أسهل طريقة لتحضير المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض بخطوات سهلة وبسيطة

نقدم لكم اليوم وصفة مميزة جدا وهي المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض، فهي طريقة مختلفة لتحضير المكرونة وتناولها بطريقة مميزة خاصة للأطفال ممن يحبون التنوع والتغيير، وأيضا هي وجبة ذات قيمة غذائية عالية نظرا لاحتوائها على سمك الجمبري أو الروبيان الغني بالفسفور والمعادن المهمة للجسم ، ثم يقدم ايضا أن نقدم مع هذه الوصفة الرائعة عصائر صيفية رائعة ومنعشة ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة . مكونات المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض الرائعة نحو ما يقارب ٢٥٠ جرام من المكرونة.

قليل من الملح والفلفل الأسود والببريكا.

٣ ملاعق من الزبدة.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

كوب من كريمة الطبخ أو يمكن استبدالها بكوب من الحليب مع ملعقة من الدقيق وملعقة من القشدة الطازجة

نصف كوب من البقدونس.

كوب من الجبن المبشور.

نحو ما يقارب من ٥٠٠ جرام من الجمبري أو الروبيان متوسط الحجم. طريقة تحضير المكرونة بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة في إناء علي نار متوسطة نضع ماء ونتركه حتى الغليان ثم نضع به المكرونة ونضع معها قليل من الملح والزيت ونتركها حوالي ١٠ دقائق حتى تنضج.

ثم نضعها فور نضجها في إناء منفصل، ثم نقوم بتحضير بعض من التوابل ونضعها علي الجمبري الروبيان وهي ملح وفلفل أسود وببريكا.

في إناء أخر علي نار متوسطة نضع قليل من الزبدة مع قليل من الزيت، ثم نقوم بإضافة قليل من فصوص الثوم المفرومة ونتركها حتى يتغير لونها قليلا، ثم نقوم بإضافة الجمبري ونقلبه جيدا على الجهتين حتى ينضج تماما، ثم نرفعه من النار ونتركه جانبا.

في نفس الإناء نقوم بإضافة كوب من مياه سلق المكرونة، ثم نضع عليه كوب من كريمة الطبخ ونقلب جيدا، أو يمكن استبدال كريمة الطبخ بكوب من الحليب مذاب فيه ملعقة من الدقيق وملعقة من القشدة، ونقلب جيدا حتى يصبح القوام سميك ومتماسك ثم نضع قليل من الملح والفلفل الأسود، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الجمبري إلى الصوص الأبيض وأيضا يمكننا إضافة أي نوع من الجبن المبشور مثل الجبن الشيدر أو الموتزريلا وقليل من البقدونس ليعطيها شكلا جماليا وأيضا مذاقا مختلفا.

• ثم نضع الصوص الأبيض على المكرونة ونقلبها جيدا ثم نقوم بتقديمه بشكل رائع ومختلف مع إضافة قليل من الجبن والبقدونس الطازج عليه أيضا. مكونات المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض الرائعةطريقة تحضير المكرونة بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة الوسوم

نقدم لكم اليوم وصفة مميزة جدا وهي المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض، فهي طريقة مختلفة لتحضير المكرونة وتناولها بطريقة مميزة خاصة للأطفال ممن يحبون التنوع والتغيير، وأيضا هي وجبة ذات قيمة غذائية عالية نظرا لاحتوائها على سمك الجمبري أو الروبيان الغني بالفسفور والمعادن المهمة للجسم ، ثم يقدم ايضا أن نقدم مع هذه الوصفة الرائعة عصائر صيفية رائعة ومنعشة ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة . مكونات المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض الرائعة نحو ما يقارب ٢٥٠ جرام من المكرونة.

قليل من الملح والفلفل الأسود والببريكا.

٣ ملاعق من الزبدة.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

كوب من كريمة الطبخ أو يمكن استبدالها بكوب من الحليب مع ملعقة من الدقيق وملعقة من القشدة الطازجة

نصف كوب من البقدونس.

كوب من الجبن المبشور.

نحو ما يقارب من ٥٠٠ جرام من الجمبري أو الروبيان متوسط الحجم. طريقة تحضير المكرونة بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة في إناء علي نار متوسطة نضع ماء ونتركه حتى الغليان ثم نضع به المكرونة ونضع معها قليل من الملح والزيت ونتركها حوالي ١٠ دقائق حتى تنضج.

ثم نضعها فور نضجها في إناء منفصل، ثم نقوم بتحضير بعض من التوابل ونضعها علي الجمبري الروبيان وهي ملح وفلفل أسود وببريكا.

في إناء أخر علي نار متوسطة نضع قليل من الزبدة مع قليل من الزيت، ثم نقوم بإضافة قليل من فصوص الثوم المفرومة ونتركها حتى يتغير لونها قليلا، ثم نقوم بإضافة الجمبري ونقلبه جيدا على الجهتين حتى ينضج تماما، ثم نرفعه من النار ونتركه جانبا.

في نفس الإناء نقوم بإضافة كوب من مياه سلق المكرونة، ثم نضع عليه كوب من كريمة الطبخ ونقلب جيدا، أو يمكن استبدال كريمة الطبخ بكوب من الحليب مذاب فيه ملعقة من الدقيق وملعقة من القشدة، ونقلب جيدا حتى يصبح القوام سميك ومتماسك ثم نضع قليل من الملح والفلفل الأسود، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الجمبري إلى الصوص الأبيض وأيضا يمكننا إضافة أي نوع من الجبن المبشور مثل الجبن الشيدر أو الموتزريلا وقليل من البقدونس ليعطيها شكلا جماليا وأيضا مذاقا مختلفا.

• ثم نضع الصوص الأبيض على المكرونة ونقلبها جيدا ثم نقوم بتقديمه بشكل رائع ومختلف مع إضافة قليل من الجبن والبقدونس الطازج عليه أيضا. مكونات المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض الرائعةطريقة تحضير المكرونة بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة

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