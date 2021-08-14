طريقة عمل جبنة شيدر في البيت بالمكونات والخطوات ونتيجة ستذهلك

طريقة عمل جبنة شيدر ؛ منتجات الألبان من أهم الأكلات التي يحرص الجميع على شرائها فهي تحتوي على العناصر الأساسية التي يحتاج لها الجسم، والأطفال والكبار يتناولونها بكثرة سواء أكان في وجبة الإفطار أو العشاء، وأيضًا في اللانش بوكس، وتعتبر وجبة خفيفة مغذية.

طريقة عمل جبنة شيدر

ولكن للأسف لا تعلم ست البيت كيف يتم تحضيرها لذا تبحث دومًا عن طريقة عمل الجبن في المنزل، ومن خلالنا اليوم سنقدم لك سيدتي أفضل الطرق لتحضير أنواع مختلفة من الجبن المنزلي بطعم رائع أفضل من الجاهز.

كوب إلا ربع من الزيت.

مقدار كوب إلا ربع من الماء.

كوب من الحليب البودرة.

عدد أربعة صفار بيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة من الملح.

احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من الملح + الماء + صفار البيض + رشة الملح واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

أضيفي الحليب البودرة + النشا + عصير الليمون مع الاستمرار في الخلط.

اسكبي الخليط في الطواجن ثم ضعيها في صينية بها ماء ساخن.

ادخلي الصينية في الفرن حتى تصبح الجبن ناضجة تمامًا.

اخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قطعيها واتركيها في الثلاجة.

المكوناتطريقة التحضير

المكونات

5 لتر من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

معيار ملعقة صغيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير

اسكبي الحليب في وعاء عميق وارفعيه على نار متوسطة حتى تمام الغليان.

ارفعيه من النار واسكبي عليه الخل الأبيض مع الاستمرار في التحريك.

اتركي الحليب دقائق حتى يبدأ في حدوث تكتلات وأصبح السائل شفاف.

صفي الحليب وحاولي أن تجمعي كل التكتلات في قطعة من الشاش.

لا تنسي أن تقومين بإضافة الملح + حبة البركة.

احكمي غلق الشاش وتخلص من السائل.

ضعي شيء ثقيل على الشاش من الأعلى مثل الحجر أو الهاون النحاسي، واتركيه حتى يتخلص تمامًا من السائل.

اتركي الجبن لمدة 5 ساعات في مكان بارد حتى يصبح الجبن متماسك.

ضعي الجبن في طبق وتخلص من الماء من وقتٍ لآخر.

الوصفة الثانية :- طريقة عمل الجبن المنزلي