طريقة عمل سباغيتي باللحم منال العالم مع صلصة الاسباجيتي الشهية جربيها

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طريقة عمل سباغيتي باللحم ، تعد طريقة حديثة ومختلفة، وتجديد للطعام أو لطريقة عمل المكرونة بوجه عام، فالاسباجيتي أو الاسباغيتي إحدى أشهر أنواع المكرونة، وهي عبارة عن معجنات حلزونية الشكل، تأتي في عبوات على شكل أقلام رفيعة وطويلة، وعقب الطهي تتحول إلى شكل حلزوني لذيذ، ولعل هذا هو السبب في حب الأطفال الكبير للمكرونة الاسباجيتي. تلك المعجنات ذات الأصل الإيطالي، والتي تُصنع من الطحين والماء والسميد، وفي الأغلب تحضر في أرقى المطاعم وفي المنازل، مع الصلصة أو الصوص الأحمر بالطماطم أو البنادورا، ويمكن طهيها بطرق كثير إما باللحم أو بالخضار أو بدون لحم، أو بالجبن أو حتى بصوص البشاميل، أو كما يسميها البعض الصوص أو الصلصة البيضاء.طريقة السباغيتي الإيطالية
الباستا أو المكرونة وجبة شهيرة، وهي طبق رئيس على المائدة، يمكنك إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، مثل طريقة عمل باستا بينك صوص سهله، أو باستا بالجبن والدجاج منال العالم، أو طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي، فإذا أردت تجربة المكرونة بكيفية مختلفة، يمكنك ذلك بأبسط الطرق والمقادير والمكونات، وحسب ذوقك ورغبتك ورغبة أسرتك. فقط اتبعي الطريقة المفضلة لك، فالاسباغيتي نفسها تعد بأكثر من طريقة مثل؛ سباغيتي باللحم المفروم منال، وطريقة عمل سباغيتي بكرات اللحم، وطريقة السباغيتي الإيطالية، وطريقة عمل الاسباجيتي باللحم المفروم والجبن، وطريقة عمل صلصة الاسباجيتي بدون لحم، ومعكرونة باللحمة المفرومة على الطريقة اللبنانية، وسباغيتي باللحم المفروم والخضار.طريقة عمل سباغيتي بكرات اللحم
- عبوة مكرونة سباغيتي 300 جرا م.
- ملعقة كبيرة ملح ناعم.
- 300 جرام لحم مفروم.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- حبة بصل كبيرة مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم مهروسة جيدا.
- ملعقة صغيرة أوريجانو.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- ½ ملعقة صغيرة هيل مطحون (حبهان).
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- حبة فلفل أخضر مفرومة.
- جزرو متوسطة الحجم مبشورة.
- 3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.
- ثلاث حبات طماطم مقشرة ومفرومة.
- ½ كوب بقدونس مفروم.
- ربع كوب جبنة شيدر أو بارميزان.
- في قدر واسع، ضعي 8 أكواب مياه وبها ملح، واتركيها تغلي على نار مرتفعة.
- ثم ضعي بها المكرونة الاسباغيتي، وقلبيها كل فترة لمدة 8 دقائق حتى تُسلق جيدا.
- وأثناء سلق المكرونة، شوحي البصل في مقلاة بقليل من الزيت، على نار متوسطة الحرارة، وضعي الثوم المهروس وقلبيهم معًا.
- بعد ذلك أضيفي اللحم إلى المقلاة. وقلبي جيدا ثم ضعي التوابل مثل؛ البابريكا أو الفلفل والملح والهيل والكزبرة والبابريكا والأوريجانو، وقلبيهم جيدًا حتى ستشوح اللحم.
- ثم ضعي الجزر والفلفل وقلبيهم مع اللحم.
- وبعدها ضعي معجون الطماطم والطماطم المفرومة وقلبيهم.
- ثم ضعي القليل من ماء سلق المكرونة فوق اللحم، وحركي كل المكونات، حتى تتكون الصلصة.
- وبعدها أضيفي المكرونة مع اللحم والخضار، إلى الصلصة الحمراء وقلبيها حتى تتغلغل الصلصة داخلها.
- ثم ضعي البقدونس، وارفعيها عن النار، وضعيها في صحون التقديم، وانثري الجبنة فوقها إن أردت.
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طريقة عمل سباغيتي باللحم ، تعد طريقة حديثة ومختلفة، وتجديد للطعام أو لطريقة عمل المكرونة بوجه عام، فالاسباجيتي أو الاسباغيتي إحدى أشهر أنواع المكرونة، وهي عبارة عن معجنات حلزونية الشكل، تأتي في عبوات على شكل أقلام رفيعة وطويلة، وعقب الطهي تتحول إلى شكل حلزوني لذيذ، ولعل هذا هو السبب في حب الأطفال الكبير للمكرونة الاسباجيتي. تلك المعجنات ذات الأصل الإيطالي، والتي تُصنع من الطحين والماء والسميد، وفي الأغلب تحضر في أرقى المطاعم وفي المنازل، مع الصلصة أو الصوص الأحمر بالطماطم أو البنادورا، ويمكن طهيها بطرق كثير إما باللحم أو بالخضار أو بدون لحم، أو بالجبن أو حتى بصوص البشاميل، أو كما يسميها البعض الصوص أو الصلصة البيضاء.طريقة السباغيتي الإيطالية
الباستا أو المكرونة وجبة شهيرة، وهي طبق رئيس على المائدة، يمكنك إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، مثل طريقة عمل باستا بينك صوص سهله، أو باستا بالجبن والدجاج منال العالم، أو طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي، فإذا أردت تجربة المكرونة بكيفية مختلفة، يمكنك ذلك بأبسط الطرق والمقادير والمكونات، وحسب ذوقك ورغبتك ورغبة أسرتك. فقط اتبعي الطريقة المفضلة لك، فالاسباغيتي نفسها تعد بأكثر من طريقة مثل؛ سباغيتي باللحم المفروم منال، وطريقة عمل سباغيتي بكرات اللحم، وطريقة السباغيتي الإيطالية، وطريقة عمل الاسباجيتي باللحم المفروم والجبن، وطريقة عمل صلصة الاسباجيتي بدون لحم، ومعكرونة باللحمة المفرومة على الطريقة اللبنانية، وسباغيتي باللحم المفروم والخضار.طريقة عمل سباغيتي بكرات اللحم
- عبوة مكرونة سباغيتي 300 جرا م.
- ملعقة كبيرة ملح ناعم.
- 300 جرام لحم مفروم.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- حبة بصل كبيرة مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم مهروسة جيدا.
- ملعقة صغيرة أوريجانو.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- ½ ملعقة صغيرة هيل مطحون (حبهان).
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- حبة فلفل أخضر مفرومة.
- جزرو متوسطة الحجم مبشورة.
- 3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.
- ثلاث حبات طماطم مقشرة ومفرومة.
- ½ كوب بقدونس مفروم.
- ربع كوب جبنة شيدر أو بارميزان.
- في قدر واسع، ضعي 8 أكواب مياه وبها ملح، واتركيها تغلي على نار مرتفعة.
- ثم ضعي بها المكرونة الاسباغيتي، وقلبيها كل فترة لمدة 8 دقائق حتى تُسلق جيدا.
- وأثناء سلق المكرونة، شوحي البصل في مقلاة بقليل من الزيت، على نار متوسطة الحرارة، وضعي الثوم المهروس وقلبيهم معًا.
- بعد ذلك أضيفي اللحم إلى المقلاة. وقلبي جيدا ثم ضعي التوابل مثل؛ البابريكا أو الفلفل والملح والهيل والكزبرة والبابريكا والأوريجانو، وقلبيهم جيدًا حتى ستشوح اللحم.
- ثم ضعي الجزر والفلفل وقلبيهم مع اللحم.
- وبعدها ضعي معجون الطماطم والطماطم المفرومة وقلبيهم.
- ثم ضعي القليل من ماء سلق المكرونة فوق اللحم، وحركي كل المكونات، حتى تتكون الصلصة.
- وبعدها أضيفي المكرونة مع اللحم والخضار، إلى الصلصة الحمراء وقلبيها حتى تتغلغل الصلصة داخلها.
- ثم ضعي البقدونس، وارفعيها عن النار، وضعيها في صحون التقديم، وانثري الجبنة فوقها إن أردت.
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