعتين حتى ثلاثة ساعات ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والبلسم، مع ملاحظة انه من يعاني من ضغط الدم المرتفع لا يستخدم هذه الوصفة، وأيضاً عند إستخدام هذه الوصفة يجب أن تكون فروة الرأس نظيفة.