طريقة عمل كيكة الموز: الهشة والصحية بخطوات سهلة للغاية2021

نقدم لكم طريقة عمل كيكة الموز ، بخطوات سهلة جدا في المنزل من مكونات بسيطة، وغير مكلفة وموجودة في كل منزل، ويمكن عملها للأطفال افضل من الكيكات الجاهزة وصحية للغاية، وتحافظ علي صحة اطفالكم، ومن فوائد الموز الصحية للجسم، ويساعد علي انقاص الوزن بشكل كبير، ويشتهر عملها في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، وتحتوي علي طعم رائع وقوام هش ولذيذ وشهي للغاية، ويمكن عمل اكثر من طريقة لعمل الكيكة مثل كيكة الموز بالقرفة او كيكة الموز بالزبادي او كيكة الموز بالشوفان، وانواع كثير، وسوف نتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كيكة الموز الهشة والصحية بخطوات سهلة جدا 2021.

مكونات طريقة عمل كيكة الموز الرهيبة والصحية

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف يتم استخدامها في تحضير الكيكة في اقل وقت ممكن دون تعب ولا تكلفة وهي كما يلي:-

كوبان من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

معلقة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من البيكينج باودر.

نصف معلقة من الملح.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب صغير من الزيت.

4 حبات من ثمرة الموز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لعمل كيكة الموز بخطوات سهلة للغاية للحصول علي افضل نتيجة من التسوية الجيدة والطعم اللذيذ وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والملح والبيكينج باودر ونقلب المكونات الجافه جيدا. نقوم بإحضار الخلاط ونضع بداخله الزيت والسكر ونقطع الموز ونخلط المكونات بشكل جيدا جدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف علي خليط الموز كوب الماء والفانيليا ونقلبهم حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نقوم بوضع الخليط علي الدقيق الذي تم تحضيره سابقا ونقلب المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يصبح خليط متجانس. نحضر صينية وبقوم بدهنها بالزيت ثم نسكب بداخلها الخليط ونشغل الفرن علي درجة حرارة عليه وندخل الصينية بداخل الفرن. ننتظر لمدة ساعة مع النظر اليها من وقت لوقت حتي تنضج تمام ونخرجها ثم نزينها بالموز المقطع شرائح والكريمة. ثم نقوم بتقطيعها وتزينها وتقدم بألف هنا وشفا علي عيونكم.

سر نجاح كيكة الموز الهشة وسر وجمال الطعم المميز

سوف نتعرف علي سر نجاح الكيكة في المنزل في ابسط وقت ممكن للحصول علي طعم ومذاق جميل وهي كالاتي:-