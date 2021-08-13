طريقة عمل لقمة القاضي أو العوامة المقرمشة وسر نجاحها في المنزل، وصفة اليوم هي الحلوى الشرقية الأشهر والأكثر شعبية بين معظم الشعوب في عالمنا العربي وهي لقمة القاضي أو الزلابيا، حيث نتناول اليوم من خلال موضوعنا طريقة تحضيرها بشكل مضبوط وتشكليها للحصول على كرات متساوية الحجم وبها قرمشة لذيذة تدوم لأطول وقت ممكن. بالاضافة إلى طريقة عمل الشربات الذي سوف نستخدمه لمنح لقمة القاضي طعماً أكثر لذة.

طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل

المقادير المستخدمة لتحضير شربات لقمة القاضي هي 3 كوب سكر، 2 كوب ماء، ملعقة كبيرة عصير ليمون. يتم تحضير إناء ويضاف إليه السكر والماء ثم يتم التقليب جيداً على البارد حتى يذوب السكر في الماء بنسبة كبيرة، ثم يرفع الإناء على النار ويترك حتى يبدأ في الغليان ثم يضاف عصير الليمون، بعد ذلك يتم تهدئة النار ويترك ليتم الغليان لمدة 15 دقيقة، ثم يوضع الشربات في بطرمان جاف ويترك ليبرد لمدة 3 ساعات.

ولتحضير عجين لقمة القاضي نحضر 3 كوب دقيق متعدد الاستعمالات بمقدار 375 جرام، 3 ملاعق كبيرة نشا بمقدار 60 جرام، ملعقة كبيرة ونصف كاسترد بمقدار 15 جرام، ملعقة كبيرة خميرة 10 جرام، 3 ملاعق كبيرة زيت 35 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا 5 جرام، 2 ملعقة كبيرة حليب مجفف 40 جرام، ملعقة كبيرة سكر 20 جرام، نصف ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج بودر 5 جرام، كوب ونصف ماء دافئ بمقدار 307 جرام، 3/4 كوب لبن رائب بحرارة الغرفة بمقدار 160 جرام.

تحضير خلطة لقمة القاضي

يتم أخذ نصف كوب من الماء الدافئ ووضعه في كوب كبير أو وعاء ويضاف إليه السكر والخميرة، ثم يتم التقليب ويغطى الكوب ويترك جانباً. في وعاء عميق يُضاف الدقيق، النشا، الكاسترد، الحليب المجفف، البيكنج بودر، الملح والفانيليا ثم يتم التقليب جيداً، بعد تكوين الخميرة طبقة ثقيلة يتم إضافتها إلى الوعاء ثم يتم إضافة الحليب الرائب والزيت ثم يتم التقليب جيداً، ثم يتم إضافة المقدار المتبقي من الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب بإستخدام المضرب أو العجان لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم يغطى الوعاء ببلاستيك غذائي ويترك ليتخمر في مكان مظلم ودافئ لمدة من ساعة إلى 3 ساعات، بعد ذلك يتم تجميع العجين بلطف.

سر عمل العوامة المقرمشة

في كيس حلواني يوضع العجين ثم يغلق جيداً ويتم قص العجين ويوضع في الزيت، أو يمكنك تلقيم العجين بإستخدام ملعقة مقدارها 5 جرام مع ملاحظة وضع المعلقة في وعاء به زيت قبل استخدامها، حيث يتم أخذ العجين باليد وبعد خروج جزء صغير من العجين من بين الإبهام والسبابة يوضع في زيت غزير ساخن، مع تكرار الخطوة السابقة في كل العجين مع ملاحظة عدم وجود عجين في المعلقة عند تلقيم القطعة الأخرى.

يجب ألا تقومي بتقليب لقمة القاضي مباشرة بل تترك حتى تتماسك قليلا ثم يتم التقليب المستمر حتى تأخذ لون ذهبي خفيف، وبعدها توضع في صينية مع ملاحظة عدم وضع قطعتين فوق بعض ثم تترك لتبرد لمدة ساعة، بعد ذلك يتم وضعها مرة أخرى في زيت ساخن وسط مع الضغط عليها حتى تأخذ لون ذهبي مقرمش، ثم توضع جانباً لتصفى من الزيت لمدة دقيقتين ثم يتم وضعها في الشربات لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم تصفى من الشربات وتوضع في وعاء التقديم.