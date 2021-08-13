تعرف على وصفة الحلبة لزيادة الوزن

وصفة الحلبة لزيادة الوزن، وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك طعام بعينه مسؤول عن زيادة الوزن أو إنقاصه، حيث أن زيادة الوزن تتطلب استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم، وهناك دراسات كثيرة ومتنوعة حول زيادة الوزن وزيادة الرغبة في تناول الطعام، أشارت بعض هذه الدراسات عن استخدامات الحلبة في زيادة الوزن، بينما أشارت دراسات أخرى إلى أنها يمكنها أن تقلل من الشهية، وسنقدم لكم احدى الوصفات التي ذكرت الحلبة لزيادة الوزن.

وصفة الحلبة لزيادة الوزن

للحلبة فوائد عديدة حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل: صوديوم، وكالسيوم، وفوسفور، وبوتاسيوم، وفيتامين ج، وفيتامين ب2، وفيتامين ب 7، وحمض الفوليك، والكولين، والإينوزيتول، فيتامين أ، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

كوب ماء مغلي مع 3 جرام من بذور الحلبة المطحونة.

دع المزيج يبرد، ثم عليكي بتصفيته وأضيفي السكر حسب رغبتك، أو يمكن استخدام العسل الطبيعي مكان السكر.

اشرب3 أكواب من مشروب الحلبة هذا يوميًا حتى تحقق النتيجة المرجوة لوزنك.

اخلطي كمية مناسبة من زيت الخروع مع زيت الحلبة.

وزعي المزيج على المنطقة المراد تسمينها مثل الثدي أو الخدين.

الطريقةطريقة عمل الحلبة بزيت الخروعكيفية استخدام الحلبة لزيادة الوزن

وإليكي بعض الوصفات التي يمكنك استخدامها لزيادة الوزن في اسبوع واحد فقط:

عليكي بخلط ½ كوب من الماء مع 1 ½ ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ثم عليكي بتناول تلك الوصفة كل يوم بالصباح وقبل النوم.

لهذه الوصفة سوف تحتاجين إلى:

تمزج كميات مناسبة من كل من زيت الزيتون مع الحلبة المطحونة.

عليكي بتناول هذا المزيج 4 مرات في اليوم وستلاحظي أن وزنك بدأ في الزيادة في وقت قصير.

وصفة الحلبة بزيت الزيتون: