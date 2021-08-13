طريقة عمل ماسك النشا والقهوة للحصول على بشرة ناعمة وإزالة الهالات السوداء

ماسك النشا والقهوة ، يعد من الوصفات الفعالة للحصول على بشرة ناعمة وجذابة وخالية من الهالات السوداء، كما أنه ماسك طبيعي بنسبة مئة بالمئة ولا يحتوي على أية مواد حافظة أو كيميائية فهو طبيعي مئة في المئة، كما أنه ليس لديه أية أعراض جانبية عدا في حالة وجود حساسية من أحد المكونات التي في الوصفة، كما يوجد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب البشرة وصابونة الليمون للتفتيح وصابونة النعناع وكذلك كريم البقدونس والنشا لتبييض البشرة وغيرها الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل ماسك النشا والقهوة.

مكونات ماسك النشا والقهوة

سنتعرف فيما يلي على مكونات الماسك وهي كالتالي:

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين صغيرتين من القهوة.

مقدار مناسب من ماء الورد والماء الدافئ بالتساوي.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي علي طريقة عمل ماسك النشا والقهوة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بمزج القهوة وماء الورد والماء الدافئ حتي الذوبان.

ثم نقوم بإضافة النشا للخليط.

ويكون الماسك بعد ذلك جاهز للاستخدام ونقوم بتطبيق الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

ثم نقوم بتمرير مكعب من الثلج علي الوجه حتي تغلق المسام.

فوائد النشا للوجه

يعد النشا من المواد التي تساعد بشكل فعال في تنظيف البشرة كما كما يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى للعناية بالبشرة وسنتعرف فيما يلي على فوائد النشا للوجه وهي كالتالي:

يحتوي النشا على خصائص مضادة للالتهابات، فيساعد على علاج الحكة والطفح الجلدي والتخفيف منه.

كما أن النشا يساعد علي التقليل من تهيج الجلد وحروق الشمس.

ويعمل النشا أيضا علي إزالة خلايا الجلد الميتة وينظف البشرة.

وكذلك يعمل علي إزالة وامتصاص الزيوت الزائدة في الوجه.

كما أن النشا يساعد علي تفتيح البشرة بشكل فعال عند خلطه مع الحليب وله نتائج فعال في جميع الوصفات التي يدخل فيها.

فوائد القهوة للوجه

تحتوي القهوة على فوائد عديدة تساعد على العناية بالبشرة، وسوف نتعرف فيما يلي علي هذه الفوائد وهي كالتالي: