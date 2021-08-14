طريقة عمل كريم لبان الذكر كولاجين طبيعي يعمل علي نفخ الخدود وتفتيح البشرة

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يعد كريم لبان الذكر ، تركيبة ستغنيك عن جميع المسكات، ويعتبر الحل السحري لكل مشاكل البشرة، يعالج حبوب المنطقة الحساسة بطريقة فعاله، ويعتبر مبيض رائع للبشرة ويقاوم ظهور التجاعيد ويشد البشرة ، وهي وصفة طبيعية لتفتيح وتبيض البشرة ونعومة مثل بشرة الاطفال، يعمل علي محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، لأنه يحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، يعمل كمقشر رائع للبشرة ويوحد لونها ويقضي علي البقع الداكنة، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، وننصح كل سيدة أو فتاة باستخدام هذا الكريم للحصول علي بشرة بيضاء وصافية مثل القمر، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدام هذه الوصفة الرهيبة والفعالة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم لبان الذكر في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل كريم لبان الذكر
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذه الوصفة الرائعة لنفخ الخدود وهي كما يلي:-
- معلقة كبيرة من لبان الذكر.
- نصف كوب من المياه الدافئة.
- معلقة صغيرة من نشا الذرة.
- نصف معلقة صغيرة من زيت الجلسرين.
- معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- معلقتين من كريم مرطب.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب في التفتيح وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بغسل لبان الذكر، ونضعه في كوب فارغ ونسكب عليه المياه الدافئة، ونتركه لمدة ليلة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر ونأخذ المياه، ونضعها في طبق متوسط الحجم، ونضيف لها النشا ونمزجهم جيداً مع بعض.
- ثم نقوم برفعهم في حمام مياه سخنة مع التقليب المستمر، حتي يثقل القوام ويصبح مثل قوام الكريم.
- بعد كدة نضيف زيت الجلسرين وزيت اللوز الحلو، ونخلط حتي تندمج الزيوت جيداً مع الكريم.
- ثم نقوم بإضافة أخر مكون وهو معلقتين من أي كريم مرطب، موجود عندك ونقلب كويس حتي يصبح القوام كريمي.
- بعد ذلك نحضر علبة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق، ونضع بها الخليط ونتركه في الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم نقوم بفرد الخليط كل ليلة علي بشرة نظيفة وخالية من أي مكياج، لمدة نصف ساعة بعد كدة يغسل الوجه ويجفف.
أهم فوائد كريم لبان الذكر للبشرة
تعرفي من خلال السطور الأتية علي بعض فوائد هذه الوصفة السحرية للبشرة وهي كما يلي:-
- يعتبر مقشر ومرطب طبيعي للبشرة.
- يعمل علي توحيد لون البشرة وتفتيحها.
- يزيل البثور السوداء وأثار حب الشباب.
- يغذي البشرة ويجعلها أكثر رطوبة.
- يقاوم ظهور التجاعيد ويشد البشرة.
- مطهر ومعالج للجروح والندبات والحفر.
- يقضي علي البقع الداكنة والهالات السوداء.
الوسوم
يعد كريم لبان الذكر ، تركيبة ستغنيك عن جميع المسكات، ويعتبر الحل السحري لكل مشاكل البشرة، يعالج حبوب المنطقة الحساسة بطريقة فعاله، ويعتبر مبيض رائع للبشرة ويقاوم ظهور التجاعيد ويشد البشرة ، وهي وصفة طبيعية لتفتيح وتبيض البشرة ونعومة مثل بشرة الاطفال، يعمل علي محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، لأنه يحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، يعمل كمقشر رائع للبشرة ويوحد لونها ويقضي علي البقع الداكنة، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، وننصح كل سيدة أو فتاة باستخدام هذا الكريم للحصول علي بشرة بيضاء وصافية مثل القمر، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدام هذه الوصفة الرهيبة والفعالة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم لبان الذكر في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل كريم لبان الذكر
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذه الوصفة الرائعة لنفخ الخدود وهي كما يلي:-
- معلقة كبيرة من لبان الذكر.
- نصف كوب من المياه الدافئة.
- معلقة صغيرة من نشا الذرة.
- نصف معلقة صغيرة من زيت الجلسرين.
- معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- معلقتين من كريم مرطب.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب في التفتيح وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بغسل لبان الذكر، ونضعه في كوب فارغ ونسكب عليه المياه الدافئة، ونتركه لمدة ليلة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر ونأخذ المياه، ونضعها في طبق متوسط الحجم، ونضيف لها النشا ونمزجهم جيداً مع بعض.
- ثم نقوم برفعهم في حمام مياه سخنة مع التقليب المستمر، حتي يثقل القوام ويصبح مثل قوام الكريم.
- بعد كدة نضيف زيت الجلسرين وزيت اللوز الحلو، ونخلط حتي تندمج الزيوت جيداً مع الكريم.
- ثم نقوم بإضافة أخر مكون وهو معلقتين من أي كريم مرطب، موجود عندك ونقلب كويس حتي يصبح القوام كريمي.
- بعد ذلك نحضر علبة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق، ونضع بها الخليط ونتركه في الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم نقوم بفرد الخليط كل ليلة علي بشرة نظيفة وخالية من أي مكياج، لمدة نصف ساعة بعد كدة يغسل الوجه ويجفف.
أهم فوائد كريم لبان الذكر للبشرة
تعرفي من خلال السطور الأتية علي بعض فوائد هذه الوصفة السحرية للبشرة وهي كما يلي:-
- يعتبر مقشر ومرطب طبيعي للبشرة.
- يعمل علي توحيد لون البشرة وتفتيحها.
- يزيل البثور السوداء وأثار حب الشباب.
- يغذي البشرة ويجعلها أكثر رطوبة.
- يقاوم ظهور التجاعيد ويشد البشرة.
- مطهر ومعالج للجروح والندبات والحفر.
- يقضي علي البقع الداكنة والهالات السوداء.
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