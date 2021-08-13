طريقة تحضير حلو الموكا البارد بمكونات اقتصادية .. أسهل كيك بارد بدون فرن بطعم الموكا

طريقة تحضير حلو الموكا البارد بمكونات اقتصادية وبألذ وأشهى طعم، نقدم لكم اليوم وخاصة لعشاق الموكا طريقة سهلة جداً لعمل كيك بارد سريع بدون فرن بطعم الموكا. ويتكون حلو الموكا البارد من طبقتين أساسيتين وطبقة تزيين وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية، مقادير الطبقة الأولى التي تسمى طبقة البسكويت من 300 جرام بسكويت سادة، 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى بمقدار 30 جرام، ربع كوب زبدة مذابة بمقدار 50 جرام، عبوة قشدة من أي نوع بمقدار 170 جرام.

طريقة تحضير حلو الموكا البارد بمكونات اقتصادية

لتحضير الطبقة الأولى من حلو الموكا يتم إضافة البسكويت والكاكاو في محضر الطعام، ثم يتم طحنهم جيداً للحصول على مسحوق ناعم، وبعدها يتم إضافة المسحوق في وعاء ويضاف إليه الزبدة مع القشدة، ثم يتم الخلط جيداً ليتم الحصول على قوام متماسك يسهل تشكيله. في قالب مقاس 20 قابل للفتح يتم وضع ورقة زبدة صغيرة في القاع ويتم تثبيتها ثم توضع طبقة البسكويت وتوزع جيداً ثم تترك جانباً.

مقادير الطبقة الثانية هي 4 كوب حليب بمقدار 800 مللي، 2 باكيت كريم كراميل، نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام، 6 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى بمقدار 60 جرام، 2 ملعقة كبيرة ممتلئة نشا بمقدار 30 جرام، 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة (اختياري)، باكيت بودرة موكا أو نسكافيه 3*1 أو نسكافيه بلاك، 100 جرام شوكولاتة (اختياري)، عبوة قشدة من أي نوع بمقدار 170 جرام (اختياري).

للتحضير يتم تجهيز إناء قابل للطهي ويضاف إليه الحليب، الكريم كراميل، السكر، الكاكاو، النشا، الحليب المجفف ثم يرفع الإناء على نار متوسطة مع الاستمرار في الخلط بدون انقطاع حتى يتم البدء في الحصول على قوام ثقيل نوعا ما ثم تغلق النار، بعد ذلك يتم إضافة النسكافيه والشوكولاتة مع التقليب جيداً.

كيك بارد بطعم الموكا

يتم إضافة القشدة والخفق بشكل جيد حتى يتم اذابتها. ثم يتم وضع هذا الخليط على طبقة البسكويت ومن ثم يوزع جيداً ويترك ليهدأ، ثم يوضع القالب في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات تقريباً أو حتى يتم تمام التماسك. لتزيين كيك الموكا يمكنك الاختيار بين الكاكاو الخام أو الشوكولاتة المذابة عند إستخدام الشوكولاتة يتم وضعها مرة أخرى في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة، عند إستخدام الكاكاو يتم تقطيع الحلو بدون دخوله الثلاجة ثم يتم تقديمه.