طريقة خلية النحل القطنية مضبوطه اسفنجيه هشة ولذيذة مثل القطن بالخطوات

طريقة خلية النحل القطنية ، إحدى طرق عمل المعجنات الشهيرة، وهي عبارة عن معجنات يمكنك تناولها محشوة بالجبنة، أو يمكنك عملها سادة، وغمرها بعد ذلك مع العسل الأبيض أو المربى، وهي معجنات هشة وطرية وخفيفة مثل القطن، ولهذا تناسب الفطور في الصباح الباكر، حيث لا يكون لدينا الكثير من الشهية لتناول الطعام، كما تناسب منتصف يوم دراسي، أو منتصف يوم عمل طويل كذلك. وتتميز طريقة خلية النحل القطنية، بأنها تكون طرية وهشة وعلى الرغم من ذلك، تكون مشبعة جدًا ولا تتسبب في رفع نسبة الأنسولين في الدم، فتشعر بالجوع والحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.

الفطائر والمعجنات من المخبوزات المفضلة لدى الجميع، لذلك عند التفكير في عمل معجنات طرية وخفيفة، نفكر أولا في فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، أو طريقة عمل معجنات الأقماع، أو كرواسون بالجبنة منال العالم. فكلها يمكن عملها بنفس طريقة العجينة الهشة الطرية، مثل العجينة القطنية منال العالم، فهي تتشابه معها في المقادير والمكونات، وهي تشتهر بأكثر من اسم مثل؛ طريقة خلية النحل القطنية بالزبادي، أو خلية نحل هشة مثل القطن طريقة خلية النحل الهشة، أو طريقة عمل خلية نحل اسفنجيه، أو خلية نحل هشة زي القطن، ويمكنك غمرها بالجبنة بأي نوع تفضلينه، أو في العسل الأبيض.

كوب ونصف مياه دافئة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

4 أكواب دقيق أو طحين متعدد الاستعمالات.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

5 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من زيت نباتي حسب رغبتك (يمكنك استخدام زيت الزيتون إذا كنت تفضلينه).

جبن للحشو، ويمكنك استخدام جبنة موزاريللا في المنزل، مع جبنة شيدور مبشورة.