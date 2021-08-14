طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

كيكة الشوكولاتة بالكاكاو ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها غنية بصوص الشوكولاتة، حيث تحظى بإقبال الجميع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، كما تقدم في المناسبات والأعياد فهي من أنواع الكيك الفاخر والمميز، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الحلم، وكيكة القهوة لعشاق القهوة، وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو بألذ الوصفات.

مكونات كيكة الشوكولاتة بالكاكاو

تتكون كيكة الشوكولاتة بالكاكاو من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

3 بيضات.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب إلا ربع حليب.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف دقيق منخول.

3 ملعقة كبيرة كاكاو منخول.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقادير الصوص

كوب إلا ربع سكر.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

3 ونصف ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

مغلف كريم شانتيه بنكهة الكاكاو.

للتزيين

شوكولاتة مبشورة أو فارمسيل أو مكسرات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة الشوكولاتة بالكاكاو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر الصوص

نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر والكاكاو والدقيق والنشا والحليب والفانيليا السائلة، ثم نقلب جيداً على البارد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط.

ثم نضيف الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة، ثم نرفع الحلة من على النار.

بعد ذلك نسكب الصوص في وعاء آخر ونغطيه بكيس بلاستيك، ثم نتركه يبرد تماماً بدرجة حرارة الغرفة، ثم نضعه في الثلاجة يبرد تماماً.

ثانياً نحضر الكيك