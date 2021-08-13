تعرف على وصفة الحلبة لزيادة الوزن

للحلبة فوائد عديدة حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل: صوديوم، وكالسيوم، وفوسفور، وبوتاسيوم، وفيتامين ج، وفيتامين ب2، وفيتامين ب 7، وحمض الفوليك، والكولين، والإينوزيتول، فيتامين أ، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.الطريقة
- كوب ماء مغلي مع 3 جرام من بذور الحلبة المطحونة.
- دع المزيج يبرد، ثم عليكي بتصفيته وأضيفي السكر حسب رغبتك، أو يمكن استخدام العسل الطبيعي مكان السكر.
- اشرب3 أكواب من مشروب الحلبة هذا يوميًا حتى تحقق النتيجة المرجوة لوزنك.
- اخلطي كمية مناسبة من زيت الخروع مع زيت الحلبة.
- وزعي المزيج على المنطقة المراد تسمينها مثل الثدي أو الخدين.
وإليكي بعض الوصفات التي يمكنك استخدامها لزيادة الوزن في اسبوع واحد فقط:
- عليكي بخلط ½ كوب من الماء مع 1 ½ ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.
- ثم عليكي بتناول تلك الوصفة كل يوم بالصباح وقبل النوم.
- لهذه الوصفة سوف تحتاجين إلى:
- تمزج كميات مناسبة من كل من زيت الزيتون مع الحلبة المطحونة.
- عليكي بتناول هذا المزيج 4 مرات في اليوم وستلاحظي أن وزنك بدأ في الزيادة في وقت قصير.
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للحلبة فوائد عديدة حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل: صوديوم، وكالسيوم، وفوسفور، وبوتاسيوم، وفيتامين ج، وفيتامين ب2، وفيتامين ب 7، وحمض الفوليك، والكولين، والإينوزيتول، فيتامين أ، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.الطريقة
- كوب ماء مغلي مع 3 جرام من بذور الحلبة المطحونة.
- دع المزيج يبرد، ثم عليكي بتصفيته وأضيفي السكر حسب رغبتك، أو يمكن استخدام العسل الطبيعي مكان السكر.
- اشرب3 أكواب من مشروب الحلبة هذا يوميًا حتى تحقق النتيجة المرجوة لوزنك.
- اخلطي كمية مناسبة من زيت الخروع مع زيت الحلبة.
- وزعي المزيج على المنطقة المراد تسمينها مثل الثدي أو الخدين.
وإليكي بعض الوصفات التي يمكنك استخدامها لزيادة الوزن في اسبوع واحد فقط:
- عليكي بخلط ½ كوب من الماء مع 1 ½ ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.
- ثم عليكي بتناول تلك الوصفة كل يوم بالصباح وقبل النوم.
- لهذه الوصفة سوف تحتاجين إلى:
- تمزج كميات مناسبة من كل من زيت الزيتون مع الحلبة المطحونة.
- عليكي بتناول هذا المزيج 4 مرات في اليوم وستلاحظي أن وزنك بدأ في الزيادة في وقت قصير.
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