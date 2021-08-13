فحوصات يجب أن يقوم بها الرجال سنويًا

لا تحتاج إلى إحصائيات لتخبرك أن الرجال أكثر ميلًا لتجنب الأطباء من النساء، تزداد احتمالية زيارة النساء للطبيب بنسبة 100٪ لإجراء الفحوصات والاستشارات الصحية الوقائية، على الرغم من أنهن أقل عرضة للوفاة بسبب أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة.

تشمل الفحوصات الطبية والصحية الوقائية بالرجال الأكثر صحةولا تقتصر على الذين يعانون من أمراض ظاهرة يمكن أن تكشف هذه الفحوصات سرطانات خطيرة في وقت مبكر بما يكفي لإنقاذ مبكر، إليك الفحوصات التي يجب أن تقوم بها سنويُا.

فحص سكر الدم للرجال

تعد الفحوصات السنوية لمستويات الجلوكوز أمرًا ضروريًا للرجال لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض قلبية كبيرة مرض السكري، وهو مرض مزمن يتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم ، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المضاعفات مثل تلف الكلى وضعف الانتصاب بسبب تلف الأعصاب. يعد اختبار الجلوكوز السنوي أفضل طريقة لتشخيص مرض السكري قبل أن يتطور كثيرًا.

يمكن التعامل مع العديد من الرجال الذين يعانون من بدايات مرض السكري وتشخيص مرض السكري بشكل مناسب من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة”. إذا كان نمط الحياة مع النظام الغذائي والتمارين الرياضية غير كافية ، فهناك أدوية عن طريق الفم أو الأنسولين يمكن استخدامها.

فحص الجلد للرجال

الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد ، أو الذين أصيبوا بحروق شمس كبيرة عندما كانوا أصغر سنًا ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد. إن سرطان الجلد يمكن أن يصيب الرجال في أي عمر.

من المهم جدًا إجراء فحوصات سنوية للجلد من قبل طبيب أمراض جلدية. في المنزل ، يجب أن يراقب الرجال عن كثب الشامات والوحمات ، حيث يمكن أن تشير التغييرات الطفيفة إلى بدايات السرطان.

اختبار PSA

سيصاب واحد من كل سبعة رجال بسرطان البروستاتا. بخلاف سرطان الجلد ، فهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال. يعد اختبار البروستاتا النوعي ، أو اختبار مستوى الدم PSA ، جنبًا إلى جنب مع فحوصات المستقيم الرقمية (DREs) ، أفضل طريقة للكشف عن سرطان البروستاتا.

يجب فحص جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا على أساس سنوي.

إذا كان لدى الرجل تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا يجب أن يبدأ اختبار PSA في سن الأربعين.