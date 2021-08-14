طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بدون قلي وفى الفرن وبأقل التكاليف

أصابع الدجاج المقرمشة من الوجبات الشهية والسريعة، وهذا النوع من الأكلات يفضلها الأطفال كثيراً، وتعتبر من الأكلات السريعة والمريحة لكل ست بيت أو إمرأة عاملة لأنهاً مريحة جداً فى تجهيزها، ويمكنك أيضاً تجهيزه مسبقاً ونضعه فى الفريزر لحين الاستخدام، ولأن الكثير يحبون التغيير والتنوع في تحضير وجبات الدجاج بعيداً عن الوجبات المعتادة، لذلك قررنا أن نجهز لكم هذا النوع الجديد والذي يقدم فى المطاعم الكبيرة بمبالغ علية الثمن، وسنعرض عليكم طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة لكى توفري على أفراد أسرتك شرائها من المحلات، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير أصابع الدجاج المقرمشة بالتفصيل.

مقادير أصابع الدجاج المقرمشة

تتكون أصابع الدجاج المقرمشة من مقادير بسيطة ومتوفرة فى المنزل أو عند العطار وهى غير مكلفة وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من صدور الدجاج المخلية.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

١/٢ كوب من الزبادى.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

١/٣ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ ملعقة كبيرة من الكركم.

١/٣ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٢ كوب من رقائق الذرة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة سهلة جدا وبسيطة ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: