طريقة خلية النحل القطنية مضبوطه اسفنجيه هشة ولذيذة مثل القطن بالخطوات

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طريقة خلية النحل القطنية ، إحدى طرق عمل المعجنات الشهيرة، وهي عبارة عن معجنات يمكنك تناولها محشوة بالجبنة، أو يمكنك عملها سادة، وغمرها بعد ذلك مع العسل الأبيض أو المربى، وهي معجنات هشة وطرية وخفيفة مثل القطن، ولهذا تناسب الفطور في الصباح الباكر، حيث لا يكون لدينا الكثير من الشهية لتناول الطعام، كما تناسب منتصف يوم دراسي، أو منتصف يوم عمل طويل كذلك. وتتميز طريقة خلية النحل القطنية، بأنها تكون طرية وهشة وعلى الرغم من ذلك، تكون مشبعة جدًا ولا تتسبب في رفع نسبة الأنسولين في الدم، فتشعر بالجوع والحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.خلية نحل هشة مثل القطن
الفطائر والمعجنات من المخبوزات المفضلة لدى الجميع، لذلك عند التفكير في عمل معجنات طرية وخفيفة، نفكر أولا في فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، أو طريقة عمل معجنات الأقماع، أو كرواسون بالجبنة منال العالم. فكلها يمكن عملها بنفس طريقة العجينة الهشة الطرية، مثل العجينة القطنية منال العالم، فهي تتشابه معها في المقادير والمكونات، وهي تشتهر بأكثر من اسم مثل؛ طريقة خلية النحل القطنية بالزبادي، أو خلية نحل هشة مثل القطن طريقة خلية النحل الهشة، أو طريقة عمل خلية نحل اسفنجيه، أو خلية نحل هشة زي القطن، ويمكنك غمرها بالجبنة بأي نوع تفضلينه، أو في العسل الأبيض.مقادير خلية النحل مضبوطه
- كوب ونصف مياه دافئة.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- 4 أكواب دقيق أو طحين متعدد الاستعمالات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- 5 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من زيت نباتي حسب رغبتك (يمكنك استخدام زيت الزيتون إذا كنت تفضلينه).
- جبن للحشو، ويمكنك استخدام جبنة موزاريللا في المنزل، مع جبنة شيدور مبشورة.
- ابدئي أولا بعمل خلية نحل هشة زي القطن، وذلك بمزج كلا من السكر والخميرة والمياه، في وعاء عميق.
- ثم اتركي خليط العجينة الهشة، لمدة 5 دقائق كاملة حتى تتفاعل المكونات معًا.
- وبعد ذلك أضيفي المكونات الجافة معًا، ثم اعجني كل المكونات مع خليط الخميرة السابق. حتى تتكون لديك عجينة خلية نحل هشة ولذيذة ولا تلتصق.
- ثم اتركي العجينة في مكان دافيء ومظلم، حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم استخدميها.
- وبعد ذلك ضعي العجين فوق سطح العمل، بعد نثر القليل من الطحين عليه، وقطعيها إلى كرات صغيرة الحجم.
- ثم ضعي داخل كل كرة الجبنة المفضلة لديك.
- وعقب الانتهاء من كل الكمية، اجعلي العجائن على هيئة كرات، وضعيها في صينية خبز بالفرن مدهونة بقليل من الزيت.
- وبعد وضع كل الكرات متجاورة في الصينية، أحضري صفار بيضة وعليها ملعقتين من الحليب السائل، ورشة من الفانيليا وامزجيهم جيدًا.
- ثم ادهني وجه كرات خلية النحل بالجبن من الأعلى.
- وأدخلي صينية الخبر إلى الفرن الساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، لربع ساعة.
- وعقب أن يبدأ يتحول الوجه إلى الذهبي، وتنضج كرات الجبن أخرجيها وقدميها ساخنة، مع كوب من الشاي وألف هناء.
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طريقة خلية النحل القطنية ، إحدى طرق عمل المعجنات الشهيرة، وهي عبارة عن معجنات يمكنك تناولها محشوة بالجبنة، أو يمكنك عملها سادة، وغمرها بعد ذلك مع العسل الأبيض أو المربى، وهي معجنات هشة وطرية وخفيفة مثل القطن، ولهذا تناسب الفطور في الصباح الباكر، حيث لا يكون لدينا الكثير من الشهية لتناول الطعام، كما تناسب منتصف يوم دراسي، أو منتصف يوم عمل طويل كذلك. وتتميز طريقة خلية النحل القطنية، بأنها تكون طرية وهشة وعلى الرغم من ذلك، تكون مشبعة جدًا ولا تتسبب في رفع نسبة الأنسولين في الدم، فتشعر بالجوع والحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.خلية نحل هشة مثل القطن
الفطائر والمعجنات من المخبوزات المفضلة لدى الجميع، لذلك عند التفكير في عمل معجنات طرية وخفيفة، نفكر أولا في فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، أو طريقة عمل معجنات الأقماع، أو كرواسون بالجبنة منال العالم. فكلها يمكن عملها بنفس طريقة العجينة الهشة الطرية، مثل العجينة القطنية منال العالم، فهي تتشابه معها في المقادير والمكونات، وهي تشتهر بأكثر من اسم مثل؛ طريقة خلية النحل القطنية بالزبادي، أو خلية نحل هشة مثل القطن طريقة خلية النحل الهشة، أو طريقة عمل خلية نحل اسفنجيه، أو خلية نحل هشة زي القطن، ويمكنك غمرها بالجبنة بأي نوع تفضلينه، أو في العسل الأبيض.مقادير خلية النحل مضبوطه
- كوب ونصف مياه دافئة.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- 4 أكواب دقيق أو طحين متعدد الاستعمالات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- 5 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من زيت نباتي حسب رغبتك (يمكنك استخدام زيت الزيتون إذا كنت تفضلينه).
- جبن للحشو، ويمكنك استخدام جبنة موزاريللا في المنزل، مع جبنة شيدور مبشورة.
- ابدئي أولا بعمل خلية نحل هشة زي القطن، وذلك بمزج كلا من السكر والخميرة والمياه، في وعاء عميق.
- ثم اتركي خليط العجينة الهشة، لمدة 5 دقائق كاملة حتى تتفاعل المكونات معًا.
- وبعد ذلك أضيفي المكونات الجافة معًا، ثم اعجني كل المكونات مع خليط الخميرة السابق. حتى تتكون لديك عجينة خلية نحل هشة ولذيذة ولا تلتصق.
- ثم اتركي العجينة في مكان دافيء ومظلم، حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم استخدميها.
- وبعد ذلك ضعي العجين فوق سطح العمل، بعد نثر القليل من الطحين عليه، وقطعيها إلى كرات صغيرة الحجم.
- ثم ضعي داخل كل كرة الجبنة المفضلة لديك.
- وعقب الانتهاء من كل الكمية، اجعلي العجائن على هيئة كرات، وضعيها في صينية خبز بالفرن مدهونة بقليل من الزيت.
- وبعد وضع كل الكرات متجاورة في الصينية، أحضري صفار بيضة وعليها ملعقتين من الحليب السائل، ورشة من الفانيليا وامزجيهم جيدًا.
- ثم ادهني وجه كرات خلية النحل بالجبن من الأعلى.
- وأدخلي صينية الخبر إلى الفرن الساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، لربع ساعة.
- وعقب أن يبدأ يتحول الوجه إلى الذهبي، وتنضج كرات الجبن أخرجيها وقدميها ساخنة، مع كوب من الشاي وألف هناء.
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