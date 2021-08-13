طريقة عمل الارز باللبن في المنزل بأسهل الطرق

يعتبر الرز باللبن من افضل واشهي الاكلات لدي الكثير من الناس، حيث أنه يعتبر من الحلويات الشرقيه وله فوائد كثيرة للاطفال وكثير من الأمهات تقوم بتحضيره للاطفال الرضع لانه مفيد جدا للاطفال، وسوف نقدم لكم طريقه تحضيره في البيت بطريقة المحلات باسهل الطرق.

مقادير الرز باللبن في الفرن بطريقة المحلات

يعتبر الرز باللبن من افضل واشهي الاكلات لدي الكثير من الناس، فهذه الاكله يحبها الكبير ويعشقها الاطفال، وايضا تكون مفيدة جدا للاطفال الرضع، وسوف نقدم لكم المقادير المطلوبه لعمل الرز باللبن أو الحليب في المنزل بطريقة المحلات بطعم شهي وجميل، والمقادير كالتالي.

واحد لتر من اللبن الحليب. واحد كوب من الارز المصري. كوب من السكر أو أكثر حسب الرغبه. كوب من القشطه البلدي، او كريم شانتيه. ملعقه صغيره من الفانيليا. كوب جوز هند مبشور. نصف كوب من الزبيب، أو مكسرات حسب الرغبه.

قومي بغسل الرز المصري جيدا ثم قومي بوضعه في وعاء مناسب وضعي فوقه كوب من الماء علي النار حتي يتم تسوية الرز.

قومي بإحضار وعاء آخر، ثم ضعي فيه لتر من اللبن الحليب وقومي وضعه علي النار حتي يتم غليانه، ثم ضعي فوقه الرز الذي تم تسويته، وقومي بتقليبه جيدا في اللبن الحليب، قومي بوضع السكر وقلبيهم جيدا حتي يزور السكر في الرز واللبن.

قومي بوضع الفانيليا وجوز الهند والزبيب والمكسرات وقلبيهم جيداً حتي يمتزج جيدا، ثم ضعي القشطه البلدي أو الكريم شانتيه وقومي بالتقليل المستمر حتي يمتزج الخليط.

قومي بتهدئة النار واتركيه حوالي خمس دقائق، ثم ارفعيه من على النار، ثم قومي بغرف الرز واللبن في أطباق فويل أو برام، ثم ضعيه في الفرن تحت الشواية الكهربائية لكي يأخذ اللون الزهبي، ثم قومي بتقديمه ويمكن أن يزين الطبق بالمكسرات حسب الرغبه، وبالهنا والشفا.

طريقه عمل الرز باللبن في البيت بالطريقة الفلاحي

قومي بوضع لتر من اللبن الحليب علي النار في وعاء مناسب حتي يغلي ثم قومي بغسل كوب من الرز المصري، وضعيه فوق اللبن وقومي بالتقليل المستمر حتي يختلط مع اللبن.

ضعي فوقه نصف كوب من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وكوب من القشطه البلدي مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط.

قومي بتهدئة النار واتركيه لمدة ١٠ دقائق حتي يتم التسويه، ثم ارفعيه من على النار، ويقدم في أطباق التقديم.

طريقه عمل الرز باللبن في الفرن بطريقة المحلات بطريقة سهلة وبسيطة