فوائد تناول الزبيب الأسود مع بذوره للرجال والنساء والأطفال

الزبيب هو عبارة عن العنب المجفف منه الزبيب الأسود ومنه الأصفر ومنه ما يحتوي علي البذور ومنه ما لا يحتوي علي البذور ويحتوي الزبيب علي الفركتوز بنسبة كبيرة واللون الأحمر الموجودة فيه يستخرج منه حاليا مادة مقاومة للسرطان ولا يخلو بيت من الزبيب وهنا نستعرض فوائد الزبيب ومكوناته

أهم العناصر والمكونات المتواجدة في الزبيب

يحتوي الزبيب علي العديد من الفيتامينات والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغيسيوم والألياف والمواد الكربوهيدراتية ومضادات الأكسدة .

ماذا قال النبي صل الله عليه وسلم علي الزبيب

ورد في الطب النبوي إن النبي صل الله عليه وسلم قال ( نعم الطعام الزبيب يذهب التعب ويطفئ الغضب ويشد العصب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون ) وورد أيضا عن النبي صل الله عليه وسلم ( من أكل احدي وعشرون زبيبة حمراء لا يجد في جسده ما يضره ).

طرق تناول الزبيب

يمكن تناول حبات الزبيب مباشرة أو عمل مشروب بارد أو مغلي الزبيب

نحضر قدر فنحان من الزبيب الأسود ونصب عليه كوب من الماء ونقوم بضربه في الخلاط ثم شربه .

ويمكن أن نغلي قدر عشرات حبات من الزبيب لمدة خمس دقائق ثم نصبها ونتناولها .

يعالج فقر الدم الحاد نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الحديد فهو مفيد للنساء التي تعاني من نقص الحديد وللنزيف وللنساء التي تعاني من كثرة الدم خلال الدورة الشهرية .

غذاء كامل للمرأة الحامل ويساعد علي إدرار الحليب لدي النساء المرضعات .

يعمل علي نمو الثدي للنساء التي تعاني من صغر حجم الثدي .

علاج فعال لحالات الإمساك وكذلك مفيد جدا لمن يعاني من البواسير التي سببها الإمساك .

يعد الزبيب صديق للكبد ولمن يعاني من اصفرار الوجه .

مفيد جدا للجهاز التنفسي والرئتين .

مخفض لضغط الدم .

واقي من سرطان القلب .

مهدئ للسعال .

مقوي للذاكرة .

مفيد لالتهاب اللثة وكذلك التهاب المفاصل .

يقضي علي حموضة المعدة .

يقضي علي هشاشة العظام أو ضعف العظام لأنه غني بالكالسيوم .

مفيد للأطفال التي تعاني من ضعف النمو .

مفيد ومقوي للبصر .

الزبيب مفيد جدا لكل من النساء والرجال والأطفال فهو يقضي على الوهن والضعف .

أهم فوائد الزبيب