اصبغي شعرك في المنزل باللون الأشقر الذهبي بمكونات منزلية

صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر، صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر من أكثر ألوان الشعر بحثًا من قبل السيدات، إذ يعكس هذا اللون على البشرة ضيًا ويبين البشرة فاتحة حتى لو كانت بشرتك سمراء، فهذه الخصلات المتناثرة على كتفيك تجعلك تبدين أكثر إشراقًا، حيث يعد اللون الشقر من الألوان الجريئة والمواكبة لأحداث العصر، فقد تلجأ العديد من السيدات لصالون التجميل لصبغ الشغر باللون الأشقر، وذلك بمبالغ باهظة، بخلاف الصبغات الكيميائية المضرة للشعر، فالصبغات الطبيعية هي الأمنة على الشعر وتعطي نتيجة مضمونة وفعالة للشعر، لذا تعرفي معنا من خلال هذا المقال على طريقة صبغ الشعر في المنزل بمكونات طبيعية.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل

قد تلجأ بعض السيدات إلى الذهاب لصالونات التجميل لتغيير لون الشعر، رغبةً منهن في تغيير الحالة النفسية أو الشكل و تستسهل تطبيق الصبغات التي تحتوي على تركيبات كيميائية، إلا أنك قد تلاحظين بعض المشكلات مثل حرقان في فروة الرأس، تهيج الجلد، أما إذا أتبعتي هذه الطريقة عند صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر فلن ينتج عنها أي أضرار لأنها مكونات طبيعية أمنة.

المكونات:

مقدار 2 ملعقة كبيرة من الكركم.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من الأكسجين.

2 ملعقة كبيرة من الشامبو أو البلسم أي نوع.

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير::

أحضري وعاء بلاستيكي، واسكبي به الكركم والأكسجين والعسل والشامبو وصفار البيضة وزيت الزيتون، وامزجيهم ببعض جيدًا بحيث لا يوجد بها أي تكتلات.

غطي خليط الصبغة في مكان مظلم لمدة 3 ساعات.

اغسلي شعرك قبل تطبيق الصبغة، ثم جففيه جيداً، ثم طبقي الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة ووزعي الخليط من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 4 ساعات أو أكثر.

يجب لبس بونية شعر أو كيس بلاستيك على الشعر.

اغسلي شعرك بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

ملاحظة: مراعاة استخدام القفازات أثناء صبغ الشعر حتى لا تتصبغ اليدين، مع مراعاة وضع فازلين على منطقة الجبهة وحول الأذن والرقبة لعدم تصبغ الجلد، مع مراعاة أيضاً لبس ثوب قديم عند صبغ الشعر.