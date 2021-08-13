تعرف على فوائد القرنقل المدهشة لعلاج الأسنان والجهاز الهضمي

نبات القرنفل أو نبات المسمار كما يطلق عليه في بعض الدول نستخدمه كثير في الطعام ولكن هل نعرف أن فوائد القرنفل كثيرة ولكن لم ندري عنها شيئ، فإذا كنت مهتم أن تتعرف عن هذا الكنز الموجود في مطبخك الذي يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية اقرأ هذا المقال تعرف عن فوائد هذا النبات الصحي المختلفة.

فوائد القرنفل على الريق

هل تعرف ماذا يعمل القرنفل عند تناوله في الصباح على الريق، نحب نوضح لك أن القرنفل يحتوي في تكوينه على مادة صحية جداً وتعمل على محاربة الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي وتسمى هذه المادة الطبيعية اليوجينول (Eugenol)، وهى عشبة مضادة للأكسدة ويساعد القرنفل على علاج التهاب المفاصل والعظام

فوائد القرنفل للجهاز الهضمي

يعمل القرنفل تحسين أداء الكبد وعدم تكون الدهون الثلاثية وتسهيل حركة المعدة والتخلص من الغازات والانتفاخات ويساعد في الشعور بالارتياح، وعلاج فعال لحالات الإسهال المزمن إلى جانب التقليل من خطر الإصابة بتقرحات المعدة فقد يحمي جدار المعدة من الالتهابات المادة المخاطية الموجودة به.

فوائد القرنفل للاسنان

الحقيقي أن القرنفل لم تكن له فائدة للأسنان فقط فقد يكون نافع للفم كله، فهو يعتبر من أهم المهدئات والمسكنات الطبيعية للأسنان واللثة، وبصنع من القرنفل بعض الغرغرة للأسنان الحساسة ومعجون الأسنان فقد يكون معالج عام لعلاج تسوس الأسنان للأطفال، ويزيل من رائحة الفم الكريهة عند مداومة الاستخدام.

فوائد القرنفل لمريض السكر

يساعد نبات القرنفل تقليل مستوى السكر في الدم، لذا لا يفضل استخدامه إلا بعد قياس مستويات السكر بالجهاز المنزلي، فإذا وجد المريض السكر مرتفع يمكنه تناول مغلي القرنفل أو كوب شاي بالقرنفل دون تحليته حتى يتم تخفيف السكر.

فوائد القرنفل للبشرة والشعر

فوائد القرنفل التجميلية لا تعد فيستخدم زيت القرنفل في صنع كريمات البشرة حيث يساعد على التفتيح والترطيب المضاعف الجلد، ويحمي من الإصابة من التجاعيد التي تظهر في سن الشباب، وله دور فعال في علاج الحبوب للبشرة الدهنية، وبالنسبة الشعر علاج فعال لكافة مشاكل الشعر الخشن.

أضرار القرنفل

الأمانة العلمية تقول مثل عرض الفوائد علينا بعرض الأضرار فيوجد بعض السلبيات والأضرار من القرنفل يمكن أن تؤتي بنتيجة ضارة، فقد يتسبب أحياناً في حدوث نزيف عند وجود الجروح، وقد يكون مضر ويجب أن نتوقف من استخدام القرنفل عند أخذ بعض الأدوية التي تحتوي على مادة الوارفارين (Warfarin) فيجب إخبار الطبيب قبل تناول القرنفل في هذه الحالة.