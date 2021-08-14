طريقة عمل شربة العدس المصرية الأصلية بتكات أحترافية سادة وبشعرية

طريقة عمل شوربة العدس فصل الشتاء يشتهر بأكلاته المميزه الشتوية اللذيذة العدس تحديداً من الوجبات الشتويه التي تشعر بالتدفئه عند تناولها وتصنف من المقبلات فاتحه الشهية تقدم بطريقتان شربه العدس السادة، شربه عدس بالشعرية ويضاف إليها التقليه التي تميز طعمها. طريقة عمل شربة العدس طريقة عمل شربة العدس تنمي إلى عائلة البقوليات الجافة وله طرق أعداد أخرى في الطهي والتقديم مثل كشري الأصفر بالأرز، يتميز بفوائده عديدة منها يحتوي على نسب عاليه من الألياف الغذائية، البروتين، يحتوي على جميع الأحماض الأمنيه الأساسية، يحسن عمليه الهضم عند تناوله، يحافظ على صحه القلب، يحتوي على البوتاسيوم، الماغنسيوم، يقي القلب من الأصابه بتصلب الشرايين، مصدر غني لخمض الفوليك، وفيتامين ب المركب، يساعد على بناء الكتله العصبيه بشكل صحي، يعمل على تحسين عمليه الهضم للكبار والصغار، يعمل على تنظيم الأنسولين في الدم، يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي ينتج الهيموجلوبين بالدم. طريقة عمل شوربة العدس الساده طريقة عمل شوربة العدس الساده المكونات ربع كيلو عدس أصفر.

حبتان بطاطس وسط.

ثلاث حبات طماطم.

حبه فلفل حار أختياري.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرق دجاج.

لتر شربة مرقة. مكونات التقلية ملعقتان كبيرة سمن ملعقة زيت نباتي.

بصله كبيرة مفرومة. طريقة التحضير نقشر البطاطس والجزر ونقطعهم مكعبات.

ينقى العدس من الشوائب يغسل العدس يضاف في قدر عميق.

نغسل الطماطم ونقطعها مكعبات ونضعها في القدر.

نصب المرقة، ويرفع على النار حتى ينضج.

يترك إلى أن يبرد تماماً، نصب بالتدريج في الخلاط.

نطحن الشربة جيداً وتصفي بالمصفاة.

نضعها في القدر مرة أخرى، ونرفعها على النار نضع مكعب المرق، والتوابل، الملح.

نضع طاسه على النار، نضيف الزبدة والزيت والبصل.

نقلب البصل حتى يحمر لونه، ويصبح ذهبي.

نرفعه على النار، نصفي الزيت والبصل على الشربة.

نقلبها وتغرف في أطباق التقديم ويقدم ساخن. يقدم بجانبه البصل الأخضر، السلطات والخبز المحمص. طريقة عمل شوربه العدس بالشعرية طريقة عمل شوربه العدس بالشعرية المكونات كوب شعرية.

شوربة عدس.

ثلاث ملاعق كبيرة سمن. مكونات الطشه بصله متوسطه.

ملعقتان سمن.

ملعقة زيت نباتي. طريقه التحضير نضع شربة العدس في قدر مناسب ونرفعه على النار.

نضع طاسة على النار، نضع السمن والشعرية.

نقلبهم حتي يحمر لون الشعرية ويصبح ذهبي.

نضع الشعرية على الشربة، نتركها حتي تنضج.

نحضر التقلية اللذيذة، نضع طاسة مناسبة على النار.

نضع الزيت والسمن والبصل نقلبهم حتي يدبل.

نضيفه على شربة الشعرية ونتركه لمده دقيقه على النار ثم ترفع.

تقدم ساخنة بجانبها العيش المحمص والسلطات. الوسوم

طريقة عمل شوربة العدس فصل الشتاء يشتهر بأكلاته المميزه الشتوية اللذيذة العدس تحديداً من الوجبات الشتويه التي تشعر بالتدفئه عند تناولها وتصنف من المقبلات فاتحه الشهية تقدم بطريقتان شربه العدس السادة، شربه عدس بالشعرية ويضاف إليها التقليه التي تميز طعمها. طريقة عمل شربة العدس طريقة عمل شربة العدس تنمي إلى عائلة البقوليات الجافة وله طرق أعداد أخرى في الطهي والتقديم مثل كشري الأصفر بالأرز، يتميز بفوائده عديدة منها يحتوي على نسب عاليه من الألياف الغذائية، البروتين، يحتوي على جميع الأحماض الأمنيه الأساسية، يحسن عمليه الهضم عند تناوله، يحافظ على صحه القلب، يحتوي على البوتاسيوم، الماغنسيوم، يقي القلب من الأصابه بتصلب الشرايين، مصدر غني لخمض الفوليك، وفيتامين ب المركب، يساعد على بناء الكتله العصبيه بشكل صحي، يعمل على تحسين عمليه الهضم للكبار والصغار، يعمل على تنظيم الأنسولين في الدم، يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي ينتج الهيموجلوبين بالدم. طريقة عمل شوربة العدس الساده طريقة عمل شوربة العدس الساده المكونات ربع كيلو عدس أصفر.

حبتان بطاطس وسط.

ثلاث حبات طماطم.

حبه فلفل حار أختياري.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرق دجاج.

لتر شربة مرقة. مكونات التقلية ملعقتان كبيرة سمن ملعقة زيت نباتي.

بصله كبيرة مفرومة. طريقة التحضير نقشر البطاطس والجزر ونقطعهم مكعبات.

ينقى العدس من الشوائب يغسل العدس يضاف في قدر عميق.

نغسل الطماطم ونقطعها مكعبات ونضعها في القدر.

نصب المرقة، ويرفع على النار حتى ينضج.

يترك إلى أن يبرد تماماً، نصب بالتدريج في الخلاط.

نطحن الشربة جيداً وتصفي بالمصفاة.

نضعها في القدر مرة أخرى، ونرفعها على النار نضع مكعب المرق، والتوابل، الملح.

نضع طاسه على النار، نضيف الزبدة والزيت والبصل.

نقلب البصل حتى يحمر لونه، ويصبح ذهبي.

نرفعه على النار، نصفي الزيت والبصل على الشربة.

نقلبها وتغرف في أطباق التقديم ويقدم ساخن. يقدم بجانبه البصل الأخضر، السلطات والخبز المحمص. طريقة عمل شوربه العدس بالشعرية طريقة عمل شوربه العدس بالشعرية المكونات كوب شعرية.

شوربة عدس.

ثلاث ملاعق كبيرة سمن. مكونات الطشه بصله متوسطه.

ملعقتان سمن.

ملعقة زيت نباتي. طريقه التحضير نضع شربة العدس في قدر مناسب ونرفعه على النار.

نضع طاسة على النار، نضع السمن والشعرية.

نقلبهم حتي يحمر لون الشعرية ويصبح ذهبي.

نضع الشعرية على الشربة، نتركها حتي تنضج.

نحضر التقلية اللذيذة، نضع طاسة مناسبة على النار.

نضع الزيت والسمن والبصل نقلبهم حتي يدبل.

نضيفه على شربة الشعرية ونتركه لمده دقيقه على النار ثم ترفع.

تقدم ساخنة بجانبها العيش المحمص والسلطات.

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