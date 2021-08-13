طريقة عمل سبرنج رول بالجبن في المنزل بعشر دقائق

سبرنج رول بالجبن ، أكثر أنواع المقبلات المحببة والمفضلة للكثيرون وخاصة الأطفال. والذين يمكن التنويع معهم وعملها بالجبن والخضروات لتكون صحية بشكل كبير ومفيدة ومغذية لهم.تختلف طرق عمل السبرنج رول من مطبخ لآخر، ولكنها من أشهى المقبلات التي يمكن تقديمه بكل سهولة مع الأطعمة المختلفة. وهي من فواتح الشهية أيضا التي تزين طاولة الطعام في الكثير من الأوقات وفي الولائم والحفلات المختلفة. يمكن عمل شرائح السبرنج رول في الفرن برشة قليلة من الزيت لتكون صحية أكثر، أو من الممكن قليها بالزيت لمحبي تلك الطريقة, أيهما تفضل ولكن في النهاية يكون طعم السبرنج رول شهي ولذيذ المذاق بشكل كبير

طريقة عمل سبرنج رول بالجبن

من خلال مطبخ منال العالم، تعرفنا على الكثير من الوصفات الرائعة والتي نالت إعجاب الجميع. ويمكنكم الآن القيام بالعديد من الوصفات والأطباق الشهية والحلويات أيضا. ويمكنكم معرفة العديد من الطرق المختلفة العمل الكثير من الأطباق المميزة. منها كيكة الحليب الساخن ، وهي ألذ أنواع الكيك التي يفضلها الكبار والصغار.وهناك أيضا طبق برياني الروبيان المميز، وهو من أفضل الأطباق الرئيسية التي تقدم على المائدة وفي الحفلات المختلفة. لما به من طعم رائع ومذاق مميز للروبيان عندما يختلط بالبرياني. اليوم يمكنكم عمل طبق مقبلات سريع للغاية من السبرينج رول ولن يحتاج منكم سوى أشياء بسيطة.

عجينة السبرينج رول بمقدار 10 شرائح

10 أصابع من الجبن الموتزاريلا أو الحلوم

10 شرائح من الجبن الشيدر

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء

نقوم بخلط الدقيق بالماء لعمل عجينة خفيفة لنستخدمها في إحكام غلق السبرنج رول. نقوم بأخذ قطعة السبرنج رول، ومن ثم نقوم بوضع شريحة الجبن الشيدر وقطعة الموتزاريلا ولف السبرينج رول عليها. وبعد ذلك نقوم بدهن نهايته بعجينة اللصق التي تقوم بغلقه جيدا، عند الإنتهاء من كافة القطع نقوم بتسخين زيت غزير وقليه في الزيت . وذلك لمدة ثلاث دقائق فقط ونخرجه على طبق التقديم بجانب القليل من الخضروات الخضراء، أو الفلفل الألوان المقطع لشرائح صغيرة، ليكون طبق مقبلات متكامل ومغذي.