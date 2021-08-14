طريقة عمل القهوة بجميع أنواعها لعشاق القهوة وما هي الكمية المسموح بها وفوائدها الصحية

طريقة عمل القهوة، يوجد أنواع كثيرة جداً حول العالم من القهوة، وكل نوع له مذاقه الخاص المختلف عن غيره تماماً، ولعشاق القهوة سوف نعرض عليكم طرق تحضير كلاً من: القهوة التركي، والقوة العربية، واسبريسو، والموكا، وغيرها من الأصناف المميزة للقهوة.

طريقة عمل القهوة

قد تعتبر القهوة من أكثر السلع استهلاكاً في العالم. وسوف نتعرف على أشهر أنواع القهوة في هذا المقال. والكمية المسموح بها. وفوائدها الصحية للإنسان.

إنها طريقة لصنع القهوة حيث يتم دفع كمية صغيرة من الماء المغلي تحت الضغط من خلال حبوب البن المطحونة بدقة في آلة صنع القهوة.

تعني كلمة اسبريسو في إيطاليا القهوة الطازجة وليست تحريف للكلمة إكسبريس أي السريعة.

مكان المنشأ: إيطاليا.

الكثيرون يفضلون تناول هذا النوع من القهوة لأنه كلاسيكي ولا يضاف إليه أي من النكهات.

هي طريقة لإعداد القهوة حيث يتم فيها استخدام حبوب البن المحمصة المطحونة جداً والتي قد يكون لونها بن فتح أو وسط أو غامق وهذا يرجع إلى درجة التحميص وبسبب ذلك يتم التحكم في قوة البن.

القهوة التركية يتم تناولها سادة أو محوجة أي يوضع عليها مجموعة من التوابل والبهارات مثل الحبهان والقرنفل.

ثم يتم غلي البن مع الماء والسكر على النار إلى أن ينضج البن وقبل أن يحدث الفوران يتم سكب البن في فناجين صغيرة.

اسبريسو + لبن المكثف أو لبن فقط + شوكولاته + كريمة خفق أحياناً حسب الرغبة.

يوجد اسم آخر للموكا وهو :Mochaccion،Mocha coffee.

حقيقة ممتعة: تم تسمية حبوب قهوة الموكا لميناء المخا في اليمن حيث تم تصنيع حبوب البن هناك.

قهوة الموكا مفضلة لعشاق الحلويات والمشروبات المحلاة.

قهوة فاتحة اللون تقدم في دول الخليج العربي بكثرة ويتم شربها بدون سكر على الإطلاق.

تقدم في فناجين صغيرة مع التمر.

وقد وضعتها منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافي العالمي غي المادي عام 2015م وذلك نظراً لأهميتها في الدول العربية.

تحتوي القهوة على نسبة من الكافيين ونسبة عالية من مضادات الأكسدة. هذا يعني أن تناولها يكون باعتدال حيث

حيث أن الكافيين مفيد للجسم ولكن لابد من عدم الإكثار في تناوله لأن زيادته تكون مضره جداً للإنسان.

الحد المسموح به تناول البن في اليوم هو 4 فناجين من القهوة كحد أقصى مما يعادل 400 ملي جرام من البن.

الشعور باليقظة.

التقليل من التوتر والقلق.

تحسين الحالة المزاجية.

تحسين الصحة النفسية.

خفض نسبة التعرض للإصابة بمرض السكري.

تقوية الذاكرة وتحسين نسبة التركيز.

مد الجسم بالطاقة والنشاط.

خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تسريع حركة الأمعاء وسهولة عملية الهضم.

الكمية المسموح بها لتناول البنالفوائد الصحية لتناول القهوة