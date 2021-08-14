أبسط طريقة لعمل الأرز باللبن بالخطوات والصور، يعتبر الأرز باللبن من الحلويات الشرقية سهلة التحضير، حيثُ يتكون من مكونات بسيطة متوفرة في أغلب البيوت، كما أن نجد طبق الأرز باللبن مكون شعبية كبيرة في مختلف البلدان، كما أنه يمثل رمز للاحتفال ببعض المناسبات الدينية، كالاحتفال بمولد النبوي الشريف صلوات الله عليه، بالإضافة انه من الأطباق اللذيذة التي يكثر تناولها في فصل الصيف، وهنا يتسائل اغلب السيدات على الطريقة الصحيحة في إعداد الأرز باللبن

كوب من الأرز الأبيض

كيلو من اللبن (الحليب)

معلقة صغيرة من الفانيليا

معلقين كبيرتان من اللبن البودر

نصف كوب من السكر (حسب الرغبة)

معلقتين من القشطة

ثلاث معالق كبيرة من النشا.

مكونات عمل الأرز باللبنطريقة إعداد الأرز باللبن

يتم غسل كوب الأرز تحت الماء الجاري جيداً، ثم نقوم بنقع كوب الأرز مع اللبن داخل وعاء كبير، مع وضع لتر من الماء المغلي على اللبن والأرز لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم برفع الوعاء على النار متوسطة، ثم نقوم بوضع القشطة واللبن البودر والفانليا والسكر، مع التقليب المستمر، ثم نقوم لتهدئة النار، وفي كوب نقوم بإذابة ثلاثة المعالق النشا مع ربع كوب من الماء الجاري ثم نقوم بوضعها على الأرز باللبن، ونستمر في التقليب وعندما يصبح قوامه ثقيل، يتم تفريغه داخل الأطباق وتزينه بالقرفة أو المكسرات وهذا تكون حسب الرغبة ويتم وضع الأطباق داخل الثلاجة لتصبح جاهز للطعام.

تاريخ طبق الأرز باللبن

يعود تاريخ إعداد الأرز باللبن للعصر الأموي، وكان يطلق عليه لقب مهلبية، إلا أنه قد ظهر في العصر العثماني وقد اتخذه الأطباء كوصفة لعلاج بعض من الأمراض، مثل مشاكل المعدة، واستخدامه المصريون أيضا بنفس الغرض، إلا أن الدول الأوربية اختلفوا في استخدامه، حيثُ استخدموا كنوع من الوجبات الغذائية وليس كطبق حلوى.

يستغرق إعداد أطباق الأرز باللبن تقريباً سبعون دقيقة، ويعتبر طبق الأرز باللبن من الأطباق المكتملة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهو يتكون من البروتين والسكريات والنشويات، لذا فهو يعتبر من الأطباق المفيدة التي يفضل تناولها للكبار والصغار، إلا أن الذي يجب ذكره هو أن طبق الأرز باللبن يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يفضل أصحاب الحمية الغذائية التقليل من تناوله.