طرق علاج تشقق القدمين وازالة الجلد الميت في وقت قياسي وبمكونات طبيعية

طرق علاج تشقق القدمين ؛ لعله من أكثر الأمور التي تبحث عنها المرأة التي تعاني من تلك المشكلة، والتي بجانب أنها تعاني من مظهرها الغير مستحب إلا أنها أيضًا تسبب لها الشعور بالألم خاصًة عند الوقوف لفترات طويلة، ونحن اليوم سنقدم لكِ سيدتي بإيجاز شديد طرق معالجة تشقق القدمين، وما هي النصائح التي يجب إتباعها لمنع ظهور تلك المشكلة مرة أخرى.

طرق علاج تشقق القدمين

من المشاكل المحرجة والمؤلمة في آنٍ واحد التي تتعرض لها المرأة، قد يكون ناتج من الإصابة بأحد الأمراض الجلدية، أو بسبب إتباع بعض العادات الخاطئة، مثل الوقوف لساعات طويلة في الماء، ارتداء الأحذية المكشوفة، عدم التخلص من طبقات الجلد الميت باستمرار، وطرق علاج تشقق القدمين يمكن أيضًا اعتبارها هي نفسها طرق وقاية يمكن القيام بها.

خطوات علاج تشقق القدمين

تنقسم خطوات علاج تشقق القدمين بين إزالة خلايا الجلد الميت، ثم البدء في ترطيب الجلد بالوصفات الطبيعية:-

احضري وعاء كبير به ماء ساخن بقدر ما يمكن تحمله.

ضعي به نصف كوب من الملح الخشن + نصف كوب من صابون الاستحمام + نصف كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح.

كما يمكن وضع جل الصبار لمزيد من الترطيب.

يتم نقع القدمين في هذا الوعاء لمدة نصف ساعة.

يجب القيام بفرك القدمين باستخدام فرشاة خشنة أو بالحجر الخفاف للتخلص من الجلد الميت.

ثم تجفيف القدمين بشكل جيد.

يتم وضع ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن + زيت زيتون أو عصير ليمون أو زيت جوز الهند.

يتم خفق المكونين معًا ثم فرك القدمين بها بحركات دائرية للتخلص من طبقات الجلد الميت.

ثم غسل القدمين وتجفيفها مرة أخرى.

أولًا: التخلص من إزالة الجلد الميت

الوصفة الأولى

ملعقة كبيرة من الجلسرين + ملعقتان كبيرتان من ماء الورد + 5 قطرات من عصير الليمون.

تخلط كل المكونات معًا ثم تطبق على منطقة تشققات القدمين.

يفضل تركها لمدة ليلة كاملة.

الوصفة الثانية

5 ملاعق كبيرة من الفازلين + ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند + ملعقة كبيرة ونصف من العسل + كبسولتين من فيتامين ه.

يتم مزج الثلاثة مكونات ماعدا فيتامين هـ ويتم إذابته على حمام ماء دافئ.

أضيفي فيتامين ه ثم اخلطي كل المكونات مرة أخرى واحتفظي بها في علبة محكمة الغلق.

يتم استخدامها على تشققات القدمين.

قومي بنقع القدمين في حمام ماء دافئ لمدة 15 دقيقة وتجفيفها جيدًا.

ضعي الكريم المرطب واتركيه من الليل حتى صباح اليوم التالي.

ثانيًا: علاج تشقق القدمين بالوصفات الطبيعية