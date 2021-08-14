طريقة عمل البط المتبل في الفرن بتتبيلة روعة ولذيذة والطعم حكاية

طريقة عمل البط المتبل ، من أسهل الطرق لعمل البط، كما أن عمل البط بهذا الطريقة يعطيه مذاق ونكهة خاصة وهناك العديد من الأكلات اللذيذة الأخري يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر مثل دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وفطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وأيضا اللانشون بدون لحم باستخدام البهارات والبيض وكذلك كيكة التايجر ذات الشكل والطعم الفريدين وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة والفريدة الأخري وسننناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل البط المتبل في الفرن بتتبيلة لذيذة جدا.

مكونات طريقة عمل البط المتبل

تتكون هذه الأكلة والتتبيلة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:

بطة بوزن ٣ كيلو جرام منظفة جيدا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبار من الزيت.

ملعقتين كبار من الخل.

سبع ملاعق كبار من الكاتشب أو صوص الباربكيو.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.

رشة قرفة.

ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير

طريقة عمل البط المتبل في الفرن سهلة وبسيطة ولكنه يتطلب وقت داخل الفرن وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات التي سبق ذكرها جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإحداث ثقوب في البطة بواسطة خلة أسنان، ثم نقوم بطلاء البطة بالتتبيلة.

وبعدما نقوم بدهن البطة بالتشكيلة جيدا من جميع الجوانب نقوم بلفها في طبقة من ورق الزبدة، ثم طبقتين من ورق الألمنيوم.

ونقوم بوضعها في صينية بها كوبين من الماء وندخلها الفرن علي درجة حرارة ٢٤٠ لمدة ٢ ساعة و٣٠ دقيقة.

وبعدما نقوم بإخراجها بعدما تتم تسويتها نقوم بدهنها ببعض الصلصة، ثم ندخلها الفرن لمدة دقيقتين حتي يتحمر الوجه.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمك أكلها مع الأرز أو مع عيش الثوم اللذيذ أو مع صوص الكاتشب أو الثومية أو المايونيز.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان ونقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من الطعام ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير