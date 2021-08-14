دراسة: كيف يؤثر الصداع النصفي على ضغط الدم لدى النساء

سن اليأس لدى النساء يرتبط بعدد من الأمور الصحية التي يجب متابعتها، من أجل السيطرة عليها وتفادي مضاعفاتها، وفيما يتعلق ذلك بحثت دراسة في تأثير الصداع النصفي على النساء وعلاقته بضغط الدم في مرحلة سن اليأس، وجاءت النتائج كالآتي:

الصداع النصفي وضغط الدم:

وفقا لتقرير نشر في موقع time now news اثبتت دراسة تمت في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أن النساء اللاتي يعانين من الصداع النصفي في بدايات حياتهن من المحتمل جدًا أن يعانين من ارتفاع ضغط الدم بعد انقطاع اليأس بسبب الاضطرابات والتغيرات في الهرمونات، خاصة أن الصداع النصفي هو مرض شائع لدى النساء أكثر من الرجال.

تفاصيل الدراسة:

وفقًا للدراسة التي ترجمها موقع "اليوم السابع" قام الباحثون في تحديد ما إذا كانت النساء المصابات بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد انقطاع الطمث، وقاموا بفحص مايقارب ستة آلاف امرأة بعد انقطاع الطمث.

ولم يكن لدى أي من النساء ارتفاع في ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة، وسأل الباحثون النساء في سلسلة من الاستطلاعات عما إذا كان لديهن صداع نصفي أو ارتفاع ضغط الدم، ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم كان أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بالصداع النصفي.

أعراض سن اليأس:

تكرار حدوث هبات حرارة في الجسم.

الإصابة بفرط التعرق الليلي.

الاضطرابات في النوم.

جفاف المهبل.

اضطرابات في الحالة النفسية و المزاجية.

الزيادة في الوزن.

زيادة مشاكل الشعر والبشرة.

ترهل الثدي.

تعب وإرهاق عام وفقدان طاقة الجسم.

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