طريقة عمل اللحمة الستيك اللذيذة في المنزل بسهولة وبدون جهد أفضل من الجاهز

طريقة عمل اللحمة الستيك بسهولة في المنزل أفضل من الجاهزة، تعد هذه الأكلة من أفضل أنواع أكلات الحوم الشرقية الشهية ولذيذة، حيث أن هذه الأكلة غنية بالفيتامينات والبروتينات المفيدة لجسم الإنسان، فإن تلك الأكلة تعتبر من الأكلات المميزة لدي الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم، كما أن هذه الأكلة لها طعم مميز وسهلة التحضير بالمنازل، ونؤكد من خلال موقعنا ثقفني علي ضرورة تناول هذه الأكلة الصحية والمفيدة لجسم الإنسان، فسوف نتعرف عن طريق موقعنا علي المكونات وطريقة التحضير السريعة لهذا الطبق المميز.مكونات أكلة ستيك بالبصل
إن أكلة الستيك من أهم الأكلات المفيدة لكل مواطن لبناء الجسم، حيث أن تلك الأكلة من أسهل الأكلات في التحضير، حيث أن هذا الطبق من الأطباق التي تميز أي سفرة طعام في أي دولة، حيث أن الستيك من ألذ الأطعمة التي تقدم علي أي سفرة تحتوي علي لحوم، فإن مكونات تحضير تلك الأكلة اللذيذة تكون سهلة وتكفي لإطعام أربعة أشخاص، فإن المقادير تكون كالتالي:
- نحضر ملعقة ونصف صغيرة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود.
- نجهز 4 شرائح كبيرة من لحم الستيك ونقطع عدد 2 بصلة إلي شرائح.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة من الزبدة.
- نعد ماء يجب أن يكون مغلي حسب الحاجة.
إن هذه الأكلة سبق وذكرنا أنها سهلة وسريعة التحضير فإنها تستغرق في تحضيرها نصف ساعة أي 30 دقيقة، فخطوات التحضير للطهي أكلة الستيك تكون كالأتي:
- نضع شرائح الستيك في أناء ونخلطهم بملح الطعام والفلفل الأسود ونتركهم فترة من الزمن.
- نحضر مقلاة ونضعها علي نار متوسطة ونضع بها الزيت ثم تضعي شرائح الستيك.
- نقوم بقلب شريحة الستيك للجهة الأخري عند تبدل لونها، فبعد تبدل لون الجهتين ننقلهم علي طبق للتقديم.
- نقوم بتقديم الستيك بالبصل في طبق علي السفرة.نضع البصل مكان اللحم في المقلاة ونضيف عل البصل ملعقة زيت ثم نقلب المكونات حتي تصل للون الذهبي.
- نضيف اللحم والزبدة للمقلاة لمدة خمس دقائق في نار متوسطة، ثم نضف الماء المغلي علي مكونات المقلاة حتي ينضج الستيك.
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طريقة عمل اللحمة الستيك بسهولة في المنزل أفضل من الجاهزة، تعد هذه الأكلة من أفضل أنواع أكلات الحوم الشرقية الشهية ولذيذة، حيث أن هذه الأكلة غنية بالفيتامينات والبروتينات المفيدة لجسم الإنسان، فإن تلك الأكلة تعتبر من الأكلات المميزة لدي الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم، كما أن هذه الأكلة لها طعم مميز وسهلة التحضير بالمنازل، ونؤكد من خلال موقعنا ثقفني علي ضرورة تناول هذه الأكلة الصحية والمفيدة لجسم الإنسان، فسوف نتعرف عن طريق موقعنا علي المكونات وطريقة التحضير السريعة لهذا الطبق المميز.مكونات أكلة ستيك بالبصل
إن أكلة الستيك من أهم الأكلات المفيدة لكل مواطن لبناء الجسم، حيث أن تلك الأكلة من أسهل الأكلات في التحضير، حيث أن هذا الطبق من الأطباق التي تميز أي سفرة طعام في أي دولة، حيث أن الستيك من ألذ الأطعمة التي تقدم علي أي سفرة تحتوي علي لحوم، فإن مكونات تحضير تلك الأكلة اللذيذة تكون سهلة وتكفي لإطعام أربعة أشخاص، فإن المقادير تكون كالتالي:
- نحضر ملعقة ونصف صغيرة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود.
- نجهز 4 شرائح كبيرة من لحم الستيك ونقطع عدد 2 بصلة إلي شرائح.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة من الزبدة.
- نعد ماء يجب أن يكون مغلي حسب الحاجة.
إن هذه الأكلة سبق وذكرنا أنها سهلة وسريعة التحضير فإنها تستغرق في تحضيرها نصف ساعة أي 30 دقيقة، فخطوات التحضير للطهي أكلة الستيك تكون كالأتي:
- نضع شرائح الستيك في أناء ونخلطهم بملح الطعام والفلفل الأسود ونتركهم فترة من الزمن.
- نحضر مقلاة ونضعها علي نار متوسطة ونضع بها الزيت ثم تضعي شرائح الستيك.
- نقوم بقلب شريحة الستيك للجهة الأخري عند تبدل لونها، فبعد تبدل لون الجهتين ننقلهم علي طبق للتقديم.
- نقوم بتقديم الستيك بالبصل في طبق علي السفرة.نضع البصل مكان اللحم في المقلاة ونضيف عل البصل ملعقة زيت ثم نقلب المكونات حتي تصل للون الذهبي.
- نضيف اللحم والزبدة للمقلاة لمدة خمس دقائق في نار متوسطة، ثم نضف الماء المغلي علي مكونات المقلاة حتي ينضج الستيك.
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