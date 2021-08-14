اعملي صينيه سمك المكاريل بالطريقة دي وانسي أي طريقه تانيه، اليكي سيدتي طريقه عمل صينيه سمك المكاريل بطريقه سهله وسريعه و طعم رائع سوف ينال إعجاب أسرتك، يحتوي السمك المكاريل علي العديد من العناصر الغذائية منها الاوميجا 3 والتي بدورها تعمل علي تقويه الذاكرة، كما أن الأطباء يصفون طعام سمك المكاريل للمرضي اللذين لديهم مشاكل بالعظام فيحتوي سمك المكاريل علي العديد من الزيوت والمعادن والفيتامينات الهامة لبناء العظام وتقويه الذاكرة، فالأشخاص اللذين لديهم مشكله النسيان يمكنهم تناول سمك المكاريل لما يحتويه علي عناصر غدائية عاليه، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمي صينيه سمك المكاريل اللذيذة، تابعونا . مقادير تحضير صينيه سمك المكاريل : 1 كيلو جرام من السمك المكاريل .

1 حبه بصل كبيره الحجم مقطعه شرائح .

2 حبه طماطم مقطعه حلقات .

2 حبه فلفل رومي مقطع شرائح .

شرائح ليمون .

1 حبه جزر مبشور .

ثوم مفروم .

ملعقه صغير من (ملح، فلفل اسود، كمون، شطه،كسبره،هيل مطحون،كركم)

نصف كوب من الكرفس الأخضر مفروم .

ربع كوب من عصير الليمون . مقادير تحضير صينيه سمك المكاريل : طريقه تحضير صينيه السمك المكاريل : في وعاء عميق ضعي الثوم المفروم وكلا من الملح والفلفل السمر والكمون والشطه والكركم وا لكسبره اليابسة.

بعد ذلك أضيفي عصير الليمون ونصف مقدار الكرفس المفروم ونصف مقدار الجزر المبشور .

قلبي الخليط جيدا حتي تمتزج المكونات جيدا.

تبلي السمك المكاريل بالخليط السابق تحضيره جيدا .

بعد ذلك احضري صينيه وضعي فيه شرائح البصل والطماطم المقطعة وشرائح الليمون والفلفل الأخضر والكرفس المفروم والجزر المبشور .

قلبي الخضروات جيدا ثم ضعي عليها ملح وفلفل وكسبره والقليل من الزيت .

ضعي سمك المكاريل فوق الخضروات في الصينية بشكل مرتب .

ضعي صينيه سمك المكاريل في فرن ساخن لمده ربع ساعه ثم هدئي الحرارة واتركيه حتي تمام النضج ويأخذ لون ذهي وتنضج الخضروات .

يمكنك سيدتي إضافة شرائح البطاطس إلي الخضار المقطع وذلك حسب الرغبة .

قدمي سيدتي السمك مع الأزر و سلطه الخضروات وسلطه ألطحينه و قطع الخبز .

احرصي سيدتي علي تقديم وجبه سمك المكاريل لعائلتك مره أسبوعيا علي الأقل فهي وجبه مفيده ومغذيه . طريقه تحضير صينيه السمك المكاريل : الوسوم

اعملي صينيه سمك المكاريل بالطريقة دي وانسي أي طريقه تانيه، اليكي سيدتي طريقه عمل صينيه سمك المكاريل بطريقه سهله وسريعه و طعم رائع سوف ينال إعجاب أسرتك، يحتوي السمك المكاريل علي العديد من العناصر الغذائية منها الاوميجا 3 والتي بدورها تعمل علي تقويه الذاكرة، كما أن الأطباء يصفون طعام سمك المكاريل للمرضي اللذين لديهم مشاكل بالعظام فيحتوي سمك المكاريل علي العديد من الزيوت والمعادن والفيتامينات الهامة لبناء العظام وتقويه الذاكرة، فالأشخاص اللذين لديهم مشكله النسيان يمكنهم تناول سمك المكاريل لما يحتويه علي عناصر غدائية عاليه، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمي صينيه سمك المكاريل اللذيذة، تابعونا . مقادير تحضير صينيه سمك المكاريل : 1 كيلو جرام من السمك المكاريل .

1 حبه بصل كبيره الحجم مقطعه شرائح .

2 حبه طماطم مقطعه حلقات .

2 حبه فلفل رومي مقطع شرائح .

شرائح ليمون .

1 حبه جزر مبشور .

ثوم مفروم .

ملعقه صغير من (ملح، فلفل اسود، كمون، شطه،كسبره،هيل مطحون،كركم)

نصف كوب من الكرفس الأخضر مفروم .

ربع كوب من عصير الليمون . مقادير تحضير صينيه سمك المكاريل : طريقه تحضير صينيه السمك المكاريل : في وعاء عميق ضعي الثوم المفروم وكلا من الملح والفلفل السمر والكمون والشطه والكركم وا لكسبره اليابسة.

بعد ذلك أضيفي عصير الليمون ونصف مقدار الكرفس المفروم ونصف مقدار الجزر المبشور .

قلبي الخليط جيدا حتي تمتزج المكونات جيدا.

تبلي السمك المكاريل بالخليط السابق تحضيره جيدا .

بعد ذلك احضري صينيه وضعي فيه شرائح البصل والطماطم المقطعة وشرائح الليمون والفلفل الأخضر والكرفس المفروم والجزر المبشور .

قلبي الخضروات جيدا ثم ضعي عليها ملح وفلفل وكسبره والقليل من الزيت .

ضعي سمك المكاريل فوق الخضروات في الصينية بشكل مرتب .

ضعي صينيه سمك المكاريل في فرن ساخن لمده ربع ساعه ثم هدئي الحرارة واتركيه حتي تمام النضج ويأخذ لون ذهي وتنضج الخضروات .

يمكنك سيدتي إضافة شرائح البطاطس إلي الخضار المقطع وذلك حسب الرغبة .

قدمي سيدتي السمك مع الأزر و سلطه الخضروات وسلطه ألطحينه و قطع الخبز .

احرصي سيدتي علي تقديم وجبه سمك المكاريل لعائلتك مره أسبوعيا علي الأقل فهي وجبه مفيده ومغذيه . طريقه تحضير صينيه السمك المكاريل :

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