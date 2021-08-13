بمعلقة واحدة من الحليب البودرة سوف تحصلين على بشرة بيضاء خالية من الأسمرار

تفتيح البشرة بالحليب البودره، يعد تفتيح البشرة وتبيضها من الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات وتسعي لتحققها والحصول عليها ويلجاً الكثير من السيدات والفتيات في شراء بعض الكريمات التي تساعد في تبيض بشرتهم بسرعة ولكن هذه الكريمات تعطي نتيجة عكسية لان يوجد بها بعض المواد الكيمائية والكيرتوزونية التي تعمل على التهاب البشرة والجلد وتحول هذا التفتيح إلي بقع داكنة ولكن سوف نقدم وصفة طبيعية منزلية ليس بها أي أضرار على البشرة تساعد في تفتيح البشرة بسرعة فعالة ونتائجها قوية وسوف نقدم في الفقرة التالية مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل.

تفتيح البشرة بالحليب البودره

يساعد حليب البودرة في تفتيح البشرة لأنه يحتوي على حمض البنيك الذي له القدر على تفتيح الطبيعي للبشرة والذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويعد نضارتها ويمنح البشرة الاشراقة والجمال يقوم بتعزيز خلايا الجلد الميتة ويساعد في حماية البشرة من التصبغات الموجودة على الوجه وتعتبر مكونات هذه الوصفة موجودة في كل بيت ليس تحتاج وقت أو جهد.

ماسك اللبن المجفف لتبيض الوجه:

وتحتوي هذه الوصفة على بعض المكونات الطبيعية والذي يسهل تحضيرها في البيت وهي آمنة جداً على الوجه:

ملعقة واحدة صغيرة من الحليب البودرة.

وملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة من الخميرة.

قطرتان من عصير الليمون الطازج.

ربع ملعقة من ماء الورد.

نص ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة ماء فاتر.

طريقة التحضير: