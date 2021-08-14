طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بدون قلي وفى الفرن وبأقل التكاليف

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أصابع الدجاج المقرمشة من الوجبات الشهية والسريعة، وهذا النوع من الأكلات يفضلها الأطفال كثيراً، وتعتبر من الأكلات السريعة والمريحة لكل ست بيت أو إمرأة عاملة لأنهاً مريحة جداً فى تجهيزها، ويمكنك أيضاً تجهيزه مسبقاً ونضعه فى الفريزر لحين الاستخدام، ولأن الكثير يحبون التغيير والتنوع في تحضير وجبات الدجاج بعيداً عن الوجبات المعتادة، لذلك قررنا أن نجهز لكم هذا النوع الجديد والذي يقدم فى المطاعم الكبيرة بمبالغ علية الثمن، وسنعرض عليكم طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة لكى توفري على أفراد أسرتك شرائها من المحلات، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير أصابع الدجاج المقرمشة بالتفصيل.مقادير أصابع الدجاج المقرمشة
تتكون أصابع الدجاج المقرمشة من مقادير بسيطة ومتوفرة فى المنزل أو عند العطار وهى غير مكلفة وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من صدور الدجاج المخلية.
- ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.
- ١/٢ كوب من الزبادى.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- ١/٣ كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٢ ملعقة كبيرة من الكركم.
- ١/٣ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ٢ كوب من رقائق الذرة.
طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة سهلة جدا وبسيطة ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- نقوم أولاً بإحضار وعاء عميق ونضع به الزبادى ونضيف عليه الزيت والملح والزعتر والببريكا والثوم البودر.
- ثم نضيف إليهم أيضاً ملعقتين الليمون والكركم ونخلطهم مع بعض جيداً.
- وبعد ذلك نضيف عليه الدقيق بالتدريج مع التقليب حتى تختلط المكونات تماماً، ويصبح لدينا مزيج مناسب.
- ثم نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى أصابع ونضعها فى الخليط السابق ونقلبها كويس.
- ونتركها فى التتبيلة لمدة من ٦٠:٣٠ دقيقة على الأقل وكل ما نتركها فى التتبيلة مدة طويلة كلما كانت أطعم.
- وبعد ذلك نقوم بطحن رقائق الذرة فى الكبة حتى تنعم شوية.
- ثم نضعها فى صينية ونقوم بإخراج الدجاج من التتبيلة ونضعه فيها ونغلفه ونضغط عليه باليد كويس من جميع الجوانب.
- ونقوم بإحضار صينية ونفرشها بورق الزبدة ونرص الأصابع بها.
- ونضع الصينية فى الرف الأوسط لمدة ٢٥ دقيقة.
- ثم نخرجها من الفرن بعد أن تتحمر، ونضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز أو سلطة الطحينة وبالف هنا وشفا.
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أصابع الدجاج المقرمشة من الوجبات الشهية والسريعة، وهذا النوع من الأكلات يفضلها الأطفال كثيراً، وتعتبر من الأكلات السريعة والمريحة لكل ست بيت أو إمرأة عاملة لأنهاً مريحة جداً فى تجهيزها، ويمكنك أيضاً تجهيزه مسبقاً ونضعه فى الفريزر لحين الاستخدام، ولأن الكثير يحبون التغيير والتنوع في تحضير وجبات الدجاج بعيداً عن الوجبات المعتادة، لذلك قررنا أن نجهز لكم هذا النوع الجديد والذي يقدم فى المطاعم الكبيرة بمبالغ علية الثمن، وسنعرض عليكم طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة لكى توفري على أفراد أسرتك شرائها من المحلات، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير أصابع الدجاج المقرمشة بالتفصيل.مقادير أصابع الدجاج المقرمشة
تتكون أصابع الدجاج المقرمشة من مقادير بسيطة ومتوفرة فى المنزل أو عند العطار وهى غير مكلفة وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من صدور الدجاج المخلية.
- ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.
- ١/٢ كوب من الزبادى.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- ١/٣ كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٢ ملعقة كبيرة من الكركم.
- ١/٣ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ٢ كوب من رقائق الذرة.
طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة سهلة جدا وبسيطة ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- نقوم أولاً بإحضار وعاء عميق ونضع به الزبادى ونضيف عليه الزيت والملح والزعتر والببريكا والثوم البودر.
- ثم نضيف إليهم أيضاً ملعقتين الليمون والكركم ونخلطهم مع بعض جيداً.
- وبعد ذلك نضيف عليه الدقيق بالتدريج مع التقليب حتى تختلط المكونات تماماً، ويصبح لدينا مزيج مناسب.
- ثم نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى أصابع ونضعها فى الخليط السابق ونقلبها كويس.
- ونتركها فى التتبيلة لمدة من ٦٠:٣٠ دقيقة على الأقل وكل ما نتركها فى التتبيلة مدة طويلة كلما كانت أطعم.
- وبعد ذلك نقوم بطحن رقائق الذرة فى الكبة حتى تنعم شوية.
- ثم نضعها فى صينية ونقوم بإخراج الدجاج من التتبيلة ونضعه فيها ونغلفه ونضغط عليه باليد كويس من جميع الجوانب.
- ونقوم بإحضار صينية ونفرشها بورق الزبدة ونرص الأصابع بها.
- ونضع الصينية فى الرف الأوسط لمدة ٢٥ دقيقة.
- ثم نخرجها من الفرن بعد أن تتحمر، ونضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز أو سلطة الطحينة وبالف هنا وشفا.
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