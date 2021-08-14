كريم زبدة الشيا المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في ساعتين

هناك بعض الوصفات التي عند سماع مكوناتها يشعر القارئ بالارتياح والشعور بالاطمئنان لصنع واستخدام هذه الوصفة، فكان زبدة الشيا واحدة من أهم المكونات التي ظهرت في عالم التجميل والعناية بالبشرة، فهو تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمكونات الفعالة التي ستضيف إلى كل ما تضع به، ولكن خبراء عالم التصفيف والشعر أدركوا فائدة زبدة الشيا لتنعيم الشعر، ومن المؤكد ان جميعاً لاحظنا ان زبدة الشيا أصبحت تستخدم في العديد من الشامبوهات وكريمات الشعر، والآن نقدم لكم هنا كريم سيجعل شعرك مفرود وناعم.

مكونات كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر

هذا الكريم قد يكون مكلف الثمن قليلاً على بعض الأشخاص ولكن نتيجتة ستكون مرضية للكثيرين لن تلجئين، بعد الآن إلى الذهاب إلى مراكز التجميل لتصفيف الشعر سيصبح شعرك مفرود وناعم بشكل لا يصدق، ومكونات الوصفة هي:

5 معالق من زبدة الشيا.

3 معالق من زيت جوز الهند.

5 معالق من زيت الخروع.

3 معالق من زيت الثوم.

3 معالق من زيت اللافندر.

معلقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

زبدة الشيا من أكثر المكونات الفعالة التي يجب الحرص في استخدامها لأن الفرض من وضعها على الشعر لأنها قد تؤثر عليه بشكل مضر، وطريقة التحضير هي:

زبدة الشيا تكن صلبة بعض الشيء لكي يتم ذوبها، لابد من إذابتها في حرار سواء تحت حمام بخار أو وضعه في طبق داخل الميكرويف.

لكي يذوب بشكل أكبر وتحصلي على فوائد زبدة الشيا بشكل كبير اضربي زبدة الشيا لمدة 5 دقائق.

اضيفي عليه العسل الأبيض وقلبيهم مع بعضهم داخل الخلاط.

ضعي الآن عليهم مجموعة الزيت المطلوبة زيت جوز الهند، زيت الثوم، زيت الخروع، زيت اللافندر.

اخلطي جميع المكونات جيدًا مع بعضهم البعض.

طريقة الإستخدام

لفرد الشعر بطريقة المطلوبة من هذه الوصفة اتبعي الخطوات الآتية: