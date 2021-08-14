طريقه عمل البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي، اليكي سيدتي طريقه عمل البوظه العربية أو الأيس كريم بالفستق الحلبي، اصنعي سيدتي الأيس كريم الفستق في منزلك بكل سهوله واقل تكلفه وطعم مميز، فالجميع صغارا وكبارا يعشق آيس كريم الفستق وخصوصا في فصل الصيف، ومعنا في هذا المقال سوف تتعرفين علي طريقه عمل البوظه العربية في المنزل تابعونا عبر المقال التالي لمعرفه المقادير وطريقه التحضير . مقادير تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي : 2 كوب سكر ناعم .

2 لتر حليب.

1 علبه قشطه .

1 علبه كريمه حلويات سائله .

1/3 كوب سحلب بوظه .

1 ملعقه صغيره فانيليا .

5 حبات مستكه مطحونه مع نصف ملعقه صغيره من السكر .

فستق للتزين . مقادير تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي : طريقه تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي : في وعاء كبير ضعي الحليب والسكر البودر ونتاكد من نظافه الوعاء .

ثم نضيف عليهم السحلب والمستكه .

ثم نحرك الخليط جيد حتي تمتزج المكونات معا .

ضعي الخليط في وعاء علي النار وانتظري حتي يبدأ في الغليان بعد 15 دقيقه علي نار هادئه مع التحريك المستمر .

ثم بعد ذلك أضيقي ألقشطه والكريمة والفانيليا إلي خليط الحليب وحركي الخليط بواسطه المضرب اليدوي جيدا لمده خمس دقائق .

انتظري قليلا حتي يبرد الحليب ثم بعد ذلك اسكبي الخليط في صينيه كبيره من الالومونيوم واتركيه حتي يبرد تماما ثم قومي بتغطيه الصينية بالنيلون الغذائي وضعيه في الفر يزر لمده ليله كامله .

اخرجي البوظه من الفريزر ثم بعد ذلك ضعيها في وعاء كبير ودقيه حتي تتماسك جيدا ثم اقسميها إلي قسمين .

بعد ذلك ضعي كيس بلاستيكي علي الطاولة ثم ضعي عليها البوظه ثم بعد ذلك ضعي ضعي كيس بلاستيكي اخر فوقها ثم أفرديها جيد بواسطه ألشوبك حتي تصبح معك مستطيله الشكل .

قومي بوضع الفستق علي البوظه وقومي بلفها لتصبح معك مثل الرول ثم ضعي الفستق علي الوجه مره اخري.

بعد ذلك احضري كيس بلاستيكي اخر ثم غلفي به البوظه وضعيها في الفر يزر مره اخري .

اتركيها في الفريزر لمده لا تقل عن ثلاث ساعات .

اخرجي البوظه من الفر يزر وقطعيها وقدميها في أطباق وبالهنأ والشفاء طريقه تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي : الوسوم

طريقه عمل البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي، اليكي سيدتي طريقه عمل البوظه العربية أو الأيس كريم بالفستق الحلبي، اصنعي سيدتي الأيس كريم الفستق في منزلك بكل سهوله واقل تكلفه وطعم مميز، فالجميع صغارا وكبارا يعشق آيس كريم الفستق وخصوصا في فصل الصيف، ومعنا في هذا المقال سوف تتعرفين علي طريقه عمل البوظه العربية في المنزل تابعونا عبر المقال التالي لمعرفه المقادير وطريقه التحضير . مقادير تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي : 2 كوب سكر ناعم .

2 لتر حليب.

1 علبه قشطه .

1 علبه كريمه حلويات سائله .

1/3 كوب سحلب بوظه .

1 ملعقه صغيره فانيليا .

5 حبات مستكه مطحونه مع نصف ملعقه صغيره من السكر .

فستق للتزين . مقادير تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي : طريقه تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي : في وعاء كبير ضعي الحليب والسكر البودر ونتاكد من نظافه الوعاء .

ثم نضيف عليهم السحلب والمستكه .

ثم نحرك الخليط جيد حتي تمتزج المكونات معا .

ضعي الخليط في وعاء علي النار وانتظري حتي يبدأ في الغليان بعد 15 دقيقه علي نار هادئه مع التحريك المستمر .

ثم بعد ذلك أضيقي ألقشطه والكريمة والفانيليا إلي خليط الحليب وحركي الخليط بواسطه المضرب اليدوي جيدا لمده خمس دقائق .

انتظري قليلا حتي يبرد الحليب ثم بعد ذلك اسكبي الخليط في صينيه كبيره من الالومونيوم واتركيه حتي يبرد تماما ثم قومي بتغطيه الصينية بالنيلون الغذائي وضعيه في الفر يزر لمده ليله كامله .

اخرجي البوظه من الفريزر ثم بعد ذلك ضعيها في وعاء كبير ودقيه حتي تتماسك جيدا ثم اقسميها إلي قسمين .

بعد ذلك ضعي كيس بلاستيكي علي الطاولة ثم ضعي عليها البوظه ثم بعد ذلك ضعي ضعي كيس بلاستيكي اخر فوقها ثم أفرديها جيد بواسطه ألشوبك حتي تصبح معك مستطيله الشكل .

قومي بوضع الفستق علي البوظه وقومي بلفها لتصبح معك مثل الرول ثم ضعي الفستق علي الوجه مره اخري.

بعد ذلك احضري كيس بلاستيكي اخر ثم غلفي به البوظه وضعيها في الفر يزر مره اخري .

اتركيها في الفريزر لمده لا تقل عن ثلاث ساعات .

اخرجي البوظه من الفر يزر وقطعيها وقدميها في أطباق وبالهنأ والشفاء طريقه تحضير البوظه العربية بالقشطه والفستق الحلبي :

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