في 25 دقيقة فقط اصنعي أنجح دونات بنفسك

حلوى الدونات من ألذ وأخف أنواع الحلويات التى يحبها الجميع فمن الممكن تجهيزها مقليه في الزيت أو دون قليها وتحضيرها في الفرن، ولكننا نلاحظ أن الجميع منا يفضلون تناولها في الفرن لأنها تصبح أخف بكثير من قليها في الزيت، لذا سوف نقدم لكم مكونات وكيفية تجهيز الدونات في الفرن خلال الأسطر القليله القادمة فتابعونا وسوف ننال اعجابكم.

مكونات تجهيز حلوى الدونات في الفرن:

لكى نقوم بتجهيز الدونات في الفرن نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي:

كمية من الملح.

كمية من اللبن للعجن.

نجهز كوب إلا ربع من السكر البودرة، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نقوم بشراء ثلاثة أكواب من الدقيق، وبيضتين، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وملعقتين كبيرتين من الزبدة.

أما بالنسبة لمكونات خلطه الوجه نحتاج إلى أربعة مكونات ألا وهم:

نقوم بشراء لون طعام أحمر. نجهز ملعقة كبيرة من الزبدة، مع نصف كوب من السكر البودرة، وربع كوب من الحليب.

كيفية تجهيز حلوى الدونات في الفرن:

لكي نقوم بتحضير الدونات في الفرن نتبع هذه الخطوات وهي: