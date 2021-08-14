أقوى خلطة جبارة لفرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن أقوى من الكيراتين، ترغب المرأة فى الحصول على شعر ناعم

خالي من أي مشاكل مثل الجفاف أو الخشونة، وهذا حتى تتمتع بشعر حرير،

ولكن نظرا للروتين القاسي الذي تتبعه العديد من الفتيات فى كيفية العناية بالشعر وهذا من خلال استخدام الطرق الكيميائية

أو أدوات تمليس الشعر مما قد يعرض الشعر للتلف والتقصف نتيجة الحرارة الناتجة عنها والتي تدمر الشعر،

ولذلك ينبغي عليك للاستمتاع بشعر صحي وناعم هو اتباع الوصفات الطبيعية التي تغذى الشعر وتساعد على التخلص من جفاف وخشونة الشعر نهائيا بدون آثار جانبية.

فرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن هي مشكلة يمكنك التغلب عليها نهائيا بدون أي ضرر للشعر،

وكذلك بعيدا عن المنتجات باهظة الثمن والمكلفة للغاية.

هذا من خلال الاعتماد على مكونات طبيعية تتواجد فى المنزل و تعمل على منح الشعر النعومة واللمعان

حيث يتعرض الشعر لعوامل عديدة تؤثر على مظهره مثل الإجهاد والتعب أو تغطية الشعر لفترات طويلة مما يجعله أكثر عرضه للجفافولذلك سوف اقدم لكم خلطة جبارة وسريعة المفعولبدون أي مواد كيميائية. خلطة الخميرة والزبادي لفرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن

تعد الخميرة من المكونات الطبيعية والتي تعمل على تغذية وتقوية الشعر

حيث تحتوى على عناصر غذائية وفعالة تمنح الشعر النعومة واللمعان كما تقوم بفرد الشعر بشكل ملحوظ.

والزبدي يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر لاحتواءه على بروتينات وخصائص مرطبة

تعمل على إمداد بصيلات الشعر بالتغذية المطلوبة مما تقوم بحماية فروة الرأس من الجفاف والخشونة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

علبة زبادي صغيرة.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

قومى بوضع الزبادي فى وعاء صغير ثم أضيفي الخميرة وامزجيهم جيدا لصنع أقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن. وبعد ذلك يتم إضافة الزيوت ويتم التقليب جيدا إلى أن نحصل على مزيج متجانس كريمي. يغسل الشعر جيدا قبل استخدام الخلطة لضمان الحصول على نتيجة افضل. يقسم الشعر إلى خصل ويوزع الخلطة على الشعر بالكامل وفروة الرأس وتدلك لمدة خمس دقائق. يلف الشعر ويغطى بغطاء بلاسيكي ويترك لمدة ثلاث ساعات. يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتستخدم تلك الخلطة مرتين فى الأسبوع

وسوف تلاحظي النتيجة سريعا لشعر ناعم ولامع.

مكونات خلطة فرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول مرةطريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر وكيفية الاستخدام