طريقة عمل الدونات المقلية في 10 دقائق بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة

تعرفي علي طريقة عمل الدونات في البيت طعمها مثل التي نشتريها من الخارج بالضبط، يعد الدونتس من أشهر الحلويات الغربية والتي أنتشرت في مصر والوطن العربي موخرا بشكل كبير، كما أنها تتميز دائما بشكل الدائري الذي يشبه شكل الحلقات التي تختلف دائما في أحجمها، كما أن الدونات يمكنك إعداده بالعديد من الطرق المختلفة كما انه يمكنك حشوه بالشكولاته او بالكريمة أو المربي، فلكل طعم منهم مميز ومختلف عن الثاني وأيضا يحبه الجميع.

طريقة عمل الدونات

سوف نقوم بإعداد عمل الدونتس بالشكولاتة فكل ما عليكي هو إحضار المكونات التالية كما هي لإعداده.

المكونات

اربعه أکواب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من الزبدة السايحة

كوب من الحليب الطازج

اثنين بيضه كبيرة الحجم

كوب من السكر الأبيض

ملعقة ونصف من الملح

كوب من الشوكولاتة السايحة

اربعه ملاعق صغيرة من البيكنج بودر

طريقة تحضير الدونتس

سنعد الآن الدونات بالشكولاتة بالخطوات وبطريقة سهلة وبسيطة فقومي باتباع الخطوات تلك خطوة بخطوة:

احضري وعاء عميق ومتوسط الحجم وضعي فيه كل من الملح والبيكنج بودر والسكر وقلبيهم مع بعضهم.

قومي بإضافة الزبدة والحليب ثم البيض، وقومي بإخفاق المزيج بالمضرب الكهربائية حتى تتجانس المكونات جيدا.

ضيفي بعد ذلك الدقيق الي الخليط ولكن بالتدريج وقومي بالعجن جيدا حتي يمتزج ويصبح عجين ناعم.

قومي بتغطيته العجين بورق البلاستيك بعد ذلك، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح العجينة قبل بدء التشكيل.

نخرج العجين ونقوم بفرده بالنشابة وبعد ذلك نقوم بتشكيله بقطاعة الدونات حتي تنتهي الكمية التي لدينا.

نقوم بعد ذلك بتسخين زيت غزير وعلي نار عالية الحرارة وضعي فيها الدونتس حتي ينضج.

قومي برفع الدونتس من علي النار وضعيها علي ورق المطبخ حتي يجف من الزيت.

وزعي بعد ذلك الشكولاته علي جميع قطع الدونتس وهى سائلة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

طريقة عمل كريمة الشوكولاتة

المكونات

معلقتين كبيرتين من الدقیق

كوب من الحليب الطازج

نصف كوب من السكر

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ثلث كوب من الكاكاو البودر

ملعقة كبيرة من الزبدة

صفار بیضتین

طريقة الإعداد