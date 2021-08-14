اصنعي بنفسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والجاف وجعله حرير بدون تكاليف

حلم كل إمرأة بالحصول على شعر ناعم ومفرود، ولذلك تذهب الكثير من النساء لعمل الكرياتين الجاهز في مراكز التجميل، وعلى الرغم سعره المرتفع الا أنه قد يؤدي إلى نتيجة مؤقته فقط، ويؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار بعد ذلك، مثل التقصف، وتساقط الشعر، ويمكن الان الحصول على نفس النتيجة وفرد وتنعيم الشعر بشكل مذهل ولكن بعمل الكرياتين في المنزل، وبمواد طبيعية لا تضر الشعر نهائيًا.طريقة عمل كيراتين لفرد الشعر في المنزل
يمكن عمل العديد من الماسكات الطبيعية للشعر في المنزل، والتي من شأنها أن تعطي نفس نتيجة الكيرياتين في فرد الشعر ومن أهم هذه الطرق مايلي:
خليط النشا مع زيت الزيتون الطبيعي
هذا الماسك يعطي نفس النتيجة التي يمكن الحصول عليها عند عمل الكرياتين في صالونات التجميل، وطريقة تحضير الوصفة كلأتي:
المكونات
- ٤ ملاعق من النشا
- ملعقتين من زيت الزيتون البكر
- كوب من الماء
طريقة التطبيق
- قومي بتقليب النشا مع الماء جيدًا، وحتى يتم تحضير خليط كثيف من النشا له مفعول سريع قومي برفع الإناء على نار هادئه، مع التقليب
- حتى تحصلي على قوام كثيف أضيفي زيت الزيتون إلى المكونات
- ابتدائي في وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف
- بعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة
- اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا.
- ينصح بتكرار الوصفة بشكل أسبوعي
المكونات:
- ملعقتين من زيت الزيتون البكر
- ٣ ملاعق من زيت جوز الهند
- ملعقتين من هلام الصبار الطبيعي
- ملعقتين كبار من زيت الخروع
طريقة التطبيق
- قومي بوضع المكونات مع بعض، وضعي معهم هلام الصبار، وامزجي الخليط جيدّا حتى تتجانس
- ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يصبح دافئ فقط
- قومي بعد ذلك بتوزيع الخليط على الشعر مع التدليك المستمر لفروة الرأس، والقيام بالتمشبط أيضًا
- ضعي غطاء للرأس واتركية على الشعر من الليل للصباح
- اغسلي شعرك بعد ذلك بالشامبو المناسب.
المكونات
- موزة مهروسة جيدًا
- بيضة كاملة
يمكن زيادة المكونات على أساس كثافة الشعر وطوله.
طريقة التطبيق
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل
- وزعي الخليط على جزور الشعر بالكامل مع التدليك
- اتركي الماسك على الشعر لمدة نصف ساعة
- ثم بعد ذلك قومي بغسله بالشامبو
- يفضل تكرار الماسك لضمان تأكيد النتيجة.
الوسوم
حلم كل إمرأة بالحصول على شعر ناعم ومفرود، ولذلك تذهب الكثير من النساء لعمل الكرياتين الجاهز في مراكز التجميل، وعلى الرغم سعره المرتفع الا أنه قد يؤدي إلى نتيجة مؤقته فقط، ويؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار بعد ذلك، مثل التقصف، وتساقط الشعر، ويمكن الان الحصول على نفس النتيجة وفرد وتنعيم الشعر بشكل مذهل ولكن بعمل الكرياتين في المنزل، وبمواد طبيعية لا تضر الشعر نهائيًا.طريقة عمل كيراتين لفرد الشعر في المنزل
يمكن عمل العديد من الماسكات الطبيعية للشعر في المنزل، والتي من شأنها أن تعطي نفس نتيجة الكيرياتين في فرد الشعر ومن أهم هذه الطرق مايلي:
خليط النشا مع زيت الزيتون الطبيعي
هذا الماسك يعطي نفس النتيجة التي يمكن الحصول عليها عند عمل الكرياتين في صالونات التجميل، وطريقة تحضير الوصفة كلأتي:
المكونات
- ٤ ملاعق من النشا
- ملعقتين من زيت الزيتون البكر
- كوب من الماء
طريقة التطبيق
- قومي بتقليب النشا مع الماء جيدًا، وحتى يتم تحضير خليط كثيف من النشا له مفعول سريع قومي برفع الإناء على نار هادئه، مع التقليب
- حتى تحصلي على قوام كثيف أضيفي زيت الزيتون إلى المكونات
- ابتدائي في وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف
- بعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة
- اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا.
- ينصح بتكرار الوصفة بشكل أسبوعي
المكونات:
- ملعقتين من زيت الزيتون البكر
- ٣ ملاعق من زيت جوز الهند
- ملعقتين من هلام الصبار الطبيعي
- ملعقتين كبار من زيت الخروع
طريقة التطبيق
- قومي بوضع المكونات مع بعض، وضعي معهم هلام الصبار، وامزجي الخليط جيدّا حتى تتجانس
- ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يصبح دافئ فقط
- قومي بعد ذلك بتوزيع الخليط على الشعر مع التدليك المستمر لفروة الرأس، والقيام بالتمشبط أيضًا
- ضعي غطاء للرأس واتركية على الشعر من الليل للصباح
- اغسلي شعرك بعد ذلك بالشامبو المناسب.
المكونات
- موزة مهروسة جيدًا
- بيضة كاملة
يمكن زيادة المكونات على أساس كثافة الشعر وطوله.
طريقة التطبيق
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل
- وزعي الخليط على جزور الشعر بالكامل مع التدليك
- اتركي الماسك على الشعر لمدة نصف ساعة
- ثم بعد ذلك قومي بغسله بالشامبو
- يفضل تكرار الماسك لضمان تأكيد النتيجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والجاف وجعله حرير بدون تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.