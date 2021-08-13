طريقة عمل الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

الشاورما السوري بالفراخ ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من الوجبات التي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، ويمكن عملها بمكونات أخري منها وضع زبادي وثوم مهروس حسب الرغبة في ذلك، ويحتوي الفراخ على بعض الفيتامينات والمعادن ويعتبر مصدر غني بالبروتينات التي تحافظ على صحة الجسم، ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ السوري، ويمكن عملها بالخبز السوري، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الشاورما السوري بالفراخ

تتكون الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة من بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو فراخ مخلي.

حبة طماطم كبيرة الحجم.

٢ حبة فلفل رومي.

٣ ملاعق كبيرة خل أبيض.

٢ ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصل بودرة.

زيت نباتي.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-

تحضير وعاء كبير ونضع به قطع الفراخ والخل والملح والبهارات والبصل البودرة والفلفل ونصف كوب ماء ونقلب المكونات جيداً. نغطي الوعاء ونغلقه بإحكام ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين كاملتين. نخرج الشاورما من الثلاجة ونضع به ملعقتين زيت نباتي في مقلاة ونضعها على النار حتى يسخن ثم نضع له شرائح الفراخ ونقلب جيداً. بعد تمام السوي نضع بعض المكونات الطماطم والفلفل والبصل مع الاستمرار في التقليب ثم نرفع من على ونضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الفراخ للجسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الفراخ للجسم وهي كالتالي:-