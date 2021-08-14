في 25 دقيقة فقط اصنعي أنجح دونات بنفسك

حلوى الدونات من ألذ وأخف أنواع الحلويات التى يحبها الجميع فمن الممكن تجهيزها مقليه في الزيت أو دون قليها وتحضيرها في الفرن، ولكننا نلاحظ أن الجميع منا يفضلون تناولها في الفرن لأنها تصبح أخف بكثير من قليها في الزيت، لذا سوف نقدم لكم مكونات وكيفية تجهيز الدونات في الفرن خلال الأسطر القليله القادمة فتابعونا وسوف ننال اعجابكم.مكونات تجهيز حلوى الدونات في الفرن:
لكى نقوم بتجهيز الدونات في الفرن نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي:
- كمية من الملح.
- كمية من اللبن للعجن.
- نجهز كوب إلا ربع من السكر البودرة، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نقوم بشراء ثلاثة أكواب من الدقيق، وبيضتين، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وملعقتين كبيرتين من الزبدة.
أما بالنسبة لمكونات خلطه الوجه نحتاج إلى أربعة مكونات ألا وهم:
- نقوم بشراء لون طعام أحمر.
- نجهز ملعقة كبيرة من الزبدة، مع نصف كوب من السكر البودرة، وربع كوب من الحليب.
لكي نقوم بتحضير الدونات في الفرن نتبع هذه الخطوات وهي:
- نجهز إناء وننخل فيه الدقيق مع الملح مع البكينج بودر.
- نجهز إناء آخر ونضع فيه البيض والفانيليا والخميرة والسكر ونقلبهم جيدا.
- نضع خليط البيض مع الدقيق ونقوم بالعجن لمدة عشر دقائق.
- نقوم باذابة الزبدة عن طريق وضعها في مقلاة ووضعها على النار.
- نقوم بوضع الزبده مع العجينة مع الاستمرار في العجن.
- نقوم بوضع اللبن حبة تلو الأخرى لحين الحصول علي عجينة متماسكة وناعمة.
- نغطى العجينة ونتركها فى مكان دافئ لمدة ساعة للعمل على تخمرها.
- نقوم بتنظيف الرخامه جيدا ورش قليل من الدقيق.
- نفرد العجينه ونقطعها إلى حلقات، ونغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة تتخمر مرة تانية.
- نجهز صينية الفرن وندهنها بقليل من الزيت ونرص حلقات الدونات.
- ندخلها الفرن ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر بقليل، لحين تسويتها وحصولها على اللون الذهبى الفاتح.
- نجهز خليط الوجه عن طريق احضار إناء ووضع الزبدة فيه، ووضعها على النار لحين اذابتها.
- نضع باقى مكونات الوجه ونقلبها ونتركها لمدة دقائق قليلة.
- نجهز أطباق التقديم ونضع فيها الدونات وندهنها بخليط الوجه، أو من الممكن رش كمية من السكر الباودر ونتناولها.
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حلوى الدونات من ألذ وأخف أنواع الحلويات التى يحبها الجميع فمن الممكن تجهيزها مقليه في الزيت أو دون قليها وتحضيرها في الفرن، ولكننا نلاحظ أن الجميع منا يفضلون تناولها في الفرن لأنها تصبح أخف بكثير من قليها في الزيت، لذا سوف نقدم لكم مكونات وكيفية تجهيز الدونات في الفرن خلال الأسطر القليله القادمة فتابعونا وسوف ننال اعجابكم.مكونات تجهيز حلوى الدونات في الفرن:
لكى نقوم بتجهيز الدونات في الفرن نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي:
- كمية من الملح.
- كمية من اللبن للعجن.
- نجهز كوب إلا ربع من السكر البودرة، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نقوم بشراء ثلاثة أكواب من الدقيق، وبيضتين، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وملعقتين كبيرتين من الزبدة.
أما بالنسبة لمكونات خلطه الوجه نحتاج إلى أربعة مكونات ألا وهم:
- نقوم بشراء لون طعام أحمر.
- نجهز ملعقة كبيرة من الزبدة، مع نصف كوب من السكر البودرة، وربع كوب من الحليب.
لكي نقوم بتحضير الدونات في الفرن نتبع هذه الخطوات وهي:
- نجهز إناء وننخل فيه الدقيق مع الملح مع البكينج بودر.
- نجهز إناء آخر ونضع فيه البيض والفانيليا والخميرة والسكر ونقلبهم جيدا.
- نضع خليط البيض مع الدقيق ونقوم بالعجن لمدة عشر دقائق.
- نقوم باذابة الزبدة عن طريق وضعها في مقلاة ووضعها على النار.
- نقوم بوضع الزبده مع العجينة مع الاستمرار في العجن.
- نقوم بوضع اللبن حبة تلو الأخرى لحين الحصول علي عجينة متماسكة وناعمة.
- نغطى العجينة ونتركها فى مكان دافئ لمدة ساعة للعمل على تخمرها.
- نقوم بتنظيف الرخامه جيدا ورش قليل من الدقيق.
- نفرد العجينه ونقطعها إلى حلقات، ونغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة تتخمر مرة تانية.
- نجهز صينية الفرن وندهنها بقليل من الزيت ونرص حلقات الدونات.
- ندخلها الفرن ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر بقليل، لحين تسويتها وحصولها على اللون الذهبى الفاتح.
- نجهز خليط الوجه عن طريق احضار إناء ووضع الزبدة فيه، ووضعها على النار لحين اذابتها.
- نضع باقى مكونات الوجه ونقلبها ونتركها لمدة دقائق قليلة.
- نجهز أطباق التقديم ونضع فيها الدونات وندهنها بخليط الوجه، أو من الممكن رش كمية من السكر الباودر ونتناولها.
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