تحضير حلوى القنبلة في المنزل مثل الجاهزة تماما طريقة عمل القنبلة

تحضير حلوى القنبلة، القنبلة هي نوع من أطباق الحلوى التي أصبحت معروفة في أشهر المطاعم ومحلات الحلويات، وكما هو واضح من الاسم فهي تتكون من قدر كبير من الحلويات والعصائر والفواكه المتنوعة، مما يجعلها تحتوى على قدر كبير من السكريات والدهون اللازمة لمنح الجسم الطاقة اللازمة لها، ولكن لا ينصح بتناولها لمرضى داء السكري، أو الإفراط في تناولها بشكل عام، وذلك بالإضافة لكونها مفيدة للجسم لاحتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية اللازمة، وهناك الكثير من المطاعم تشتهر وتتخصص في إعدادها، سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة، كما أن مقاديرها غير مكلفة وبسيطة.

مكونات ومقادير تحضير حلوى القنبلة

بسبوسة، كنافة، أرز بلبن، مهلبية، كاسترد، قشطة، آيس كريم، عصير مانجو مركز، تشكيلة متنوعة من قطع الفواكه المتاحة مثل التفاح والموز والمانجو، جيلي فراولة، الكميات وفق العدد والأطباق التي ترغبين في إعدادها، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة إعداد إحدى أطباق حلوى القنبلة، وسوف يتم إعداد باقي الأطباق أو الكاسات على نفس الخطوات على حسب عدد أفراد الأسرة.

قطعي الفواكه قطع صغيرة. احضري جيلي سميك بحيث يمكن تقطيعه إلى مكعبات بعد تجميده. احضري بولة كبيرة ثم قومي بوضع طبقة من البسبوسة، وفوقها طبقة من الأرز باللبن. قومي بوضع جزء من الكاسترد ومعه جزء من عصير المانجو المركز، أو أي عصير مركز آخر متوفر لديكي. نقوم بتوزيع قطع الفاكهة وفوقها قطع الجيلي، ثم نضيف فوقهم طبقة من الكنافة وفوقها طبقة من المهلبية. توضع بعد ذلك طبقة من القشطة فوقهم ومعها بولة من الآيس كريم، وتقدم باردة، ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة حتى لا تذوب المكونات.

طريقة تحضير القنبلة

كما يمكنك تغيير أو استخدام أنواع الفاكهة المفضلة أو استبدالها بالمتاح لديكي، وكذلك يمكن استبدال العصير بما هو متاح لديك ولكن يشترط أن يكون مركز كفاية مثلما يتم إحضاره لإعداد الكوكتيل، حتى تتشرب منه جميع المكونات وتصبح طرية.

كما يمكن استخدام بقايا الحلويات المتبقية والمعدة مسبقا في منزلك، ولا يمكن ان تظل القنبلة خارج الثلاجة إلا في حال تقديمها لتناولها مباشرة.

تجهيز كاسات التقديم. قومي بتقطيع الكنافة وخلطها بالقليل من السمن بما يكفي لتحميرها على نار هادئة حتى تأخذ اللون الذهبي. نضيف طبقة من الكنافة المحمرة وفوقها طبقة من شرائح المانجو، وهكذا حتى تملأ الكأس. نضيف فوق الكأس بولة من ايس كريم المانجو أو الشوكلاتة حسب الرغبة.

طريقة عمل قنبلة كاسات الكنافة بالمانجو والآيس كريم