5 نصائح غذائية لمرضى فرط المثانة، تتعلق بتجنب بعض الأطعمة التي تزيد من أعراض فرط المثانة وتزيد من المضاعفات الصحية لها مثل الإلحاح البولي والزيادة في إدرار البول، والتركيز على الأطعمة التي تساهم في الحد منها والتخفيف من تأثيرها، وهي في التالي:

5 نصائح غذائية لمرضى فرط المثانة

جاء في موقع "مايو كلينك" أن مرضى فرط المثانة يمكن أن يسيطروا على المرض من خلال إتباع نظام غذائي جيد يشمل الآتي:

تحديد كمية السوائل المتناولة خلال اليوم، وتقليلها بنسبة 25 بالمائة، ومن المهم تجنب شرب السؤال قبل النوم بفترة كافية.

محاولة الامتناع عن المشروبات التي ثبت أنها تزيد من فرط المثانة مثل المشروبات الغاوية بأنواعها و المياه الفوارة.

يعرف أن مشروبات الكافيين تساهم في إدرار البول، وفي حال الإصابة بفرط المثانة يجب التوقف عنها.

أكثر ما يضر مرضى فرط المثانة هو شرب المشروبات الكحولية حيث أنها تسبب الإلحاح البولي.

متضاربة. يمكن أن يوصي الخبراء بالتقليل من تناول الكحوليات أو بالامتناع عنها لمعرفة إذا ما كانت الأعراض تتحسن.

من المهم على مرضى فرط المثانة الامتناع عن استخدام المحليات الصنعية بأنواعها سواء في الأطعمة أو المشروبات.

وأخيرا والأهم من المفيد جدًا لمرضى فرط المثانة التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين سي وفيتامين د حيث ثبت طبيًا أنها عناصر غذائية تساهم في علاج الإلحاح البولي لدى مرضى فرط المثانة، وتساهم في التقليل من الأعراض، ومصادرهم دوت الخليج:

مصادر فيتامين سي

الفلفل الأحمر، الجوافة، الكيوي، التوت، البابايا، الطماطم، الأناناس، اللفت، الفواكه الحمضية، البروكلي، الزهرة، الشمام، البطيخ، الشمام، المانجا، البطاطا.

مصادر فيتامين د

أشعة الشمس.

البرتقال.

الزبدة.

البيض.

الحليب والأجبان.

الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.