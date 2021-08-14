وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمفعول سحري في أقل وقت ممكن

كيراتين طبيعي لفرد الشعر تبحث العديد من النساء عن وصفات كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتعطيه القوة واللمعان وتوفر لهم بديلاً عن المنتجات الكيميائية التي تتسبب في تلف الشعر وتقصفه، ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم أفضل طرب لصنع كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت بمكونات بسيطة وأسعارها في متناول اليد.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

يعد الكيراتين أحد أهم البروتينات المكونة داخل الجسم والتي تدخل في تركيب الأظافر والشعر ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكيراتين مثل البيض والجمبري، والسلمون والرنجة، كما يمكن تصنيعه كيميائياً في الصيدليات ولكنه يُباع بأسعار مرتفعة للغاية كما أن هذه المواد قد تتسب في تلف الشعر وتقصفه، ولهذا نقدم لك من خلال مقال اليوم الحل الأمثل لصنع كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.

وصفة كيراتين طبيعي للشعر بالليمون وجوز الهند

وهي أحد الوصفات المشهورة في تقوية الشعر وإعطائه القوة واللمعان.

كوب من حليب جوز الهند.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون

طريقة التحضير:

قومي بوضع عصير الليمون وحليب جوز الهند في وعاء عميق.

قومي بالتقليب حتى تمتزج المكونات جيداً.

ثم قومي بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة.

يُوضع الخليط على الشعر مع الحرص على فرد على كامل الشعر من الأطراف وحتى فروة الرأس.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء والشامبو.

قومي بتكرار هذه الوصفة أسبوعياً وسوف تحصلين على النتائج التي ترغبين فيها في أسرع وقت.

المكوناتوصفة كيراتين طبيعي للشعر بالحليب والعسل

يعد الحليب والعسل من الأطعمة المفيدة جداً للجسم ولهذا يمكن استخدامها في عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر.

المكونات:

كوب من الحليب.

نصف كوب من العسل.

طريقة التحضير:

قومي بوضع المكونات السابقة في وعاء عميق واخلطيهم جيداً.

افردي الخليط جيداً على شعرك واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

كرري هذه الوصفة أسبوعياً لتحصلي على النتائج المرجوة.

مصادر الكيراتين الطبيعية

يتواجد الكيراتين في العديد من الأطعمة التي نتناولها ومنها: