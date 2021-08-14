كريم زبدة الشيا المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في ساعتين

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هناك بعض الوصفات التي عند سماع مكوناتها يشعر القارئ بالارتياح والشعور بالاطمئنان لصنع واستخدام هذه الوصفة، فكان زبدة الشيا واحدة من أهم المكونات التي ظهرت في عالم التجميل والعناية بالبشرة، فهو تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمكونات الفعالة التي ستضيف إلى كل ما تضع به، ولكن خبراء عالم التصفيف والشعر أدركوا فائدة زبدة الشيا لتنعيم الشعر، ومن المؤكد ان جميعاً لاحظنا ان زبدة الشيا أصبحت تستخدم في العديد من الشامبوهات وكريمات الشعر، والآن نقدم لكم هنا كريم سيجعل شعرك مفرود وناعم.مكونات كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر
هذا الكريم قد يكون مكلف الثمن قليلاً على بعض الأشخاص ولكن نتيجتة ستكون مرضية للكثيرين لن تلجئين، بعد الآن إلى الذهاب إلى مراكز التجميل لتصفيف الشعر سيصبح شعرك مفرود وناعم بشكل لا يصدق، ومكونات الوصفة هي:
- 5 معالق من زبدة الشيا.
- 3 معالق من زيت جوز الهند.
- 5 معالق من زيت الخروع.
- 3 معالق من زيت الثوم.
- 3 معالق من زيت اللافندر.
- معلقة من العسل الأبيض.
زبدة الشيا من أكثر المكونات الفعالة التي يجب الحرص في استخدامها لأن الفرض من وضعها على الشعر لأنها قد تؤثر عليه بشكل مضر، وطريقة التحضير هي:
- زبدة الشيا تكن صلبة بعض الشيء لكي يتم ذوبها، لابد من إذابتها في حرار سواء تحت حمام بخار أو وضعه في طبق داخل الميكرويف.
- لكي يذوب بشكل أكبر وتحصلي على فوائد زبدة الشيا بشكل كبير اضربي زبدة الشيا لمدة 5 دقائق.
- اضيفي عليه العسل الأبيض وقلبيهم مع بعضهم داخل الخلاط.
- ضعي الآن عليهم مجموعة الزيت المطلوبة زيت جوز الهند، زيت الثوم، زيت الخروع، زيت اللافندر.
- اخلطي جميع المكونات جيدًا مع بعضهم البعض.
لفرد الشعر بطريقة المطلوبة من هذه الوصفة اتبعي الخطوات الآتية:
- لابد أن تتاكدي من خلو الشعر من الكريمات والزيوت لهذا يفضل غسلة بالماء.
- قسمي بصيلات الشعر إلى اربعة أقسام لكي يتوزع الخليط بشكل أكبر وأوسع.
- ضعي الخليط على الشعر كلة واحرصي على تعميم جميع بصيلات الشعر بالخليط.
- اتركية لمدة 120 دقيقة، بعد ذلك اغسلي الشعر من الخليط بالماء والشامبو المخصص لكي.
الوسوم
هناك بعض الوصفات التي عند سماع مكوناتها يشعر القارئ بالارتياح والشعور بالاطمئنان لصنع واستخدام هذه الوصفة، فكان زبدة الشيا واحدة من أهم المكونات التي ظهرت في عالم التجميل والعناية بالبشرة، فهو تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمكونات الفعالة التي ستضيف إلى كل ما تضع به، ولكن خبراء عالم التصفيف والشعر أدركوا فائدة زبدة الشيا لتنعيم الشعر، ومن المؤكد ان جميعاً لاحظنا ان زبدة الشيا أصبحت تستخدم في العديد من الشامبوهات وكريمات الشعر، والآن نقدم لكم هنا كريم سيجعل شعرك مفرود وناعم.مكونات كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر
هذا الكريم قد يكون مكلف الثمن قليلاً على بعض الأشخاص ولكن نتيجتة ستكون مرضية للكثيرين لن تلجئين، بعد الآن إلى الذهاب إلى مراكز التجميل لتصفيف الشعر سيصبح شعرك مفرود وناعم بشكل لا يصدق، ومكونات الوصفة هي:
- 5 معالق من زبدة الشيا.
- 3 معالق من زيت جوز الهند.
- 5 معالق من زيت الخروع.
- 3 معالق من زيت الثوم.
- 3 معالق من زيت اللافندر.
- معلقة من العسل الأبيض.
زبدة الشيا من أكثر المكونات الفعالة التي يجب الحرص في استخدامها لأن الفرض من وضعها على الشعر لأنها قد تؤثر عليه بشكل مضر، وطريقة التحضير هي:
- زبدة الشيا تكن صلبة بعض الشيء لكي يتم ذوبها، لابد من إذابتها في حرار سواء تحت حمام بخار أو وضعه في طبق داخل الميكرويف.
- لكي يذوب بشكل أكبر وتحصلي على فوائد زبدة الشيا بشكل كبير اضربي زبدة الشيا لمدة 5 دقائق.
- اضيفي عليه العسل الأبيض وقلبيهم مع بعضهم داخل الخلاط.
- ضعي الآن عليهم مجموعة الزيت المطلوبة زيت جوز الهند، زيت الثوم، زيت الخروع، زيت اللافندر.
- اخلطي جميع المكونات جيدًا مع بعضهم البعض.
لفرد الشعر بطريقة المطلوبة من هذه الوصفة اتبعي الخطوات الآتية:
- لابد أن تتاكدي من خلو الشعر من الكريمات والزيوت لهذا يفضل غسلة بالماء.
- قسمي بصيلات الشعر إلى اربعة أقسام لكي يتوزع الخليط بشكل أكبر وأوسع.
- ضعي الخليط على الشعر كلة واحرصي على تعميم جميع بصيلات الشعر بالخليط.
- اتركية لمدة 120 دقيقة، بعد ذلك اغسلي الشعر من الخليط بالماء والشامبو المخصص لكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم زبدة الشيا المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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