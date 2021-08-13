هل الجاز الأبيض مفيد فعلا للشعر

الجاز أو الكيروسين هو منتج من منتجات تقطير البترول الخام ، ويسمى أيضًا باسم البارافين، وقد تم استخدامه منذ القدم في العديد من الثقافات للعناية بالشعر، والتخلص من حشرات الشعر بسرعة.

لكن حاليًا انتشر جدل كبير حول أهمية استخدامه للشعر، حيث يرى البعض أنه لا يفيد الشعر ويمكن أن يسبب مخاطر صحية عند استنشاقه، وهذا ما سنناقشه في السطور التالية.

فوائد الجاز للشعر

بالفعل هناك عدة فوائد لاستخدام الجاز الأبيض على الشعر، حيث يعمل الكيروسين التجميلي على الشعر من قاعدته ويمنع تساقط الشعر، ومن فوائده الأخرى:

يخلق طبقة واقية على سطح الشعر، وهذه الطبقة تحميه من التأثيرات الخارجية.

يحتفظ بالماء والرطوبة داخل الشعر.

يوقف تكسر الشعر ويجعله أقل جفافًا.

يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز بصيلات الشعر لكن بدرجة قليلة.

يجعل تمشيط الشعر سهل.

يمنح الشعر لمعان، وهو حل رائع للشعر الخشن.

كما يستخدم البعض الكيروسين للقضاء على حشرات الشعر.

لا يحتوي الكيروسين على فيتامينات أو مغذيات للشعر.

لا يخترق بنية الشعر الداخلية، بل يخلق غلاف خارجي فقط.

يمكن أن يسبب تهيج فروة الرأس.

له رائحة قوية للغاية قد لا تزول من الشعر بسهولة.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للجاز لعكس النتائج المرغوبة، لأن طول استخدامه يؤدي لجفاف الشعر.

إذا لم يتم غسله جيدًا فقد يجعل الشعر ثقيل.

عيوب استخدام الكيروسين للشعر

ويمكن التخلص من مشاكل الجاز للشعر من خلال استخدام زيت تجميلي يحتوي على الجاز كأحد مكوناته، لكنه ليس المكون الوحيد، حيث يتم مزجه مع زيوت طبيعية غنية بالفيتامينات، لضمان تغذية الشعر من جذوره.

مع ملاحظة عدم اقتراب الجاز من العينين، خاصة إذا كان يستخدم للأطفال لأنه قد يضر بالأغشية المخاطية عند ملامسته لها.

وصفة لتنعيم وتقوية الشعر

ويمكن دمج ملعقة واحدة من الجاز الأبيض مع حمام زيت يحتوي على مجموعة متنوعة من الزيوت مثل زيت الزيتونوزيت الأرجان وزيت الخروع، ثم يتم عمل حمام للشعر بتلك الخلطة، وتغطيه بكيس بلاستيكي مدة ساعتين.

بعد مرور الوقت المحدد، يمكن غسل الشعر بكمية من الماء مضاف إليها بعض الخل للتخلص من رائحة الجاز النفاذة، ثم غسل الشعر بالطريقة المعتادة.