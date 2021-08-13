طريقة عمل بسكويت القهوة اللذيذ بمكونات بسيطة وسهلة للاستفادة من فوائدها

طريقة عمل بسكويت القهوة اللذيذ ، يتميز البسكويت بأنه من أكثر الوجبات الخاصة بالتسلية السريعة في كل وقت، ويمكن تناوله مع الشاي أو القهوة والحليب والعصائر أيضًا، ولذلك تبحث ربات البيوت لمعرفة كيفية تحضير البسكويت في المنزل بدون مجهود وبدون الحاجة لشراؤه جاهزًا، حيث أنه يتكون من مكونات اقتصادية بسيط وسهلة، تتوفر دائمًا في كل منزل، وهو يعتمد على دقيق الشوفان أو الدقيق الابيض وكلاهما له فوائد خاصة بالجسم، حيث يساعد على إمداده بالعناصر الغذائية الهامة التي تساعد على النمو.

طريقة عمل بسكويت القهوة اللذيذ

تتميز القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، وهي من الأشياء التي يحتاج الأفراد إلى بدء اليوم بها، من أجل استعادة النشاط والحيوية الخاصة بهم خلال اليوم، وهو يعمل على خفض فرص الإصابة بمرض السكري، وتساعد الأفراد على القضاء على التوت والقلق الذي يعانون منه طوال اليوم، وتعمل أيضًا على تحسين الذاكرة والإدراك لدى الأفراد، وتحارب الجذور الحرة بسبب احتواءها على العديد من مضادات الأكسدة.

ويمكن تحضير بسكويت القهوة عن طريق :

نصف معلقة من البن السادة.

نصف معلقة من القهوة سريعة الذوبان.

كوب إلا ربع من الحليب.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

معلقة من البيكنج بودر.

2 كوب من الدقيق.

في إناء عميق يوضع السكر البودرة والبيض ويتم خفقهما سويًا بالمضرب الكهربائي، سوف يضاف القليل من اللبن إلى أن يمتزج الجميع سويًا.

تضاف الزبدة والزيت ويتم خفق الجميع حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

في إناء آخر يخلط الدقيق مع الكاكاو الخام والبيكنج بودر والقهوة سريعة الذوبان والبن بشكل جيد.

يضاف القليل من الحليب إلى الدقيق لكي تتماسك العجينة، وبعدها تعجن كافة المكونات والمقادير للحصول على عجينة متماسكة.

تقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وبعدها تشكل حسب الرغبة، ويكون ذلك بالضغط عليها بشكل طولي من المنتصف، لتصبح كهيئة حبوب البن.

يرص البسكويت في صينية الفرن، وبعدها تدهن بالزيت، وتوضع في الفرن لمدة عشرة دقائق، وتخرج وتترك لتبرد وتقدم.

خطوات تحضير بسكويت القهوة