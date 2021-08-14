اصنعي بنفسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والجاف وجعله حرير بدون تكاليف

حلم كل إمرأة بالحصول على شعر ناعم ومفرود، ولذلك تذهب الكثير من النساء لعمل الكرياتين الجاهز في مراكز التجميل، وعلى الرغم سعره المرتفع الا أنه قد يؤدي إلى نتيجة مؤقته فقط، ويؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار بعد ذلك، مثل التقصف، وتساقط الشعر، ويمكن الان الحصول على نفس النتيجة وفرد وتنعيم الشعر بشكل مذهل ولكن بعمل الكرياتين في المنزل، وبمواد طبيعية لا تضر الشعر نهائيًا.

طريقة عمل كيراتين لفرد الشعر في المنزل

يمكن عمل العديد من الماسكات الطبيعية للشعر في المنزل، والتي من شأنها أن تعطي نفس نتيجة الكيرياتين في فرد الشعر ومن أهم هذه الطرق مايلي:

خليط النشا مع زيت الزيتون الطبيعي

هذا الماسك يعطي نفس النتيجة التي يمكن الحصول عليها عند عمل الكرياتين في صالونات التجميل، وطريقة تحضير الوصفة كلأتي:

المكونات

٤ ملاعق من النشا

ملعقتين من زيت الزيتون البكر

كوب من الماء

طريقة التطبيق

قومي بتقليب النشا مع الماء جيدًا، وحتى يتم تحضير خليط كثيف من النشا له مفعول سريع قومي برفع الإناء على نار هادئه، مع التقليب

حتى تحصلي على قوام كثيف أضيفي زيت الزيتون إلى المكونات

ابتدائي في وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف

بعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة

اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا.

ينصح بتكرار الوصفة بشكل أسبوعي

وصفة الزيوت الطبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن

المكونات:

ملعقتين من زيت الزيتون البكر

٣ ملاعق من زيت جوز الهند

ملعقتين من هلام الصبار الطبيعي

ملعقتين كبار من زيت الخروع

طريقة التطبيق

قومي بوضع المكونات مع بعض، وضعي معهم هلام الصبار، وامزجي الخليط جيدّا حتى تتجانس

ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يصبح دافئ فقط

قومي بعد ذلك بتوزيع الخليط على الشعر مع التدليك المستمر لفروة الرأس، والقيام بالتمشبط أيضًا

ضعي غطاء للرأس واتركية على الشعر من الليل للصباح

اغسلي شعرك بعد ذلك بالشامبو المناسب.

وصفة البيض والموز كرياتين طبيعي للشعر

المكونات

موزة مهروسة جيدًا

بيضة كاملة

يمكن زيادة المكونات على أساس كثافة الشعر وطوله.

طريقة التطبيق