ألذ وأسهل وصفة بيتزا لوجبة الإفطار يمكن تحضيرها لأطفالك في خلال دقائق، نتشارك معكم اليوم وصفة البيتزا الإنجليزية أسهل بيتزا يمكنك صنعها. وهي بيتزا خفيفة ومناسبة جداً لوجبة الإفطار لسد جوع الصغار والكبار. تتكون البيتزا الإنجليزية من مقادير بسيطة وهي 5 فطائر عادية، مقدار 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، نصف رطل من السجق،4 شرائح لحم مقدد مطبوخ، نصف بصلة صفراء صغيرة بحيث نستخرج منها مقدار 2 ملعقة كبيرة من البصل المقطع، نصف ملعقة صغيرة ملح، عدد 3 ملاعق كبيرة من الطحين، مقدار نصف كوب من الحليب كامل الدسم، نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم، نصف كوب جبن موزاريلا مبشور، ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البصل، 1 ملعقة كبيرة من الزبدة، عدد 6 بيضات، نصف كوب جبن شيدر حاد مبشور.

أسهل وصفة بيتزا لوجبة الإفطار

في الخطوة الأولى يتم مزج جبنة الموزاريلا مع جبنة الشيدر ويتم الاحتفاظ بالمزيج جانباً. بعدها يتم تقطيع الكعك إلى نصفين وتحميص كل نصف، ويمكنك فعل تلك الخطوة في فرن مسخن مسبقًا إلى 425 درجة فهرنهايت لمدة 5 دقائق. وفي مقلاة متوسطة الحجم يتم تحمير السجق والبصل على نار متوسطة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 دقائق، وذلك حتى يختفى اللون الوردي للسجق ويصبح لون البصل شبه شفاف، عندها يتم خفض الحرارة إلى منخفضة ورش الدقيق فوق خليط النقانق مع التقليب حتى يمتزج، ثم قومي بإضافة الحليب والفلفل الأسود والملح ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والفلفل الحار. ويتم طهي المزيج مع التقليب حتى يصبح سميكًا.

يتم تذويب الزبدة في مقلاة صغيرة على نار متوسطة منخفضة. وفي وعاء صغير يتم خفق البيض ويُطهى مع التحريك برفق باستخدام ملعقة صغيرة. وقبل أن ينضج مباشرة يصب على اللحم المقدد. وزعي حوالي ملعقتين كبيرتين من مرق السجق على كل نصف كعكة، سيكون لديك القليل من المرق المتبقي يمكنك استخدمه بالملعقة فوق البيتزا للحصول على نكهة إضافية، ثم يُغطى بخليط البيض والجبن المبشور. وبعد ذلك اخبزيها لمدة سبع دقائق ثم ضعيها على الشواية لمدة دقيقتين فقط لإضافة طعم فريد وقدميها على درجة حرارة دافئة.