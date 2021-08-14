نظام غذائي صحي مناسب لمرضى الذئبة الحمراء، وتعد الذئبة الحمرء من الأمراض المناعية الذاتية التي تسبب التهاباً مزمناً يمكن أن يؤثر على أي عضو في الجسم، وتحديداً الوجه.

وتحدث الإصابة بمرض الذئبة الحمراء نتيجة وجود خلل وعدم اتزان في الجهاز المناعي الذي يقوم وعن طريق الخطأ، بمهاجمة خلايا الجسم السليمة، بحيث يعمد الجسم لمهاجمة نفسه بنفسه.

لم يتمكن الأطباء والمختصون حتى الآن، من تحديد السبب المباشر وراء مرض الذئبة الحمراء، لكن المؤكد أن معظم الإصابة بهذا المرض (90%) دوت الخليج من النساء، ويمكن أن تحصل الإصابة بالمرض في أي سن لكنها في الغالب تصيب أعمار 15-44.

ويساعد اتباع نظام غذائي صحي في التخفيف من حدة مرض الذئبة الحمراء وليس شفاؤه بالكامل، وهو ما نستعرض له سوياً في موضوعنا اليوم بناء على معلومات نشرها موقع "الطبي".

نظام غذائي صحي مناسب لمرضى الذئبة الحمراء

بشكل عام، يسهم النظام الذائي الصحي في تقليل حدة الإلتهاب في الجسم، والحفاظ على صحة العظام والعضلات، ومحاربة الآثار الجانبية للأدوية المستخدمة في علاج الذئبة الحمراء وهي أدوية مثبطة للمناعة، وغيرها من الفوائد الصحية التي تنعكس على صحة مرضى الذئبة الحمراء.

ونظام غذائي صحي مناسب لمرضى الذئبة الحمراء يجب أن يتضمن التالي:

أطعمة تقلل حدة الإلتهابات عند مرضى الذئبة الحمراء، منها الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 ذات خصائص مضادة للإلتهابات كالسمك وزيت الزيتون وبذور الكتان.

أطعمة تحافظ على صحة العظام والعضلات: وهي مهمة جداً لمرضى الذئبة الحمراء، بسبب التأثيرات السلبية للعلاجات المستخدمة في علاج هذا المرض والتي يمكن أن تزيد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

ومن هذه الأطعمة، تلك الغنية بالكالسيوم وفيتامين د مثل منتجات الألبان والأجبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، والخضروات الداكنة الغنية بالكالسيوم، إضافة إلى المكملات الغذائية الموصوفة من الطبيب المعالج.

أطعمة تخفف الآثار الجانبية للأدوية: إذ تستخدم الأدوية من عائلة الستيرويدات في علاج الذئبة الحمراء لتثبيط النشاط الزائد للمناعة والقضاء على الالتهابات، لكنها أدوية تسبب هشاشة العظام على المدى الطويل. وتساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، والأطعمة منخفضة الصوديوم في التقليل من احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم وتخفيف حدة هذه الآثار السلبية على الصحة.

فيما يتعلق بالغثيان الناتج عن العلاج، يمكن التغلب عليه من خلال تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة مع زيادة عددها يومياً، وتناول الوجبات سهلة الهضم وتجنب الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل.

أطعمة تساعد في الحفاظ على الوزن الصحي: ومعلوم أن مرض الذئبة الحمراء قد يسبب خسارة أو زيادة غير طبيعية في الوزن بسبب فقدان الشهية أو قلة الحركة او نتيجة تناول الستيرويدات.

لذا يحتاج مرضى الذئبة الحمراء لتناول أطعمة تضمن الحفاظ على وزن صحي طوال فترة المرض والعلاج، إضافة لاتباع برنامج غذائي يحدده خبير التغذية حسب حاجة المريض يتضمن أطعمة قليلة الدهون وممارسة التماري الرياضية المناسبة.

أطعمة تقلل من أمراض القلب: وهي الأمراض التي يتعرض لها مرضى الذئبة الحمراء بشكل كبير، بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم لدى هؤلاء المرضى. لذا فالمحافظة على صحة القلب تعد هدفاً رئيسياً في خطة علاج الذئبة الحمراء.

وتوصي نتائج الدراسات بضرورة تناول أطعمة قليلة الدهون وأملاح الصوديوم، وغنية بأحماض أوميغا 3 التي تعزز صحة القلب والشرايين، والتي نجدها في الأسماك الدهنية وزيت السمك وبذور الكتان وزيت الزيتون وغيرها.

كما يوصي الخبراء بأهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في محاربة السمنة التي تقف كسبب إضافي وراء الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى الذئبة الحمراء.