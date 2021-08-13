أسرار بيتزا مطاعم عجينة طرية وأطراف مقرمشة وسر الجبنة المطاطة مثل جاهزة تماما، بيتزا محلات لها اكثر من طريقة وتتفنن في صنعها مطاعم كبرى وتجد فتيات الحيرة في اكتساب الخبرة لعمل البيتزا ومعرفة سر عجينة بيتزا طرية من داخل ومقرمشة من الأطراف وتأخذ لون وطعم رائع، حيث تعد من وجبات خفيفة يحبها الكبار ويكثر الطلب عليها من الأطفال وشراءها من مطاعم، ولكننا اليوم حضرنا لكم المكون السحري لعمل عجينة البيتزا الناجحة بمكونات متوفرة في كل منزل، وخطوات تحضير بيتزا ونصائح واسرار تحضيرها في منزل وتكون مثل التي تعد في مطاعم والجبنه بها مطه وجوسي طرية. أسرار بيتزا مطاعم بعجينة ناجحة عدد 4 أكواب دقيق الأبيض مخبوزات. كوب زبادي كبير. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية حبيبات. ربع كوب من زيت النباتي. كوب من الماء الدافئ للعجن. ربع كيلو من جبن موتزاريلا بحرارة الغرفة. كوب من طماطم مقطعة شرائح صغيرة. نصف كوب من الفلفل المقطع. كوب من زيتون مقطع حلقات ربع كوب من جبن الرومي المبشورة. خطوات تحضير عجينة بيتزا طرية بالجبن أولا يتم وضع دقيق في وعاء عميق يمكن العجن فيه، ثم ضعي عليه باقي مكونات من سكر وخميرة وزبادي وزيت وبيكنج بودر وتقلب مكونات معا.

ثم يضاف عليها الملح والماء وتعجن كل مكونات معا حتى تعطيك عجينة طرية لابد من أن يكون ماء دافئ للعجن بسهولة.

لم العجينة وضعيها على طاولة نظيفة واستمري في عجنها لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة متماسكة طرية بدون أن تلتصق باليد.

ثم ضعي في وعاء القليل من زيت وضعي عليها العجينة وغطيها بقطعة من استرتش نايلون مخصص للطعام، ثم قومي ادخال العجينة في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة وتعلو.

اصبحت العجينة بعد تلك المدة جاهزة للتجهيز، تقسم العجينة إلى عدة كرات على حسب حجم بيتزا التي ترغبين فيها، وتفرد على طاولة نظيفة ومنها توضع في صينية البيتزا.

ترش على الوجه باقي مكونات تغطية بيتزا من صلصة بيتزا مع قطع طماطم والفلفل والجبن وأي مكونات أو إضافات من لحوم باردة حتى تعطيك نتيجة رائعة وفي نهاية توضع جبنه على الوجه.

تترك حتى تختمر مرة أخرى لمدة 10 دقائق في حين تسخين الفرن على حرارة عالية وتأخذ حوالي ربع ساعة حتى تنضج وتصبح جاهزة لتناولها. أسرار بيتزا مطاعم بعجينة ناجحةخطوات تحضير عجينة بيتزا طرية بالجبن الوسوم

أسرار بيتزا مطاعم عجينة طرية وأطراف مقرمشة وسر الجبنة المطاطة مثل جاهزة تماما، بيتزا محلات لها اكثر من طريقة وتتفنن في صنعها مطاعم كبرى وتجد فتيات الحيرة في اكتساب الخبرة لعمل البيتزا ومعرفة سر عجينة بيتزا طرية من داخل ومقرمشة من الأطراف وتأخذ لون وطعم رائع، حيث تعد من وجبات خفيفة يحبها الكبار ويكثر الطلب عليها من الأطفال وشراءها من مطاعم، ولكننا اليوم حضرنا لكم المكون السحري لعمل عجينة البيتزا الناجحة بمكونات متوفرة في كل منزل، وخطوات تحضير بيتزا ونصائح واسرار تحضيرها في منزل وتكون مثل التي تعد في مطاعم والجبنه بها مطه وجوسي طرية. أسرار بيتزا مطاعم بعجينة ناجحة عدد 4 أكواب دقيق الأبيض مخبوزات. كوب زبادي كبير. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية حبيبات. ربع كوب من زيت النباتي. كوب من الماء الدافئ للعجن. ربع كيلو من جبن موتزاريلا بحرارة الغرفة. كوب من طماطم مقطعة شرائح صغيرة. نصف كوب من الفلفل المقطع. كوب من زيتون مقطع حلقات ربع كوب من جبن الرومي المبشورة. خطوات تحضير عجينة بيتزا طرية بالجبن أولا يتم وضع دقيق في وعاء عميق يمكن العجن فيه، ثم ضعي عليه باقي مكونات من سكر وخميرة وزبادي وزيت وبيكنج بودر وتقلب مكونات معا.

ثم يضاف عليها الملح والماء وتعجن كل مكونات معا حتى تعطيك عجينة طرية لابد من أن يكون ماء دافئ للعجن بسهولة.

لم العجينة وضعيها على طاولة نظيفة واستمري في عجنها لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة متماسكة طرية بدون أن تلتصق باليد.

ثم ضعي في وعاء القليل من زيت وضعي عليها العجينة وغطيها بقطعة من استرتش نايلون مخصص للطعام، ثم قومي ادخال العجينة في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة وتعلو.

اصبحت العجينة بعد تلك المدة جاهزة للتجهيز، تقسم العجينة إلى عدة كرات على حسب حجم بيتزا التي ترغبين فيها، وتفرد على طاولة نظيفة ومنها توضع في صينية البيتزا.

ترش على الوجه باقي مكونات تغطية بيتزا من صلصة بيتزا مع قطع طماطم والفلفل والجبن وأي مكونات أو إضافات من لحوم باردة حتى تعطيك نتيجة رائعة وفي نهاية توضع جبنه على الوجه.

تترك حتى تختمر مرة أخرى لمدة 10 دقائق في حين تسخين الفرن على حرارة عالية وتأخذ حوالي ربع ساعة حتى تنضج وتصبح جاهزة لتناولها. أسرار بيتزا مطاعم بعجينة ناجحةخطوات تحضير عجينة بيتزا طرية بالجبن

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