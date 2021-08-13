أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة ناجحة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الزبادى، كيكة الزبادي ذات طعم مختلف والذي يميزها هو إضافة الزبادي إلى مكونات الكيك الذي يجعلها مختلفة تماماً في طعمها، ويوجد الكثير من أنواع الكيك فيمكن تحضيرها بالشيكولاته أو الفانيليا أو بالبرتقال أو الكيك باللحليب، ولكننا اليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة والطرية، فعند إضافة الزبادي إلى الكيك فأنه يجعلها تكون هشة للغاية وطرية واسفنجية من الداخل، تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كيكة الزبادي. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: دقيق أبيض بمعيار اثنين كوب ونصف.

زيت بمعيار ثلث كوب.

فانيلا بمعيار ملعقة حجم كبير.

بيكينج بودر بمعيار ثلاث ملاعق حجم صغير.

زبادي بمعيار كوبان إلا ربع.

زبدة بمعيار ثلاث ملاعق.

بيض بعدد أربع حبات

سكر بمعيار كوب. خطوات تحضير الكيك بالزبادي نقوم بإحضار وعاء ونضع به كمية الدقيق وأيضاً البيكينج بودر ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نحضر وعاء آخر ويجب أن يكون عميق ونضع به البيض والسكر والفانيلا ونبدأ بالخفق باستخدام المضرب الكهربي لمدة لا تقل عن خمس دقائق أو حتى يصبح الخليط متجانس تماماً.

ثم نبدأ بإضافة الزيت والسمن والزبادي ونخفق ثانياً.

وبعد ذلك نحضر المضرب اليدوي ونبدأ بسكب الدقيق مع البيكنج بودر بشكل تدريجي على الخليط السائل.

نسكب القليل ثم نقلب في اتجاه واحد وهكذا، وبعد أن تنتهي الكمية نجهز الصينية الخاصة بالكيك من خلال دهن الصينية بالسمن وعمل طبقة خفيفة بالدقيق على السمن المدهون.

ثم نقوم بسكب خليط الكيك في الصينية وندخلها الفرن.

ومن اللازم أن يكون الفرن تم إشعاله من وقت بداية تحضير خليط الكيك.

ونترك صينية الكيك بالفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو لحين أن يأخذ وجه الكيكة اللون الأصفر الغامق، في هذه الحالة نغلق النار ونترك الكيك بالفرن لكي تبرد ثم تقطع حسب الرغبة. أسرار نجاح الكيك للحصول على كيك هش وناعم قم بإضافة ملعقة من الخل إلى الخليط أثناء التحضير فهو يجعل الكيكة هشه ويخفي رائحة البيض.

أيضاُ قومي بإضافة ملعقة من النشا إلى الخليط لتجعل الكيكة خفيفة. خطوات تحضير الكيك بالزباديأسرار نجاح الكيك الوسوم

طريقة عمل كيكة الزبادى، كيكة الزبادي ذات طعم مختلف والذي يميزها هو إضافة الزبادي إلى مكونات الكيك الذي يجعلها مختلفة تماماً في طعمها، ويوجد الكثير من أنواع الكيك فيمكن تحضيرها بالشيكولاته أو الفانيليا أو بالبرتقال أو الكيك باللحليب، ولكننا اليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة والطرية، فعند إضافة الزبادي إلى الكيك فأنه يجعلها تكون هشة للغاية وطرية واسفنجية من الداخل، تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كيكة الزبادي. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: دقيق أبيض بمعيار اثنين كوب ونصف.

زيت بمعيار ثلث كوب.

فانيلا بمعيار ملعقة حجم كبير.

بيكينج بودر بمعيار ثلاث ملاعق حجم صغير.

زبادي بمعيار كوبان إلا ربع.

زبدة بمعيار ثلاث ملاعق.

بيض بعدد أربع حبات

سكر بمعيار كوب. خطوات تحضير الكيك بالزبادي نقوم بإحضار وعاء ونضع به كمية الدقيق وأيضاً البيكينج بودر ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نحضر وعاء آخر ويجب أن يكون عميق ونضع به البيض والسكر والفانيلا ونبدأ بالخفق باستخدام المضرب الكهربي لمدة لا تقل عن خمس دقائق أو حتى يصبح الخليط متجانس تماماً.

ثم نبدأ بإضافة الزيت والسمن والزبادي ونخفق ثانياً.

وبعد ذلك نحضر المضرب اليدوي ونبدأ بسكب الدقيق مع البيكنج بودر بشكل تدريجي على الخليط السائل.

نسكب القليل ثم نقلب في اتجاه واحد وهكذا، وبعد أن تنتهي الكمية نجهز الصينية الخاصة بالكيك من خلال دهن الصينية بالسمن وعمل طبقة خفيفة بالدقيق على السمن المدهون.

ثم نقوم بسكب خليط الكيك في الصينية وندخلها الفرن.

ومن اللازم أن يكون الفرن تم إشعاله من وقت بداية تحضير خليط الكيك.

ونترك صينية الكيك بالفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو لحين أن يأخذ وجه الكيكة اللون الأصفر الغامق، في هذه الحالة نغلق النار ونترك الكيك بالفرن لكي تبرد ثم تقطع حسب الرغبة. أسرار نجاح الكيك للحصول على كيك هش وناعم قم بإضافة ملعقة من الخل إلى الخليط أثناء التحضير فهو يجعل الكيكة هشه ويخفي رائحة البيض.

أيضاُ قومي بإضافة ملعقة من النشا إلى الخليط لتجعل الكيكة خفيفة. خطوات تحضير الكيك بالزباديأسرار نجاح الكيك

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