وصفات ربانية لتفتيح البشرة والحفاظ عليها والحصول على بشرة بيضاء وناعمة مثل الأطفال

كثير من السيدات يبحثن عن طرق مختلفة تجميل مختلفة لكي تظهر بمظهر جذاب، ومن الوصفات التي تبحث عنها السيدات وصفة لتفتيح مناطق متعددة من البشرة، وذلك بسبب الذهاب إلى المصايف وتريد كل سيدة تفتيح المناطق المختلفة من جسمها، ويوجد كريمات تقوم بذلك، ولكن يوجد منها ما هو مضر بالبشرة ومن الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي انتشرت هذه الأيام.

وصفات ربانية لتفتيح البشرة

قد تؤدي الشمس والعوامل الخارجية مثل الغبار والأتربة الموجودة بالجو إلى الإضرار بالبشرة، مما يؤدي لالتهابها واسمرارها، وتريد كل من البنات والسيدات حينها الحصول على وصفة تخلصها من هذه الأضرار التي أصابتها، وتريد الحصول على بشرة بيضاء نظيفة.

كوب واحد حليب كامل الدسم.

قطع صغيرة من قطن.

نضع قطع القطن الصغيرة في كمية الحليب الموجودة.

نضعها على الوجه أو أماكن البشرة الأخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نزيل قطع القطن ونقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

نقوم بوضع كمية قليلة من ماء الورد على البشرة.

يجب أن يستخدم الحليب كامل الدسم كي يساعد على التفتيح وتوحيد لون البشرة.

يساعد الحليب على المعالجة الكاملة للبشرة من أي بقع.

ماء الورد يقوم بتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها ويعطيها نضارة ونعومة.

يساعد ماء الورد على المعالجة الشاملة للبشرة من أي عيوب توجد بها و تنظيفها تنظيف عميق من أي شوائب.

مكونات وصفات ربانية لتفتيح البشرةطريقة تحضير واستخدام وصفات ربانية لتفتيح البشرةنصائح ومعلومات عند استخدام وصفات ربانية لتفتيح البشرةوصفة لشد البشرة والوجه

يوجد وصفة هامة تقوم بشد الجلد وتساعد هذه الوصفة على التقليل من الشيخوخة، وتساعد أيضًا في التخلص من بقايا الجلد الميت من البشرة والدهون المتراكمة، وتعمل مكوناتها على تنظيف البشرة،وسوف نتعرف على مكوناتها وطريقتها:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقتان كبيرتان حليب.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

خلط كافة المكونات معًا، و التقليب المستمر حتى نحصل على قوام بين السائل والصلب.

وضع الخليط على الوجه، ويترك عليه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

غسل الوجه بالماء البارد.

هذه الوصفة مكوناتها لابد أن يتم تحضيرها عند الحاجة إليها ولا يتم تحضيرها قبل الاستخدام بمدة طويلة.

في هذه الوصفة لا يمكن استخدام المكونات إلا في وقت الاستخدام فقط ولا يتم الاحتفاظ بالجزء المتبقي منها.

طريقة التحضير