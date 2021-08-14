9 حيل للاحذية هتخليه مريح ليكي اكتر

كتير بتقابلنا مشاكل مع الشوز ، زي مثلا لو جايبين شوز جديد ممكن يسبب لنا بثور وجروح ، او تحصل خدوش باي طريقة للشوز اللي بنحبه ، ولكن انتي تقدري تتجنبي كل المشاكل دي بسهولة ، كل اللي هتعمليه بس انك تعرفي الطرق اللي تقدري تحمي بيها الشوز بتاعك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 9 حيل للاحذية هتساعدك على تجنب كتير من المشاكل اللي ممكن تقابلك.

حيل للاحذية هتريحك:

1- استخدمي لاصق الجروح لمنع الاصابة بالبثور:

مشكلة بتحصل لمعظمنا لما بنشتري شوز جديد ممكن في اول لبسة يسبب لنا جروح وبثور في رجلنا ، ولكن انتي تقدري تمنعي المشكلة دي بسهولة ، كل اللي هتعمليه هاتي لاصق جروح وثبتيه في الشوز من ورا مش على الرجل ، ممكن تحطيه على المكان الخشن او في المكان اللي بيعمل احتكاك في الرجل ، اللاصق خصوصا اللي بيحتوي على سطح من القماش هيقلل الاحتكاك بين جلد القدم والشوز.

2- استخدمي الفوط الصحية هتحمي رجلك من العرق والروايح الكريهة:

الفوط الصحية العادية ليها فوايد اكتر بكتير من الطريقة اللي اتعودنا نستخدمها بيها بس ، ومنها انها بتمنع بسهولة العرق والروايح الكريهة.

تقدري تحطي فوطة صحية في الشوز هتمتص الرطوبة اثناء لبس الشوز ، وكل ما قل العرق ، قلت فرص ظهور ريحة كريهة .

3- لاصق الجروح بيساعد على التخلص من التعب:

الشوز اللي كعبه عالي بيكون متعب جدا للرجل خصوصا لو هتلبسيها طول اليوم ، لان الشوز اللي كعبها عالي بتضغط على الاعصاب اللي بين الصوابع السبابة والوسطى ، وده بيتعب الرجل ويحسسك احساس مش مريح طول ما انتي لابساه.

وعشان تقللي التعب ده ، لفي لاصق جروح حوالين صوابع القدم السبابة الوسطى ، ده هيأدي لتقليل الضغط والاحساس بعد الراحة ، وهتقدري تلبسي الشوز لفترة اطول من غير تعب ، ولكن اتأكدي من عدم لف الصوابع باحكام شديد.

4- الشبشب ال flip flop القماش هيحمي رجلك من البثور:

النوع ده من الشباشب تقريبا من اكتر الستايلات اللي بنعتمد عليها في فصل الصيف ، ولكن ليها عيب كبير ، وهي ان اللي مصنوعة من الاشرطة المطاط بتحك الجلد حوالين صوابع القدم وبتسبب البثور المزعجة ، ولكن لو عندك النوع ده من الشباشب متتسرعيش وتتخلصي منه احنا عندنا حل بسيط للمشكلة دي.

كل اللي هتعمليه لفي الاشرطة المطاط بالقماش ، هتحتاجي بس لقماش ناعم ومسدس شمع او غرا ومقص ، ولو مش عايزة تعملي الخطوات دي من الاول لما تيجي تشتري اختاري الشبشب القماش ، وفي بعض النصايح اللي ممكن تعمليها كمان انك متلبسيش الشبشب وهو مبلول لان ده بيثير ظهور البثور بسرعة ، وماتلبسيهاش يوميا ، الافضل تاخدي راحة منه لمدة يوم واحد على الاقل.

5- استخدمي واقي للكعب:

لو ماشية على ارض ممكن الكعب يغرس فيها ، او على ارضية حصى ، او قضبان حديد بتبقى مشكلة ، لكن ممكن تمنعي المشكلة دي باستخدام واقي الكعب ، والواقيات دي هتلاقي في منها الوان مختلفة يعني مش هتلاقي صعوبة انك تختاري المناسب للشوز بتاعك ، وميزة تانية لواقي الكعب انه بيوزع الوزن وبيسمح لك تمشي بشكل مرييح على العشب والحصى واي اسطح تانية ممكن تبقى مشكلة مع الكعب.

6- استخدمي الخطافات لتوفير المساحة:

عشان توفري في المساحات استخدمي الخاطافات العادية لتوفير مساحة في المدخل ، حطيها بمستوى منخفض كفاية ولكن بحيث انها تبقى مرتفعة عن الارض برضه ، وعلقي عليها كل الاحذية بتاعتك.

7- نضفي الاحذية الصوف بسائل غسيل الاطباق:

الصوف الناعم بيبقى بطانة مريحة جدا في الاحذية ، ولكن المشكلة ان النوع ده من القماش مع الوقت بيتوسخ بسرعة ، ولكن استخدام سائل غسيل الاطباق هيساعدك على تنضيفه ، لو في بقعة والماية العادية مساعدتش انها تزيلها ، حطي عليها نقطة من ائل غسيل الاطباق وافركيها بحركة دائرية ، بعدها امسحيه بقطعة قماش مبلولة ، وبعدين امسحيه بفوطة جافة ، وسيبيه ينشف في الشمس.

8- استخدمي مثبت الشعر لمنع الشوز من الانزلاق:

بعض الاحذية ممكن النعل بتاعها يبقى بيزحلق ، وده بيحصل لما بتشتري مقاس اكبر من مقاسك الطبيعي ، لان ساعات في بعض الاشخاص بيكون عندهم رجل اكبر من التانية وبيضطروا يجيبوا الاتنين زي بعض في الحالة دي هيكون في فرده اوسع من التانية على الرجل ومش هتبقى ثابتة جوه الشوز وهتتزحلق ، وعشان تمنعي المشكلة دي ، رشي مثب الشعر على رجلك قبل ما تلبسي الشوز هيخلي رجلك لزجة وهيثبتها في الشوز.

9- وسعي رقبة البوت بالجرايد:

البوت ممكن تقابلك فيه مشكلة انه تبقى الرقبة بتاعته ضيقة ، ولكن ده ممكن تحليه باستخدام الجرايد ، هاتي مجموعة من الجرايد ولفيها على شكل اسطوانة سميكة ، ولازم تكون سميكة كفاية عشان تساعد الرقبة انها تتمدد وتوسع.

دخلي الجرايد في رقبة البوت وخزنيها بالشكل ده ، لحد ما توسع وتبقى مناسبة على رجلك ، وممكن كمان تستخدمي سبراي لتمديد الجلد لو متوفر او قدرتي تحصلي عليه من اي مكان.

حيل سريعة ورخيصة عشان تعتني بالشوز بتاعك وترجعيه كانه جديد ولسه شرياه