بمعلقة واحدة من الحليب البودرة سوف تحصلين على بشرة بيضاء خالية من الأسمرار

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تفتيح البشرة بالحليب البودره، يعد تفتيح البشرة وتبيضها من الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات وتسعي لتحققها والحصول عليها ويلجاً الكثير من السيدات والفتيات في شراء بعض الكريمات التي تساعد في تبيض بشرتهم بسرعة ولكن هذه الكريمات تعطي نتيجة عكسية لان يوجد بها بعض المواد الكيمائية والكيرتوزونية التي تعمل على التهاب البشرة والجلد وتحول هذا التفتيح إلي بقع داكنة ولكن سوف نقدم وصفة طبيعية منزلية ليس بها أي أضرار على البشرة تساعد في تفتيح البشرة بسرعة فعالة ونتائجها قوية وسوف نقدم في الفقرة التالية مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل.
تفتيح البشرة بالحليب البودره
يساعد حليب البودرة في تفتيح البشرة لأنه يحتوي على حمض البنيك الذي له القدر على تفتيح الطبيعي للبشرة والذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويعد نضارتها ويمنح البشرة الاشراقة والجمال يقوم بتعزيز خلايا الجلد الميتة ويساعد في حماية البشرة من التصبغات الموجودة على الوجه وتعتبر مكونات هذه الوصفة موجودة في كل بيت ليس تحتاج وقت أو جهد.
ماسك اللبن المجفف لتبيض الوجه:
وتحتوي هذه الوصفة على بعض المكونات الطبيعية والذي يسهل تحضيرها في البيت وهي آمنة جداً على الوجه:
- ملعقة واحدة صغيرة من الحليب البودرة.
- وملعقة صغيرة من النشا.
- ربع ملعقة من الخميرة.
- قطرتان من عصير الليمون الطازج.
- ربع ملعقة من ماء الورد.
- نص ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الحليب السائل.
- ربع ملعقة صغيرة ماء فاتر.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء عميق ونقوم المكونات الجافة وهي: الملعقة الصغيرة من الحليب البودرة والملعقة الصغيرة من النشا وربع ملعقة الخميرة ونص ملعقة الدقيق الأبيض ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات الجافة مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات السائلة وهي : ملعقة الحليب السائل ونخلط ثم نقوم بإضافة ربع ملعقة الماء الفاتر ونخلط مرة أخري ثم نقوم بإضافة عصير الليمون الطازج ونخلط مع بعض مرة اخري ثم ماء الورد ونخلطهم جيداً حتى يصبح لدينا عجينة بقوام كريمي.
- نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق ونقوم بتحضير مقشر طبيعي في البيت لتفتيح مسام البشرة حتى يعطي الماسك نتيجة أسرع.
- نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع 3 ملاعق من السكر البني ونضيف إليه 3 قطرات من عصير الليمون ونقطتين من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعض جيداً ونقوم بوضعها على الوجه مع الاستمرار في التحريك على الوجه دائرياً لمدة 5 دقائق ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.
- نقوم بإخراج خليط الحليب من الثلاجة ونضعه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً.
- بعد مرور المدة نغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بتمرير قطعة من مكعب الثلج حتى يتم إغلاق المسام.
- نقوم بترطيب البشرة بالمرطب الخاص بنوع البشرة سواء جافة أو دهنية أو حساسة.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول على نتيجة أسرع.
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تفتيح البشرة بالحليب البودره، يعد تفتيح البشرة وتبيضها من الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات وتسعي لتحققها والحصول عليها ويلجاً الكثير من السيدات والفتيات في شراء بعض الكريمات التي تساعد في تبيض بشرتهم بسرعة ولكن هذه الكريمات تعطي نتيجة عكسية لان يوجد بها بعض المواد الكيمائية والكيرتوزونية التي تعمل على التهاب البشرة والجلد وتحول هذا التفتيح إلي بقع داكنة ولكن سوف نقدم وصفة طبيعية منزلية ليس بها أي أضرار على البشرة تساعد في تفتيح البشرة بسرعة فعالة ونتائجها قوية وسوف نقدم في الفقرة التالية مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل.
تفتيح البشرة بالحليب البودره
يساعد حليب البودرة في تفتيح البشرة لأنه يحتوي على حمض البنيك الذي له القدر على تفتيح الطبيعي للبشرة والذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويعد نضارتها ويمنح البشرة الاشراقة والجمال يقوم بتعزيز خلايا الجلد الميتة ويساعد في حماية البشرة من التصبغات الموجودة على الوجه وتعتبر مكونات هذه الوصفة موجودة في كل بيت ليس تحتاج وقت أو جهد.
ماسك اللبن المجفف لتبيض الوجه:
وتحتوي هذه الوصفة على بعض المكونات الطبيعية والذي يسهل تحضيرها في البيت وهي آمنة جداً على الوجه:
- ملعقة واحدة صغيرة من الحليب البودرة.
- وملعقة صغيرة من النشا.
- ربع ملعقة من الخميرة.
- قطرتان من عصير الليمون الطازج.
- ربع ملعقة من ماء الورد.
- نص ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الحليب السائل.
- ربع ملعقة صغيرة ماء فاتر.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء عميق ونقوم المكونات الجافة وهي: الملعقة الصغيرة من الحليب البودرة والملعقة الصغيرة من النشا وربع ملعقة الخميرة ونص ملعقة الدقيق الأبيض ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات الجافة مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات السائلة وهي : ملعقة الحليب السائل ونخلط ثم نقوم بإضافة ربع ملعقة الماء الفاتر ونخلط مرة أخري ثم نقوم بإضافة عصير الليمون الطازج ونخلط مع بعض مرة اخري ثم ماء الورد ونخلطهم جيداً حتى يصبح لدينا عجينة بقوام كريمي.
- نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق ونقوم بتحضير مقشر طبيعي في البيت لتفتيح مسام البشرة حتى يعطي الماسك نتيجة أسرع.
- نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع 3 ملاعق من السكر البني ونضيف إليه 3 قطرات من عصير الليمون ونقطتين من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعض جيداً ونقوم بوضعها على الوجه مع الاستمرار في التحريك على الوجه دائرياً لمدة 5 دقائق ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.
- نقوم بإخراج خليط الحليب من الثلاجة ونضعه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً.
- بعد مرور المدة نغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بتمرير قطعة من مكعب الثلج حتى يتم إغلاق المسام.
- نقوم بترطيب البشرة بالمرطب الخاص بنوع البشرة سواء جافة أو دهنية أو حساسة.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول على نتيجة أسرع.
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