تعرفي علي طريقة عمل صبغة للشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعيه امنة

تبحث الكثير من السيدات على طريقة مناسبة ومضمونه لتجعل شعرها جميلاً وجذاب ويعتبر أبشع من اهم ما يميز المرأة ومن علامات الأنوثة لديها وأكثر ما تهتم به المرأة لون الشعر، فيري البعض تغير لون الشعر حسب الموضة أو على سبيل التغير، ويلجأ البعض من السيدات إلى الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتعمل على تقصفه وضعفه، لذلك سوف نذكر في هذا المقال طريقة طبيعية سهلة لصبغ الشعر وتعمل أيضا على تغذية الشعر وهي الحناء.

وهى شجر طبيعي ذات جذور حمراء وأخشاب صلبه، وتحتوى أشجار الحناء على الكثير كن المواد الملونة وهى المواد المستخدمة في الصبغة والتلوين للشعر او اليدين، ويوجد العديد من أنواع الحنه المختلفة فمنها الهندي والشامي والحناء الشائكة وأيضا البغدادية ويعطي كل نوع لون معين عن الآخر.

يمكن للسيدة استخدام الحناء لصبغ الشعر بطرق عديدة للحصول على ألوان مختلفة ومنها الآتي، اللون البني:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الحناء.

خمسمائة وسبعون مليمتر من الماء.

توضع الحناء في الماء المغلي لمدة عشر دقائق حتى يزيد تركيز الحناء.

نقوم بتصفية خليط الحناء ونضعه في زجاجة نظيفة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو.

ونضع على الشعر كمية مناسبه من خليط الحناء.

تكرر هذه العملية عدة مرات للحصول على اللون المطلوب.

طريقة التحضير

المكونات

عشر ملاعق كبيرة من الحناء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

مقدار ثلاث ملاعق من الكركم.

مقدار مناسب من الماء الساخن.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل ويمكن أيضا استخدام خل التفاح.

تخلط جميع المكونات مع بعض جيدا باستثناء عصير الليمون.

نترك خليط الحناء مدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتي يختمر الخليط.

ثم بعد ذلك نضيف عصير الليمون للخليط السابق.

يفرد الخليط على الشعر ويترك لمدة أربع ساعات.

يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ وتكرر هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة، والوصفات الطبيعية من الأمور الجيدة التي لا تؤثر على الشعر وتزيد من رونقه وجماله وتساعد الحناء على معالجة الشعر من التلف والجفاف، حيث تسبب المواد الكيميائية العديد من المشاكل للشعر لذلك تبحث كل سيدة على هذه الوصفات الطبيعية لاستخدامها في صبغ وتغير لون الشعر بدون استخدام أي مواد كيميائية تضر الشعر.

الطريقة