طريقة عمل البطاطس بالسجق و لا أروع

طريقة عمل البطاطس بالسجق من الطرق الحديثة والمبتكرة لاستخدام البطاطس بشكل مختلف وعملها مثل طريقة العجة فبدلا من استخدام البطاطس ككونها بطاطس محمرة أو مهروسة، وطريقة اليوم نستخدمها بشكل مختلف تماما ونضيف إليها البروتين حيث نقدم لكم طبق متكامل في عناصره الغذائية ومختلف تماما في طريقة إعداده وتقديمه وسوف تلاحظون الفرق في المذاق فقط عليكم إتباع الخطوات كما نضعها لكم نقدم لك طريقة عمل البطاطس بالسجق: نقدم لك طريقة عمل البطاطس بالسجق: المكونات نصف كيلو سجق بصلة مفرومة 2 ملعقة بقدونس مفروم كوب جبن رومى مبشور ملح وفلفل 3 ثمرات بطاطس 4 بيضات ملعقة زبدة طريقة العمل 1- فى مقلاة متوسطة ضعى الزبدة وضيفى لها البصل والسجق وقلبى جيداً فى وعاء آخر اخفقى 4 بيضات مع نصف كوب من الجبن المبشور والملح والفلفل و2 ملعقة بقدونس مفروم 3- ضيفى السجق بعد طهيه إلى الخليط السابق وقلبيه جيداً ابشرى البطاطس وضيفيها إلى الخليط وقلبيه ضعى الخليط فى مقلاة وأدخليها الفرن حتى تنضج. فوائد البطاطس فوائد البطاطس البطاطس غنية بالكربوهيدرات التى تسهل عملية الهضم، ولذلك فهى دائماً الوجبة المفضلة لدى المرضى وكل من يعانى من مشكلة فى الهضم، كما أنها مفيدة للبشرة فهى غنية بقيتامين cوb وبعض المعادن كالبوتاسيوم والفوسفور المفيدة لتنشيط وظائف المخ، بالإضافة إلى كونها مصدر غنى بالكالسيوم فتساعد فى علاج مرض الروماتيزم ومشاكل العظام.

طريقة عمل البطاطس بالسجق من الطرق الحديثة والمبتكرة لاستخدام البطاطس بشكل مختلف وعملها مثل طريقة العجة فبدلا من استخدام البطاطس ككونها بطاطس محمرة أو مهروسة، وطريقة اليوم نستخدمها بشكل مختلف تماما ونضيف إليها البروتين حيث نقدم لكم طبق متكامل في عناصره الغذائية ومختلف تماما في طريقة إعداده وتقديمه وسوف تلاحظون الفرق في المذاق فقط عليكم إتباع الخطوات كما نضعها لكم نقدم لك طريقة عمل البطاطس بالسجق: نقدم لك طريقة عمل البطاطس بالسجق: المكونات نصف كيلو سجق بصلة مفرومة 2 ملعقة بقدونس مفروم كوب جبن رومى مبشور ملح وفلفل 3 ثمرات بطاطس 4 بيضات ملعقة زبدة طريقة العمل 1- فى مقلاة متوسطة ضعى الزبدة وضيفى لها البصل والسجق وقلبى جيداً فى وعاء آخر اخفقى 4 بيضات مع نصف كوب من الجبن المبشور والملح والفلفل و2 ملعقة بقدونس مفروم 3- ضيفى السجق بعد طهيه إلى الخليط السابق وقلبيه جيداً ابشرى البطاطس وضيفيها إلى الخليط وقلبيه ضعى الخليط فى مقلاة وأدخليها الفرن حتى تنضج. فوائد البطاطس فوائد البطاطس البطاطس غنية بالكربوهيدرات التى تسهل عملية الهضم، ولذلك فهى دائماً الوجبة المفضلة لدى المرضى وكل من يعانى من مشكلة فى الهضم، كما أنها مفيدة للبشرة فهى غنية بقيتامين cوb وبعض المعادن كالبوتاسيوم والفوسفور المفيدة لتنشيط وظائف المخ، بالإضافة إلى كونها مصدر غنى بالكالسيوم فتساعد فى علاج مرض الروماتيزم ومشاكل العظام.

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